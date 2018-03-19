ناسا برای دریافت اطلاعات فضاپیماها آنتن می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به طور معمول فضاپیماها نمی توانند به راحتی اطلاعات را به زمین ارسال کنند. آنها فقط می توانند اطلاعات را در محدوده مقر زمینی ارسال یا هنگام بازگشت از سفر فضایی آن را تخلیه کنند.

اما ناسا برای این مشکل راه حلی یافته است. این سازمان مشغول آزمایش یک سیستم مخابراتی فضایی پیشرفته از ATLAS Space Operations است. این سیستم به نام ATLAS Links یک ساختار موبایل با چهار آنتن سبک وزن است. وزن هر یک از آنتن ها کمتر از ۱۰ پوند است. جالب آنکه می توان این سیستم را در چند دقیقه آماده کرد.

دانشمندان برای یک یافته علمی یا کنترل وضعیت می توانند این سیستم را در هر مکان یا زمانی برپا کنند.

این سیستم فقط نیازمند برق و اینترنت است. همچنین می تواند همزمان اطلاعات چند فضاپیما را دریافت کند. بنابراین ATLAS Links برای ماهواره های کیوب ست که به طور دسته جمعی فعالیت می کنند، بسیار مناسب است.

البته این سیستم هنوز در آزمایشگاه و در حال توسعه است.