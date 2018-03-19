  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

ناسا برای دریافت اطلاعات فضاپیماها آنتن می سازد

ناسا برای دریافت اطلاعات فضاپیماها آنتن می سازد

ناسا مشغول ساخت سیستمی مجهز به چهار آنتن برای دریافت اطلاعات فضاپیماها در زمین است. به کمک این سیستم می توان در هر زمان و مکانی اطلاعات فضاپیماها را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  انگجت، به طور معمول فضاپیماها نمی توانند به راحتی اطلاعات را به زمین ارسال کنند. آنها فقط می توانند اطلاعات را در محدوده مقر زمینی ارسال یا هنگام بازگشت از سفر فضایی آن را تخلیه کنند.

اما ناسا برای این مشکل راه حلی یافته است. این سازمان مشغول آزمایش یک سیستم مخابراتی فضایی پیشرفته از ATLAS Space Operations است. این سیستم به نام ATLAS Links یک ساختار موبایل با چهار آنتن سبک وزن است. وزن هر یک از آنتن ها کمتر از ۱۰ پوند است. جالب آنکه می توان این سیستم را در چند دقیقه آماده کرد.

دانشمندان برای یک یافته علمی یا کنترل وضعیت می توانند این سیستم را در هر مکان یا زمانی برپا کنند.

این سیستم فقط نیازمند برق و اینترنت است. همچنین می تواند همزمان اطلاعات چند فضاپیما را دریافت کند. بنابراین ATLAS Links برای ماهواره های کیوب ست که به طور دسته جمعی فعالیت می کنند، بسیار مناسب است.

البته این سیستم هنوز در آزمایشگاه و در حال توسعه است.

کد مطلب 4255207
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها