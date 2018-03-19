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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

وزیر ارتباطات:

مشکل شبکه مخابرات بخش الوار گرمسیری رفع می شود

مشکل شبکه مخابرات بخش الوار گرمسیری رفع می شود

اهواز - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: فعالیت های بسیاری به منظور کسب رضایت شهروندان بخش الوار گرمسیری در خصوص بهبود وضعیت شبکه مخابرات انجام می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی، ظهر امروز دوشنبه در شورای اداری شهرستان اندیمشک که در روستای سرسیل زردابه از توابع بخش الوار گرمسیری برگزار شد، عنوان کرد: از این پس۲۳ روستای این بخش تحت پوشش شبکه مخابرات قرار می گیرند و به زودی نیز ۱۹ روستای دیگر تحت پوشش این شبکه قرار خواهند گرفت.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: برای رفع مشکلات مخابراتی رخ داده در مناطق مختلف شهرستان اندیمشک، یک کمیته تخصصی با هدف به حداقل رساندن مشکلات تشکیل می‌شود.

وی اظهار کرد: فعالیت های بسیاری به منظور کسب رضایت شهروندان این منطقه در خصوص بهبود وضعیت شبکه مخابرات انجام می گیرد.

کد مطلب 4255684

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