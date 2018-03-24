تشکیل هیئت های اندیشه ورز در سپاه کربلا

سرهنگ عسگر مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت انتقال فرهنگ شهید و شهادت به نسل جوان جامعه از تشکیل «هئیت های اندیشه ورز» که یکی از مطالبات جدید رهبر معظم انقلاب است، در سپاه کربلا خبر داد و گفت: راهیان نور، محتوا محور است و تلاش شده با همراهی راوی، مبلغ کاروان و نیز بسته های فرهنگی ارائه شده، فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل جوان انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه راهیان نور یک باور اعتقادی است افزود: فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در باور اعتقادی ما دارد و جنگ را به دلیل نگاه اعتقادی و دینی، دفاع مقدس می نامیم زیرا به فرمایش مقام معظم رهبری، این جنگ سرمایه و ثروت ملی است.

وی با اظهار اینکه شاخص ترین برنامه های راهیان نور و برنامه های مهمی که سپاه در هیئت های اندیشه ورز برای کیفی سازی راهیان نور در نظر گرفته ، مراسم سال تحویل در یادمان هفت تپه و تشییع دو شهید گمنام با حضور زائران مازندرانی و دیگر مناطق کشور بوده است.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه کربلا تاکید کرد: باید با ابزار هنر رشادت ها و ایثارگری های شهدا را به مردم نشان داد و باید زحمات رزمندگان و شهدای مازندران را در عملیات های شاخص و مهم و محوری مثل فتح فاو که با پرچم علی بن موسی الرضا(ع) برروی گنبد مسجد فاو توان و قدرت این لشکر را نشان داد، به تصویر بکشیم.

سرهنگ مجیدی یادآور شد:باید نسل جوان از مستندات جنگ آگاه شوند و در این رابطه هم مسئولان باید بستر سازی کنند و هم رزمندگانی که در دفاع مقدس و عملیات های بزرگ و مختلف حضور داشتند باید همکاری کنند.

وی با اشاره به شعار سال جاری و حمایت از کالای ایرانی گفت: با توجه به اینکه اعزام حدود شش میلیون نفر به راهیان نور، اقلام و کالاهای مصرفی باید از کالاهای ایرانی باشد و به هیچ وجه از کالای غیرایرانی استفاده نکنند.

وی افزود: اعتلای جمهوری اسلامی، سرافرازی و سربلندی ما درادامه آرمان ها و اهداف شهدای عزیز است زیرا آنان مسیر را به درستی تشخیص دادند و این نظام و انقلاب را به صورت امانت به دست ما دادند .