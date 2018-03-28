افتتاح ۱۰ پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مرتضی موسی خانی با اشاره به برنامه های پارک علم و فناوری در سال ۹۷ گفت: این برنامه ها باتوجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، مسائل پیشرو دانشگاه آزاد اسلامی و طرح مطالعات مراکز تحقیقاتی برتر دنیا در چهار گروه جذب و توسعه، آموزش، خدمات تجاری سازی و خدمات مالی تدوین شده اند.

وی با بیان اینکه صاحبان ایده و کارآفرینان برای پرورش ایده و محصول خود به فضای فیزیکی، فکری و حمایت مالی نیاز دارند تا بتوانند ایده های اولیه خود را به محصول قابل ارائه در بازار تبدیل کنند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نیز باتوجه به ضرورت کارآفرینی برای تبدیل ایده و دانش به ثروت، اقدام به راه اندازی مراکز رشد، شتابدهنده و پارک های علم و فناوری کرده است.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: افتتاح ۱۰ پارک در سطح کشور، راه اندازی اکوسیستم کارآفرینی، استقرار ۱۹۰ شرکت دانش بنیان و صاحب ایده فناور، راه اندازی سامانه های ارزیابی شرکت ها، مدیریت یکپارچه پارک های کشور و واحد توسعه بازار بین المللی و راه اندازی دفاترTTo از برنامه های جذب و توسعه است.

موسی خانی با تاکید بر عقد قرارداد با شرکت های مستقر اظهار داشت: طراحی الگوی مدارس مهارت محور برای مدارس سما، طراحی الگوی تبدیل واحدهای آموزشی به شاخه های کارآفرینی و طراحی برنامه حمایتی برای زنان کارآفرین در اکوسیستم دانشگاه آزاد اسلامی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: بومی سازی دانش کسب و کار، تربیت نیروی کارآفرین و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی کسب و کار از برنامه هایی است که برای آموزش در نظر گرفته شده است.

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی درباره ارائه خدمات تجاری سازی گفت: برگزاری رویدادهای کارآفرینی در سطح استانی و ملی، تدوین GIS امکان سنجی و شناسایی توانمندی های بالقوه استان ها، راه اندازی رسانه تخصصی در زمینه اقتصاد دانش بنیان و مشارکت و حضور فعال در رویدادهای بین المللی از خدمات تجاری سازی است.

موسی خانی راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی را از خدمات مالی عنوان کرد و گفت: همچنین ارائه تسهیلات مالی به شرکت های متقاضی و راه اندازی شتاب دهنده های تخصصی با مشارکت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار دارد.

وی پراکندگی و گستردگی واحدهای دانشگاهی، تعداد قابل توجه دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی، تعدد مراکز رشد، وجود واحدهای بین المللی برای ورود به بازارهای جهانی را از مزیت های دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

موسی خانی افزود: در اختیار داشتن صندوق پژوهش، فناوری و سرمایه گذاری خطر پذیر غیردولتی، نبود منع همکاری برای ورود سرمایه گذاران خصوصی با توجه به غیردولتی بودن و تصمیم گیری سریع با توجه به چابک بودن نظام مدیریتی از دیگر امتیازات دانشگاه آزاد اسلامی است.

سرپرست پارک علم و فناوری تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل در اختیار داشتن ظرفیت های منحصر به فرد می تواند به سرعت جایگاه واقعی خود را در اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی براساس فناوری های جدید به دست آورد.