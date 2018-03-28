افتتاح فاز نخست پروژه آرش - اسفندیار تا پایان فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر تهران افزود: زیرگذر مدرس که آرش شرقی را به آرش غربی متصل می کند، می تواند در کاهش بار ترافیک سنگین این محدوده بسیار مؤثر باشد.



گفتنی است تونل آرش - اسفندیار به طول یک هزار و ۳۰۰ متر، ششمین تونل شهر تهران است که خیابان آرش، بلوار اسفندیار و بزرگراه نیایش را به هم متصل می کند.