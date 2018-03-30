آمادگی ایران و ازبکستان به منظور ایجاد صلح و ثبات در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس صلح افغانستان در تاشکند، با عبدالعزیز کامل اف وزیر امور خارجه ازبکستان درباره روابط دوجانبه و همکاریهای منطقه ای دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به تغییر فضای سیاسی روابط ازبکستان با ایران، از همکاری دو کشور در زمینه ایجاد صلح و امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرد و ضمن استقبال از برنامه سفر آینده رئیس جمهور کشورمان به تاشکند، از آمادگی کشورش برای توسعه روابط در زمینه های سیاسی، اقتصادی و تجاری با ایران خبر داد.

عراقچی نیز در این دیدار با استقبال از سیاست های جدید دولت ازبکستان و رویکرد همکاری و همگرایی منطقه ای میرضیایف رئیس جمهور این کشور، از ابتکار وی برای برگزاری کنفرانس صلح افغانستان ابراز خرسندی کرد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان وضعیت موجود در افغانستان را نگران کننده خواند و آمادگی کشورمان برای همکاری با ازبکستان به منظور ایجاد صلح و ثبات در افغانستان را به طرف ازبک اعلام کرد.

عراقچی در خصوص مسایل دوجانبه نیز با ابراز خرسندی از گسترش روابط در تمامی زمینه های بویژه اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که همکاریهای بازرگانی، اقتصادی و حمل و نقلی بین دو کشور نیز با همکاری متقابل بیش از پیش گسترش یابد تا شاهد تحقق ظرفیتهای موجود در روابط اقتصادی دو طرف باشیم.