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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۵۶

رئیس پلیس راه استان مرکزی:

واژگونی خودرو در محور اراک-قم ۳ تن را به کام مرگ فرستاد

واژگونی خودرو در محور اراک-قم ۳ تن را به کام مرگ فرستاد

اراک- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور اراک - قم، سه تن در دم جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در ساعت اولیه بامداد امروز(چهاردهم فروردین ماه) یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در  کیلومتر ۶۰ محور اراک - قم دچار واژگونی شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: در این سانحه دلخراش متاسفانه هر سه سرنشین خودرو در دم جان خود را از دست دادند.

کهریزی بیان کرد: علت وقوع این سانحه از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راه استان، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در حوادث رانندگی روز گذشته در محورهای استان مرکزی چهار نفر جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 4261897

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