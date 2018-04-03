واژگونی خودرو در محور اراک-قم ۳ تن را به کام مرگ فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در ساعت اولیه بامداد امروز(چهاردهم فروردین ماه) یک دستگاه خودروی سواری ال ۹۰ در کیلومتر ۶۰ محور اراک - قم دچار واژگونی شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: در این سانحه دلخراش متاسفانه هر سه سرنشین خودرو در دم جان خود را از دست دادند.

کهریزی بیان کرد: علت وقوع این سانحه از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راه استان، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در حوادث رانندگی روز گذشته در محورهای استان مرکزی چهار نفر جان خود را از دست دادند.