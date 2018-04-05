به گزارش خبرنگار مهر، رمان «معیوب‌ها» نوشته تام رَکمن به تازگی با ترجمه علی منصوری توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب دویست و پنجاه و سومین کتاب داستان غیرفارسی مجموعه «جهان نو» است که توسط این ناشر چاپ می‌شود.

نویسنده این کتاب متولد سال ۱۹۷۴ در لندن است که در ونکوور کانادا بزرگ شده است. او در دانشگاه تورنتو در رشته سینما تحصیل کرده و در رشته روزنامه‌نگاری نیز مدرک کارشناسی ارشدِ دانشگاه کلمبیای نیویورک را گرفته است. تام رکمن از سال ۱۹۹۸ با سمت ویراستار برون مرزی در نیویورک و خبرگزاری آسوشیتدپرس به فعالیت پرداخت و سپس از سال ۲۰۰۲ به عنوان خبرنگار اعزامی‌این رسانه در رم مستقر شد.

این نویسنده از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ ویراستار نشریه بین‌المللی هرالدتریبیون بوده و «معیوب‌ها» نخستین رمان این خبرنگار است که در سال ۲۰۱۰ به چاپ رسید. این رمان توسط انتشارات دایل پرس چاپ و پس از مدتی به ۳۰ زبان ترجمه شد. دومین رمان این نویسنده هم چندی پیش با عنوان «ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ» به چاپ رسیده است.

«معیوب‌ها» براساس زندگی روزنامه نگاری تام رکمن نوشته شده و درباره چند انسان مختلف است که در نقاط متفاوت دنیا هستند و قرار است در کنار هم روزنامه‌ای را به انتشار برسانند. اتفاقات و افت و خیزهای داستانی، این شخصیت‌ها را به هم پیوند می‌دهد و یا از هم دور می‌کند. حوادث «معیوب‌ها» به سرعت رخ می‌دهند و روایت واقع‌گرای داستان، درباره دو موضوع فساد و خبر است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

کسی به مسخره می‌گوید «خب چرا کلا از صفحه اول نیویورک تایمز یه عکس نگیریم چاپش کنیم؟ بعدم می‌تونیم همین الان بریم خونه‌هامون.» این حرف کمی‌تایید و کمی‌خنده خشک نارس را به دنبال دارد... آن‌ها چندان خوش ندارند به شوخی‌های هم بخندند.

دیو بلینگ فیلم اعدام را توی اینترنت پیدا می‌کند و دوستانش، اِد رنس و کلینت اوکلی، را صدا می‌زند. سه مرد تماشا می‌کنند چه طور صدام نمی‌گذارد چشم‌هایش را ببندند. اعدام کنندگان حلقه را دور گردن او می‌اندازند. گره را سفت می‌کنند. تصویر متوقف می‌شود.

«همین؟ پایین انداختنش رو نداره؟»

«صدامِ بیچاره طفلکی.»

«صدامِ بیچاره دوست داشتنی.»

«الان یه جایی اون بالاها، یه فرشته داره بال‌هاش رو تحویل می‌گیره.»

«الان یه جایی اون بالاها، یه فرشته داره با مسلسلش توی بهشت تیر در می‌کنه.»

روبی را برای تماشا دعوت نکرده بودند. «عوضی‌ها.»

این کتاب با ۳۰۴ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۲۶ هزار تومان منتشر شده است.