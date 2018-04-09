کوروش فهیمی دوبلور و از دوستان بهرام زند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این گوینده و مدیر دوبلاژ پیشکسوت گفت: آقای زند بسیار انسان حساس و توداری بود. من این نکته را وقتی متوجه شدم که در سال ۸۳ با وی در دوبله سریال «بشارت منجی» همکاری می کردم.

وی افزود: در آن سریال، شخصیت های زیادی حضور داشتند و قرار بود تعدادی از بازیگران و هنرپیشه ها به جای خودشان صحبت کنند. هماهنگی این کار و دیگر کارهای مربوط به دوبله سریال بسیار سخت بود و بخشی از این امور را من انجام می دادم. آن زمان آقای زند تحت فشار و استرس زیادی قرار داشت و حتی به یاد دارم که وی کُتی داشت که از داخل و در قسمت پایینی اش یک جیب کوچک داشت. او به من می گفت «فهیمی، قرص و داروهایم را در این جیب گذاشته‌ام. اگر دیدی حالم بد شد، داروها آنجا هستند.» من هم می گفتم هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد و شما صحیح و سالم خواهید ماند.

این گوینده یادآور شد: فشار کار و مدیریت دوبله سریال «بشارت منجی» و دیگر کارهایی که با آقای زند انجام داده ام، آنقدر زیاد بود که گاهی شب ها پس از کار، کارش به بیمارستان می کشید. قرص و داروهایش مربوط به اعصاب می شد و من در آن کار دیدم این انسان، چقدر حساس و در عین حال، تودار است یعنی همه چیز را در خودش می ریخت و فشار، استرس، درد و ناراحتی را به هیچ کس بروز نمی داد و اصلا صحبتی در این باره نمی کرد. فکر می کنم همین فشارها بود که موجب ضعف جسم و بدن وی شد.

فهیمی درباره چگونگی درگذشت بهرام زند گفت: آقای زند ۲ سال بود که با بیماری دست و پنجه نرم می کرد. نکته مهم این جاست که او بر بیماری غلبه کرده بود یعنی پس از چند مرحله درمان، نشانه های بیماری از بین رفته و حالش رو به بهبود بود. چند ماه پیش به همراه جمعی از گویندگان و اعضای انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم برای عیادت به منزل وی رفتیم. یک ماه پیش هم آقای زند به دعوت مدیریت بخش دوبلاژ سیما به جام جم آمد تا تیتراژ یک فیلم را بگوید که در هر دوی این مواجهه ها، حالش خوب و رو به بهبودی بود.

وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: باور من و همه دوستانم در بخش دوبلاژ سیما این بود که آقای زند به زودی برمی گردد و دوباره فیلم دوبله می کند یا گویندگی می کند اما این سکته قلبی همه را شوکه و غافلگیر کرد. هنوز هم باورمان نمی شود که این اتفاق افتاده باشد.