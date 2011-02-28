بهرام زند بهترین مدیر دوبلاژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشن سالانه معرفی بهترین‌های دوبلاژ دقایقی پیش در سالن اجتماعات وزارت ارشاد به پایان رسید. در این مراسم بعد از ارزیابی 27 فیلم هیئت داوران بهرام زند را به عنوان بهترین مدیر دوبلاژ سیما معرفی کرد.

از میان نامزدها دیگر برگزیدگان به این ترتیب معرفی شدند.

- در بخش ترجمه رضا راهی به عنوان بهترین مترجم فیلم انتخاب شد.

- در بخش صداسازی، باند سازی و میکس از حسین مطمئن‌زاده تقدیر شد.

- جایزه بهترین گوینده مرد پیشکسوت به منوچهر والی‌زاده اهدا شد.

- جایزه بهترین گوینده پیشکسوت زن به مریم شیرزاد اهدا شد.

- افشین ذی نوری به عنوان بهترین گوینده مرد جوان انتخاب شد.

- از کتایون اعظمی به عنوان بهترین گوینده زن جوان تقدیر شد.

- جایزه بهترین گوینده مکمل مرد به تورج مهردادیان تعلق گرفت.

- جایزه بهترین گوینده زن مکمل نیز به آزیتا لاچینی اهدا شد.