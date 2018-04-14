استقبال ترکیه از حمله نظامی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که از حمله نظامی به سوریه استقبال می کند.

این وزارت خانه هم چنین مدعی شد که این حمله سه جانبه واکنش و پاسخ مناسبی علیه سوریه و اقدام نظام حاکم این کشور در خصوص حمله شیمیایی به دوما به شمار می آید.

سه کشور آمریکا انگلیس و فرانسه بامداد امروز در حمله هوایی و موشکی مراکزی را در سوریه مورد هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش فرودگاه مزه، مرکز پژوهش ها در برزه، جمرایا و مصیاف در سوریه مورد هدف قرار گرفتند.

در این حمله که با مشارکت آمریکا، انگلیس و فرانسه انجام گرفته، از کشتی های نظامی و هواپیما استفاده شده است.