جنایت فجیع رژیم صهیونیستی در حق کودک ۱۱ ساله در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود از صدور گواهی پزشکی برای کودک ۱۱ ساله ای به نام عبد الرحمن نوفل که در تیراندازی نظامیان صهیونیستی مجروح شده است، برای مداوا در بیمارستان های کرانه باختری خودداری کرد.

بر اساس این گزارش، نوفل دیروز در اردوگاه العوده در شرق منطقه مرکزی در حالی که کاملا بی دفاع و بدون سلاح بود مورد حمله تک تیراندازان صهیونیستی قرار گرفته و پای چپ وی به شدت مجروح شد به طوری که احتمال قطع آن وجود دارد.

خانواده این کودک به دلیل وخامت حال او و نیز امکانات ناچیز درمانی در غزه سعی کردند فرزندشان را برای درمان به بیمارستان استشاری عربی در کرانه باختری برسانند. آنها از بیمارستان پذیرش گرفتند اما رژیم صهیونیستی مخالفت کامل و قطعی خود را با خروج این کودک از غزه اعلام کرد.

پدر این کودک به خبرگزاری شهاب گفت که پای کودکش در خطر قطع شدن است و اگر این اتفاق بیفتد آرزوی زندگی خوب و فوتبالیست شدن به دل فرزندش می ماند.

پدر عبد الرحمن از مؤسسه های بین المللی و بشردوستانه خواست برای نجات کودکش که معصوم و بی دفاع در اردوگاه العوده مجروح شده است دخالت کنند.