۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

وضعیت بحرانی کودک فلسطینی؛ بخشی از جمجمه‌اش در فریزر نگهداری می‌شود

جمجمه کنان ابو محسن، کودک ۴ ساله فلسطینی که بر اثر اصابت ترکش به سر، به شدت مجروح شده است در یخچال نگهداری می شود تا در صورت فراهم شدن امکانات، عمل جراحی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در ادامه جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم غزه، کنان ابو محسن، کودک ۴ ساله فلسطینی، بر اثر اصابت ترکش به سر، به شدت مجروح شده است.

بر اساس گزارش منابع محلی، این کودک دچار شکستگی‌های متعدد و تخریب شدید در ناحیه جمجمه شده و پزشکان ناچار شدند بخشی از استخوان جمجمه او را برداشته و در یخچال نگهداری کنند تا در صورت فراهم شدن امکانات، عمل جراحی تکمیلی انجام شود.

کنان اکنون توانایی تنفس طبیعی خود را از دست داده و شرایط وخیمی دارد. این در حالی است که به دلیل ادامه نسل‌کشی و محاصره همه‌جانبه از سوی رژیم صهیونیستی، امکانات پزشکی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران و مجروحان، به شدت نایاب شده و جان هزاران کودک در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

