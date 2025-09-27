به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در ادامه جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم غزه، کنان ابو محسن، کودک ۴ ساله فلسطینی، بر اثر اصابت ترکش به سر، به شدت مجروح شده است.

بر اساس گزارش منابع محلی، این کودک دچار شکستگی‌های متعدد و تخریب شدید در ناحیه جمجمه شده و پزشکان ناچار شدند بخشی از استخوان جمجمه او را برداشته و در یخچال نگهداری کنند تا در صورت فراهم شدن امکانات، عمل جراحی تکمیلی انجام شود.

کنان اکنون توانایی تنفس طبیعی خود را از دست داده و شرایط وخیمی دارد. این در حالی است که به دلیل ادامه نسل‌کشی و محاصره همه‌جانبه از سوی رژیم صهیونیستی، امکانات پزشکی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران و مجروحان، به شدت نایاب شده و جان هزاران کودک در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.