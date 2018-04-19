به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان امروز پنجشنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.



بر این اساس نتایج دیدارهای فینال این رقابت ها به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری خادم (خراسان رضوی)، برنده ۶ (ضربه فنی) - رامین باستان (تهران) ۷



۶۰ کیلوگرم: رضا عباسی (البرز)، برنده ۸ - محمد فقیری (توابع تهران) صفر



۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران)، برنده ۳ – محسن حاجی پور (مازندران) ۲



۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی (خوزستان)، برنده ۸ - محمدرضا گرایی (فارس) صفر



۷۲ کیلوگرم: برومند اصلان (مرکزی)، برنده ۴ - عرفان سعادتی فر (تهران) ۱



۷۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان)، برنده ۳ – محمد شربی نیازی (خوزستان) ۱



۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم)، برنده ۵ – مهدی محمدزاده (مازندران) ۱



۸۷ کیلوگرم: مهدی فلاح (تهران) صفر برنده – مهدی بالی (مازندران) ۲ (بالی به دلیل مصدومیت ادامه نداد)



۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری (قم)، برنده ۷– امیرحسین میری (کرمانشاه) صفر



۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) برنده ۱ – مجید علیاری (تهران) ۱