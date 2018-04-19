به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان امروز پنجشنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
بر این اساس نتایج دیدارهای فینال این رقابت ها به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: مسلم نادری خادم (خراسان رضوی)، برنده ۶ (ضربه فنی) - رامین باستان (تهران) ۷
۶۰ کیلوگرم: رضا عباسی (البرز)، برنده ۸ - محمد فقیری (توابع تهران) صفر
۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران)، برنده ۳ – محسن حاجی پور (مازندران) ۲
۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی (خوزستان)، برنده ۸ - محمدرضا گرایی (فارس) صفر
۷۲ کیلوگرم: برومند اصلان (مرکزی)، برنده ۴ - عرفان سعادتی فر (تهران) ۱
۷۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان)، برنده ۳ – محمد شربی نیازی (خوزستان) ۱
۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی (قم)، برنده ۵ – مهدی محمدزاده (مازندران) ۱
۸۷ کیلوگرم: مهدی فلاح (تهران) صفر برنده – مهدی بالی (مازندران) ۲ (بالی به دلیل مصدومیت ادامه نداد)
۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری (قم)، برنده ۷– امیرحسین میری (کرمانشاه) صفر
۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) برنده ۱ – مجید علیاری (تهران) ۱
پس از برگزاری پیکارهای فینال؛
فرنگیکاران برتر رقابتهای انتخابی تیم ملی مشخص شدند
نتایج دیدارهای فینال مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابتهای جهانی مجارستان امروز پنجشنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
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