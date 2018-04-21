کشورهای منطقه هیچ کدام قابل مقایسه با ایران نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبردر خصوص وظایف سپاه در چهلمین سال انقلاب اسلامی گفت: در سپاه کسانی هستند که در چهلمین سال انقلاب همچنان بعنوان پاسدار به وظایف خود عمل می کنند. چهل در تاریخ اسلام یک موضوع خاص است. در قرآن هم عدد چهل بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه امسال یعنی چهلمین سال، سال تکمیل شدن است، افزود: سال تکمیل شدن برای همه شئونات است و یکی هم بلوغی است که هم کل انقلاب و هم سپاه از آن برخوردار شده است. انشاالله روند طوری بشود که انقلاب را به صاحب اصلی آن یعنی امام زمان (عج) بسپاریم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه در این چهل سال کارنامه ای دارد که در آن دنیا مشخص می شود چگونه عمل شده است. در این چهل سال به دلیل شدت دشمنی ها توسط بزرگترین و قوی ترین دشمنی که در دنیا می توانسته وجود داشته باشد، سپاه خوب عمل کرده است.

فدوی با طرح این سوال که ما با اول انقلاب یا دوسال پیش قابل مقایسه هستیم گفتم: خیلی جلوتر هستیم. اگر به قله برسیم دشمنی ها هم تمام می شود، در زمان دفاع مقدس وقتی بعد از اینکه شیطان بزرگ وارد جنگ شد تا با ما در خلیج فارس بجنگند، ندسا بعد از شلمچه به این منطقه رفت. وقتی که تکلیف بوجود می اید باید پای تکلیف رفت و یک و نیم سال اخر جنگ، انقلاب با امریکا مستقیما درگیر بود و امریکا از ما در لاهه شکایت کرده است.

وی در خصوص نقش نیروی دریایی سپاه در ایجاد در رعب و وحشت در دل دشمن، تصریح کرد: در آیه روی سینه سپاه از قدرت و قوتی که دشمن بفهمد صحبت شده است. موشک را آنها می فهمند. این وضعیت بوجود آمده است. دستور امام بود که ما این میزان استطاعت داشته باشیم که بتوانیم مقابل شیطان بزرگ قرار بگیریم.

در سقف تکنولوژی دنیا در حوزه شناوری هستیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ما با هر آنچه داشتیم پای کار آمدیم و روز شهادت شهید خرازی در سال ۶۵ به ما گفتند به خلیج فارس برویم و ۲۲روز بعد اولین عملیات علیه شیطان بزرگ انجام شد و این روند بالا رفتن قدرت حتی یک روز تعطیل نشده است.

فدوی خاطرنشان کرد: خیلی سریع به مرحله بازدارندگی دست پیدا کردیم. سالهای طولانی است که از مرحله بازدارندگی عبور کرده ایم و امریکا به دنبال این است که به بازدارندگی در مقابل ما دست یابد. وزیر دفاع امریکا در ۲۶ اردیبهشت ۹۶ گفت بدنبال این هستیم که توانی ایجاد کنیم که در مقایل ایران بازدارندگی ایجاد کنیم.

وی اصلی ترین عنصر در توان دریایی را شناور برشمرد و افزود: ما در سقف تکنولوژی دنیا در حوزه شناوری هستیم و شناورهای ما بالای ۸۰ نات سرعت دارد که روی آن موشک هم وجود دارد.

کشورهای منطقه هیچ کدام قابل مقایسه با ایران نیستند

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: کل کشورهای منطقه مسلمان هستند و ما هیچگاه هیچ کشور مسلمانی را دشمن خود تلقی نکرده ایم. ما خجالت می کشیم که ترامپ نسبت به برخی آن کلمات را بکار گرفته است. کشورهای منطقه هیچ کدام قابل مقایسه با ایران نیستند.

فدوی در خصوص برتری ایران در حوزه دریایی گفت: مهمترین عنصر آدمی است که بر مبانی انقلاب اسلامی قرار دارد و بعد تمام مولفه ها.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت شناوری ما برای دشمن وحشتناک است و بعد از آن موشک، خاطرنشان کرد: تمام موشک های ساحل به دریا تولید داخلی است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه مهمترین تهدید در منطقه را شیطان بزرگ امریکا دانست و گفت: عباراتی را درباره خلیج فارس بکار می برند که تنها برای سرزمین اصلی امریکاست.

فدوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پیشرفت ها متناسب با پیشرفت های روز دنیا هست؟ گفت: اگر نبود دشمن اعتراف نمی کرد. امریکا بر مبنای زور است و حتی به اروپا زور می گوید. همه نیروهای مسلح متناسب با این دشمنی آماده شده اند.

وی در خصوص استفاده از شرکت های دانش بنیان در تولیدات دفاعی گفت: علاوه بر وزارت دفاع مجموعه های دیگری که دولتی نیستند در این موضوع فعالیت دارند.

سپاه خیلی خیلی قدرتمند است

فرمانده ندسا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دستاورد اهمیت بیشتری دارد؟ تصریح کرد: در بحث دریایی شما می توانید به تمام دنیا دسترسی داشته باشید. توان دریایی یکی از قدرت های ایران است. امروز هزاران کیلومتر آن‌طرف تر با دشمن می جنگیم.

فدوی در پاسخ به سوالی مبین بر اینکه آیا ارتش و سپاه در مسیر اقتدار دریای هم افزایی دارند؟ گفت: فرمانده های نیروهای دریایی ارتش و سپاه به مدت هشت سال یک نفر یعنی آقای شمخانی بود و این فرصت خاصی به سپاه و ارتش داد که به فکر هم افزایی باشیم. ما و ارتش در طول هم قرار داریم و این وضعیت خوبی را بوجود آورد و در وضعیت خوبی هستیم.

وی در خصوص بی اطلاعی امریکا از توانمندی دریایی ایران تصریح کرد: میزان اطلاعات آمریکا خیلی خیلی کم است و وقتی می فهمند که دیر شده و یا شناورهای آنها غرق شده و یا اینکه در وضعیت اسف باری قرار دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: وقتی بیشترین دشمنی را آمریکا با سپاه می کند بعضی مواقع دوستان داخل همین حرفها را می زنند. سپاه خیلی خیلی قدرتمند است. سپاه یک مجموعه ثابت است و دیگران می آیند و می روند. سپاه برای اصل انقلاب خویشتن داری کرده و حرفی نمی زند. سپاه پاسدار است و پاسداری را با جان انجام داده است.