چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین علیزاده بعدازظهر دوشنبه در حاشیه آیین افتتاحیه فاز اول مجموعه سرپوشیده ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور پس از ماه مبارک رمضان با حضور پنج هزار دانشجو در ۱۴ رشته ورزشی در دانشگاه شیراز برگزار می شود که از این تعداد سه هزار دانشجو پسر و دو هزار دانشجو دختر هستند.

وی با بیان این که هدف از برگزاری این المپیاد ایجاد شادی و تحرک میان دانشجویان است، ادامه داد: رشته های جدید ورزشی در دنیا به وجود آمده و امیدواریم بتوانیم از طریق همین المپیادها رشته های جدید به دانشگاه ها اضافه شوند.

علیزاده گفت: قهرمانان این المپیاد در سال آینده به مسابقات یونورسیاد که با حضور ۱۵۰ کشور در ایتالیا برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

وی گفت: امیدواریم بتوانیم مانند سال گذشته که مسابقات در تایوان برگزار شد، رتبه خوبی کسب کنیم.

امضای پنج تفاهم نامه با فدراسیون ها

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پنج تفاهم نامه در جهت همکاری با فدراسیون ها امضا شده و ما فضاهای ورزشی خود را در اختیار آن ها قرار می دهیم تا علاوه بر ایجاد فضای پرنشاط، از این طریق تربیت مربی و داور داشته باشیم.

علیزاده بیان کرد: دغدغه ما این است که اماکن ورزشی دانشگاه ها تجهیز شود و درِب سالن های ورزشی دانشگاه تا پاسی از شب برای دانشجویان باز باشد.