آخرین رتبه ایران در فناوری نانو/ چین در صدر قرار گرفت

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد مقاله های فناوری نانو منتشره از سوی دانشگاه ها و مراکز علمی ایران که در ماه آوریل ۲۰۱۸ بروزآوری شده است ایران را در رتبه چهارم در بین کشورهای تولید کننده علم و فناوری نانو قرار داده است.
وی افزود: این مقاله ها در پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه سازی شده است.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: کشور چین با تولید ۱۵ هزار و ۲۷۰ مقاله در این حوزه رتبه اول را در اختیار دارد.
مهراد اضافه کرد: رتبه های دوم تا پنجم به ترتیب به آمریکا با ۵ هزار و ۴۴۲ مقاله، هندوستان با ۳ هزار و ۲۲۴ مقاله، ایران ۲ هزار و ۳۰۰ مقاله و کره جنوبی ۲ هزار و ۲۴۳ مقاله اختصاص دارد.
وی عنوان کرد: کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه و اسپانیا به ترتیب با تولید ۱۷۷۰، ۱۶۵۲، ۱۱۸۱، ۱۱۵۷ و ۱۰۲۵ مقاله در ردیف های ششم تا دهم تولید علم و فناوری نانو قرار دارند.
بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: متوسط استناد به مقاله های فناوری نانو در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۸۱ و متوسط استناد در پنج سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برابر با ۱۷.۹۹ است.
|سال
|شاخص اچ
|۲۰۱۳
|۱۲۱
|۲۰۱۴
|۱۱۸
|۲۰۱۵
|۱۱۲
|۲۰۱۶
|۱۰۲
|۲۰۱۷
|۹۷
مهراد خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی تعداد مقالاتی که توسط دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در نشریات معتبر علمی با نمایه آی اس آی انتشار یافته رو به افزایش بوده است.
وی اضافه کرد: تلاش برای تولید مقاله های فناوری نانو در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور مختلف است.
|دانشگاه
|شاخص اچ
|تعداد مقاله
|آزاد اسلامی
|۲۰
|۲۰۲۹
|تهران
|۱۴
|۶۰۳
|امیرکبیر
|۹
|۴۵۶
|صنعتی امیرکبیر
|۱۲
|۴۱۳
|کاشان
|۱۰
|۳۶۴
|شریف
|۸
|۳۵۳
|تربیت مدرس
|۸
|۳۴۹
|پزشکی تهران
|۸
|۳۲۰
|تبریز
|۸
|۲۷۰
چهره ماندگار علمی کشور تاکید کرد: تعداد پتنت های مرتبط با حوزه فناوری نانو که در اداره پروانه های ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به ثبت رسیده است براین اساس که در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۱ پتنت، ۲۰۱۴ تعداد ۸ پتنت، ۲۰۱۵ تعداد ۱۲ پتنت، ۲۰۱۶ تعداد ۱۰ پتنت، ۲۰۱۷ تعداد ۱۳ پتنت و ۲۰۱۸ که تنها سه ماه از آن سپری شده است تعداد ۶ پتنت بوده است.
مهراد گفت: در حوزه فناوری و علم نانو ۲۵ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور فعالیت دارند و در حدود ۳۵ هزار دانشجو و یا فارغ التحصیل نیز در این رشته که در جزو فناوری های پیشرفته است در مقاطع ارشد و دکتری در کشور وجود دارد.
وی گفت: مجموع تلاش فعالان و شاغلان این حوزه با حمایتی که معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و نیز برنامه های راهبردی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور از فناوری و علم نانو بعمل می آورند تولید علم را به تجاری سازی و تولید ثروت مبدل کرده است.
چهره ماندگار علمی کشور خاطرنشان کرد: ارزش محصولات نانو در ایران و درآمد حاصل از آن به بیش از هزار میلیارد تومان بالغ می شود.
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