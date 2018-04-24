آخرین رتبه ایران در فناوری نانو/ چین در صدر قرار گرفت

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد مقاله های فناوری نانو منتشره از سوی دانشگاه ها و مراکز علمی ایران که در ماه آوریل ۲۰۱۸ بروزآوری شده است ایران را در رتبه چهارم در بین کشورهای تولید کننده علم و فناوری نانو قرار داده است.

وی افزود: این مقاله ها در پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه سازی شده است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: کشور چین با تولید ۱۵ هزار و ۲۷۰ مقاله در این حوزه رتبه اول را در اختیار دارد.

مهراد اضافه کرد: رتبه های دوم تا پنجم به ترتیب به آمریکا با ۵ هزار و ۴۴۲ مقاله، هندوستان با ۳ هزار و ۲۲۴ مقاله، ایران ۲ هزار و ۳۰۰ مقاله و کره جنوبی ۲ هزار و ۲۴۳ مقاله اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه و اسپانیا به ترتیب با تولید ۱۷۷۰، ۱۶۵۲، ۱۱۸۱، ۱۱۵۷ و ۱۰۲۵ مقاله در ردیف های ششم تا دهم تولید علم و فناوری نانو قرار دارند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: متوسط استناد به مقاله های فناوری نانو در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۸۱ و متوسط استناد در پنج سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برابر با ۱۷.۹۹ است.

جدول شاخص اچ مقاله های فناوری نانو ایران سال شاخص اچ ۲۰۱۳ ۱۲۱ ۲۰۱۴ ۱۱۸ ۲۰۱۵ ۱۱۲ ۲۰۱۶ ۱۰۲ ۲۰۱۷ ۹۷

مهراد خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی تعداد مقالاتی که توسط دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در نشریات معتبر علمی با نمایه آی اس آی انتشار یافته رو به افزایش بوده است.

وی اضافه کرد: تلاش برای تولید مقاله های فناوری نانو در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور مختلف است.

آمار فعالیت ایران در حوزه نانو برای سال ۲۰۱۶ دانشگاه شاخص اچ تعداد مقاله آزاد اسلامی ۲۰ ۲۰۲۹ تهران ۱۴ ۶۰۳ امیرکبیر ۹ ۴۵۶ صنعتی امیرکبیر ۱۲ ۴۱۳ کاشان ۱۰ ۳۶۴ شریف ۸ ۳۵۳ تربیت مدرس ۸ ۳۴۹ پزشکی تهران ۸ ۳۲۰ تبریز ۸ ۲۷۰

چهره ماندگار علمی کشور تاکید کرد: تعداد پتنت های مرتبط با حوزه فناوری نانو که در اداره پروانه های ثبت اختراعات و علائم تجاری آمریکا به ثبت رسیده است براین اساس که در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۱ پتنت، ۲۰۱۴ تعداد ۸ پتنت، ۲۰۱۵ تعداد ۱۲ پتنت، ۲۰۱۶ تعداد ۱۰ پتنت، ۲۰۱۷ تعداد ۱۳ پتنت و ۲۰۱۸ که تنها سه ماه از آن سپری شده است تعداد ۶ پتنت بوده است.

مهراد گفت: در حوزه فناوری و علم نانو ۲۵ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور فعالیت دارند و در حدود ۳۵ هزار دانشجو و یا فارغ التحصیل نیز در این رشته که در جزو فناوری های پیشرفته است در مقاطع ارشد و دکتری در کشور وجود دارد.

وی گفت: مجموع تلاش فعالان و شاغلان این حوزه با حمایتی که معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و نیز برنامه های راهبردی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور از فناوری و علم نانو بعمل می آورند تولید علم را به تجاری سازی و تولید ثروت مبدل کرده است.

چهره ماندگار علمی کشور خاطرنشان کرد: ارزش محصولات نانو در ایران و درآمد حاصل از آن به بیش از هزار میلیارد تومان بالغ می شود.