۳۰۰ تیم تروریستی آماده اغتشاش و بمبگذاری در کشور متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود علوی عصر امروز سه شنبه در دیدار عمومی با مردم شهرستان مراغه که در مسجد جامع این شهر برگزار شد اظهار کرد: خوشبختانه مسئولان همیشه به فکر مردم هستند به طوری که در کشور هیچ موردی نبوده که باعث رنجش مردم شود و مسئولان برای برطرف کردن آن نکوشیده باشند.

وی، تامین امنیت پایدار را از نتایج تلاش ها و خدمت های بی منت مسئولان دولتی و کارگزاران نظام عنوان کرد و افزود: وزارت اطلاعات همیشه برای تامین امنیت جهت فعالیت فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران تلاش کرده و می کند لذا اگر آرامش و امنیت پایدار نباشد توسعه اقتصادی نیز به تبع آن اتفاق نمی افتد.

وزیر اطلاعات بابیان اینکه با آن که منطقه در شرایط بحرانی به سر می برد اما مسئولان و نیروهای نظامی و امنیتی لحظه ای برای تامین امنیت کشور غفلت نکرده اند گفت: خوشبختانه سربازان گمنام امام زمان(عج) با هوشیاری و تلاش ۳۰۰ تیم تروریستی که قصد ایجاد اغتشاش، بمب گذاری و اقدامات تروریستی داشتند شناسایی و متلاشی کرده اند و از این رو که سربازان این نظام همیشه هوشیار و بیدار هستند شکی نیست.

برخی رسانه ها با استفاده از پول بیت المال، مواضع تندی علیه دولت می گیرند

علوی با اشاره به حماله تروریستی سال گذشته به مجلس شورای اسلامی افزود: در راستای وظیفه ذاتی که تامین امنیت است سال گذشته عواملی که سلاح و امکانات در اختبار تروریست هایی که به مجلس حمله کرده بودند در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند و این اقدام نه تنها دشمن را حیرت زده کرد بلکه نشان داد که سربازان نظام جمهوری اسلامی اجازه ای به هیچ جنبنده ای نمی دهند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در کشور رسانه هایی وجود دارند که از بیت المال امرار معاش کرده و از امکانات دولتی استفاده می کنند اما نه تنها تا به حال مواضع خود را نسبت به خدمات دولت تغییر نداده اند بلکه تمامی عیب ها را نیز بزرگنمایی می کنند البته این رسانه ها علاقه ای به تبیین اقدامات دولت نیز ندارند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه وجود رهبری و ولایت مطلقه فقیه در کشور می تواند راه را برای توطئه های دشمنان ببندد گفت: آنچه که تا به امروز موجب شده تا دشمنان و فریب خوردگان با انجام تبلیغات، هجمه های متعدد و تهدیدها علیه نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد شوند به برکت وجود ولایت مطلقه فقیه و رهبری بوده است.