استخدام ۴۵۰ عضو هیات علمی در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، محمد ذکایی، مدیر امور هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در هر سال دو فراخوان جذب اعضای هیأت علمی (شهریور ماه و بهمن ماه) برگزار میشود، طی فراخوانهای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بیش از ۹ هزار نفر در فراخوانهای استخدامی دانشگاه شهید بهشتی شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: پس از غربالگری اولیه دبیرخانه جذب، پروندههای آنان در کارگروههای بررسی توانایی علمی دانشکدهها بررسی و با توجه به سهمیهها و پستهای سازمانی مورد نیاز، پروندههای منتخب به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه ارسال و طی ۱۶۱ جلسه جذب با استخدام بیش از ۴۵۰ نفر از آنان موافقت شده است.
مدیر امور هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآورشد: کمیته صلاحیت عمومی از سال ۱۳۹۱ تاکنون، تعداد ۸۱۲ پرونده را برای متقاضیان استخدام پیمانی و ۲۲۳ پرونده تبدیل وضعیت را بررسی کرده است. در سال جاری تعداد ۸۲ درخواست تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی به این مدیریت واصل شده است که تعداد ۵۱ آنان تبدیل وضعیت یافتهاند و مابقی در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص ارتقای اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۸۷ پرونده درخواست ارتقاء در هیأت ممیزه مطرح که با ۱۲۹ درخواست موافقت شده است. از این تعداد ۳۸ نفر به مرتبه استادی، ۸۸ نفر به مرتبه دانشیاری و ۳ نفر هم به مرتبه استادیاری ارتقاء یافتهاند.
وی افزود: جلسات هیأت ممیزه هر دو هفته یکبار بهطور منظم تشکیل میشود. ۶ کمیسیون تخصصی در حوزه مدیریت امور هیأت علمی فعالیت میکنند که ۶۲ پرونده در سال ۱۳۹۴ و ۸۶ پرونده در سال ۱۳۹۵ و ۴۱ پرونده در سال ۱۳۹۶، بررسی شده است.
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