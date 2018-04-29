استفاده از لپ تاپ قدرت باروری را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، در سال های گذشته بارها اخباری در مورد تاثیر منفی قراردادن لپ تاپ بر روی پاهای انسان و به خصوص مردان منتشر شده و تصریح شده بود که گرمای ناشی از فعالیت لپ تاپ ها توان باروری انسان ها را کاهش می دهد.

اما حالا مشخص شده که لپ تاپ ها تاثیری منفی بر قدرت باروری مردان ندارند و تولید مثل انسان ها را مختل نمی کنند. بر اساس بررسی تازه ای که توسط پژوهشگران آمریکایی انجام شده، گرمای ناشی از فعالیت لپ تاپ ها در حدی نیست که بر کیفیت اسپرم مردان تاثیر منفی بگذارد و آنها قادر به تحمل گرمای مذکور هستند.

بر همین اساس اگر گرمای ناشی از فعالیت لپ تاپ ها باعث شود تا دمای محیط اطراف اسپرم ها از ۵ تا ۶ درجه سانتیگراد بالاتر رود، خطرات جدی برای توان باروری مردان ایجاد می شود. اما معمولا چنین افزایش دمایی رخ نمی دهد.

در مورد زنان این خطر با توجه به شرایط فیزیکی و جسمانی آنها بسیار کمتر است. زیرا دستگاه تولید مثل آنها در عمق بدن قرار دارد و گرمای لپ تاپ هیچ آسیبی به آن وارد نمی کند.