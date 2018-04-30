به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی امشب در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با مدیران حوزه آب استان یزد و معاونان استاندار یزد با محوریت موضوع آب اظهار داشت در حال حاضر به دلیل خشکسالی های مکرر و از بین رفتن منابع آبی، آب در ۶۰۰ روستای استان یزد جیره بندی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد بیان کرد: در ۳۳۰ روستای استان نیز در حال حاضر آبرسانی به صورت سیار انجام می شود.

فتاحی با بیان اینکه جمعیت روستایی زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر است، عنوان کرد: نیاز آبی روستاهای استان یزد هزار و ۳۸۰ لیتر در ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان کمبود آب در روستاهای استان ۴۸۰ لیتر در ثانیه است که این میزان کمبود، مشکلات عدیده ای در روستاها ایجاد کرده است.

فتاحی یادآور شد: در حال حاضر ۶۹ روستای استان یزد از آب انتقالی استفاده می کنند که اغلب این روستاها در جوار شهرها واقع شده اند.

وی همچنین عنوان کرد: ۱۱۰ منبع آبی استان یزد به طور کامل از مدار خارج شده که عمده آنها مربوط به روستاهای شهرستان‌های تفت و مهریز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد بیان کرد: چاه‌های موجود نیز اغلب به دلیل خشکسالی و برداشت های بی رویه، با کاهش شدید کیفیت آب مواجه هستند.