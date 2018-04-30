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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۳۰

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد:

آب در ۶۰۰ روستای استان یزد جیره‌بندی شد

آب در ۶۰۰ روستای استان یزد جیره‌بندی شد

یزد ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد از جیره‌بندی آب در ۶۰۰ روستای استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی امشب در نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با مدیران حوزه آب استان یزد و معاونان استاندار یزد با محوریت موضوع آب اظهار داشت در حال حاضر به دلیل خشکسالی های مکرر و از بین رفتن منابع آبی، آب در ۶۰۰ روستای استان یزد جیره بندی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد بیان کرد: در ۳۳۰ روستای استان نیز در حال حاضر آبرسانی به صورت سیار انجام می شود.

فتاحی با بیان اینکه جمعیت روستایی زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر است، عنوان کرد: نیاز آبی روستاهای استان یزد هزار و ۳۸۰ لیتر در ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان کمبود آب در روستاهای استان ۴۸۰ لیتر در ثانیه است که این میزان کمبود، مشکلات عدیده ای در روستاها ایجاد کرده است.

فتاحی یادآور شد: در حال حاضر ۶۹ روستای استان یزد از آب انتقالی استفاده می کنند که اغلب این روستاها در جوار شهرها واقع شده اند.

وی همچنین عنوان کرد: ۱۱۰ منبع آبی استان یزد به طور کامل از مدار خارج شده که عمده آنها مربوط به روستاهای شهرستان‌های تفت و مهریز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد بیان کرد: چاه‌های موجود نیز اغلب به دلیل خشکسالی و برداشت های بی رویه، با کاهش شدید کیفیت آب مواجه هستند.

کد مطلب 4285526

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