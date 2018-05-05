نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری «اینوتکس۲۰۱۸» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری «اینوتکس۲۰۱۸» اجزای مختلف اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور از جمله شرکت‌های فناور و دانش بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا، شتابدهنده‌ها و مراکز رشد،‌ سرمایه گذاران جسورانه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرشتگان کسب و کار، مخترعان، منتورها، برگزارکنندگان رویدادهای استارتاپی،‌ رسانه های استارتاپی، ارائه کنندگان زیرساخت‌ها در بخشهای حاکمیتی و ... حضور خواهند داشت.

این نمایشگاه در مساحتی بالغ بر ۹۰۰۰ مترمربع و بیش از ۳۵۰ غرفه برپا خواهد شد و پیش بینی می شود ۱۰۰۰ نفر غرفه دار و بیش از ۴۰۰۰ نفر بازدیدکننده در این نمایشگاه گردهم آیند. همچنین چندین رویداد مختلف تجاری و ترویجی در این نمایشگاه برگزار خواهد شد و بخش‌های متنوعی برای عرضه فناوری‌ها و کسب و کارهای نوپای کشور دایر می شود.

