تحرکات نابخردانه دشمن نتیجه ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر در مراسم تواصی بحق درجمع نمازگزاران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری با بیان آیه " وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبدیلًا " سنت های الهی را سنت هایی غیرقابل تغییر دانست و گفت: علی رغم اینکه شرایط درهر دوره زمانی متفاوت است اما اصل سنت های الهی تغییر نکرده و پایدارمی ماند.

وی با اشاره به آیه " جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا " از پیروزی حق برباطل بعنوان یک سنت الهی یاد و تاکید کرد: سنت خداوند بر پایداری حق و از بین رفتن باطل قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: با نگاهی به تاریخ زندگی انسان از آغاز خلقت بشر تاکنون درمی یابیم جنایتکاران فراوانی درطول تاریخ آمدند و دردوره ای هم قدرت داشتند ولی خداوند آنها را از بین برد وجبهه حق را پیروز ساخت.

وی از زنده ماندن حضرت موسی (ع) در دوران فرعون بعنوان یک نمونه قرآنی نام برد و گفت: برای اینکه حضرت موسی متولد نشود فرعونیان به جنایت های بی شماری دست زدند اما با تدبیر الهی حضرت موسی در داخل کاخ فرعون و خانواده اش بزرگ شد و او را از بین برد.

حجت الاسلام قاضی عسکربا اشاره به آیه "َالْیَوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً " گفت: امواج رود نیل فرعونیان را غرق کرد ولی جنازه فرعون را بیرون انداخت تا برای ظالمان درس عبرتی باشد و ثابت کند که ستمکاران نمی مانند و سرانجام پیروزی با حق است.

وی با اشاره به اینکه جناح حق درمبارزه با جناح باطل صدمه دیده ولی سرانجام پیروز شده است ، داستان مبارزه حضرت ابراهیم ، شکستن بت ها و به آتش انداختن آن حضرت را بیان کرد و گفت: خداوند به آتش خطاب کرد: " یا نارکُونِی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی إِبْراهِیمَ " و درنتیجه آتش بر ابراهیم سرد و گوارا شد و این نمرودیان بودند که از بین رفتند و نابود شدند.

حجت الاسلام قاضی عسکربا تشریح دوره دشوارسه ساله زندگی رسول گرامی اسلام (ص) درشعب ابی طالب اظهارداشت: حضرت رسول، درشرایطی که کسی تصورنمی کرد بر ابوسفیان ها و ابوجهل ها پیروز شد و این گونه موارد نشاندهنده ثابت و قطعی بودن سنت های الهی است.

وی افزود: امام کاظم (ع) را بیش ازهفت سال درسیاهچال زندانی کردند ولی امروزمرقد نورانی آن حضرت مملو از عاشقان اهل بیت است اما ازآن ظالمان اثری نیست.

نماینده ولی فقیه ازوقایع پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط صدام بعنوان نمونه های دوران کنونی نام برد و گفت: کمترکسی تصورمی کرد صدام مورد حمایت ابرقدرت ها ، روزی با ذلت از بین برود ولی خداوند این آدم نادان و قلدر را به روزی انداخت که با آن وضع خفت بار از زیر زمین بیرون آورده شد و سپس به چوبه دارسپرده و انتقام خون شهدای ما از این جنایتکار گرفته شد.

وی افزود: ما باید باور داشته باشیم " إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ " وعده خداوند حق است و درآن تردید نکنیم.

حجت الاسلام قاضی عسکربا تاکید برلزوم حفظ این باوردر شرایط امروز، به آیه "الَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إیمانًا" اشاره کرد و گفت : درحالیکهدشمن وانمود می کرد همه علیه مومنین بسیج شدند و تلاش داشت در دل مومنین رعب و ترس ایجاد کند ولی درمقابل برایمان مومنین افزوده می شد چرا که انسان مومن معتقد است اگر زنده بماند و مسیر اسلام را طی کند برای او پیروزی است و اگر شهید هم شود برایش پیروزی محسوب می شود و هر دو اینها برای او موفقیت است.

وی با بیان آیه " إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطانِ کانَ ضَعِیفاً " افزود: قرآن صریح به مردم خطاب می کند حیله گری های شیاطین شما را نترساند چرا که حیله شیطان ضعیف است و همه امور دست خداست لذا باید باورداشته باشیم اگرخداوند بخواهد هیچ کس نمی تواند برخلاف اراده باریتعالی قدم بردارد.

حجت الاسلام قاضی عسکر به اتفاقات روزهای اخیر اشاره کرد و اعزام واسطه به آمریکا و واسطه گری های کنونی را بازی های سیاسی دانست و گفت: رئیس جمهور نابخرد آمریکا با سوابق ننگینی که دارد می خواهد از برجام خارج شود، مگربا خارج شدن آمریکا از این توافق بین المللی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران درشرایطی که تحریم های ظالمانه علیه کشورمان وجود داشت پیشرفت کرد و دانشمندان ایرانی توانستند درانرژی هسته ای به غنی سازی بیست درصد و در بسیاری از رشته ها به دانش سطح بالا دست یابند و در زمینه های مختلف از جمله تولید گندم به خودکفایی برسند.

نماینده ولی فقیه تصریح کرد: هرچه فشار دشمن بیشتر می شود استقامت رهبر قوی ، عالم ، آگاه و سیاستمدار ما هم بیشتر می شود و ایشان از مردم می خواهند که پایدار بمانند و روی مبانی دینی ایستاده و به کمک خداوند همچنانکه که درقرآن وعده داده "اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم" امیدوار باشند.

وی افزود: دنیا درشرایط فعلی به حضورایران که کشوری با سرمایه های عظیم و نیروی انسانی کارآمد است و درمنطقه ای سوق الجیشی قرارگرفته، نیاز دارد و دشمن قطعا نمی تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه دشمن تلاش کرد با حضور در سوریه رابطه جمهوری اسلامی ایران را با جبهه مقاومت قطع و برای اسرائیل امنیت ایجاد کند، اظهارداشت: نه تنها این توطئه بلکه توطئه کشاندن فلسطینیان به سازش که از زمان یاسرعرفات شروع شده نیزن نتیجه نداد و هم اکنون هر جمعه شاهدیم هزاران فلسطینی شهادت طلب با دست خالی و با سنگ به مقابله با اسرائیلی هایی می پردازند که به انواع سلاح مجهزند.

حجت الاسلام قاضی عسکر با اشاره به اینکه درعراق و یمن هم وضع همین گونه است ، گفت: با وجودی که دشمن درانتخابات لبنان علاوه بر تبلیغات وسیع ، پول گزافی را هم خرج کرد ولی اکثریت آراء به جبهه مقاومت تعلق گرفت و این موارد؛ نشاندهنده موفقیت هایی است که خداوند وعده داده است و یکی بعد از دیگری درحال محقق شدن است.

وی تاکید کرد: باید قوی وقاطع روی مواضع خود بایستیم و بدانیم تحرکات نابخردانه دشمن نتیجه ای نخواهد داشت و ان شاءالله پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی با رشادت و فداکاری این مردم در دستان امام زمان (عج) قرار خواهد گرفت.

وی افزود: دشمن زمانی که اقتدارش گوش عالم را کر کرده بود نتوانست کاری انجام دهد، درشرایط کنونی هم که نظرسنجی ها نشان می دهد محبوبیت سردمداران آمریکا وغرب کاهش یافته است نمی توانند با ملت ها درگیر شوند.

وی با تاکید براینکه ما باید مقاوم بایستیم ومردم رعب به دل خود راه ندهند، اضافه کرد: ان شاءالله خداوند نصرت خود را به گونه ای نازل خواهد کرد که مردم آن را به چشم خود خواهند دید و جبهه استکبار شکست خورده و پیروزی نصیب امت اسلامی خواهد شد.