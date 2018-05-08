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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

مدیرعامل مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه:

قارچ سمی جان یک شهروند در کرمانشاه را گرفت

قارچ سمی جان یک شهروند در کرمانشاه را گرفت

کرمانشاه-مدیرعامل مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه از مسمومیت ۴۶ تن براثر مصرف قارچ سمی خبر داد و گفت: یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام رضا مخصوصی از مسمومیت ۴۶ تن از مردم استان براثر مصرف قارچ سمی خبر داد و گفت: یک تن از این افراد در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی(ره) فوت کرد.

وی با بیان اینکه همه این افراد برای مداوا در بیمارستان امام خمینی (ره) بستری هستند، افزود: از این تعداد سه نفر به دلیل از کارافتادگی کبد به شیراز اعزام شدند.

به گفته وی، همچنین اکنون ۹ نفر در بخش داخلی، سه نفر در بخش اورژانس و ۲ نفر نیز در بخش آی سی یوی بیمارستان بستری هستند.

مخصوصی گفت: به دنبال مصرف قارچ سمی، ایست قلبی باعث فوت یک تن از این افراد شده است.

وی عمده افراد بستری شده براثر مسمومیت قارچی در این بیمارستان را از اهالی بیستون، ماهیدشت، کوزران، نورآباد و شهرک امام (ره) کرمانشاه ذکر کرد.

مدیرعامل مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه عوارض مصرف قارچ سمی را مشکلات شدید گوارشی، درد شکم، تهوع و استفراغ، ضعف و بی حالی، کاهش سطح هوشیاری و تشنج و ایست قلبی ذکر کرد.

مخصوصی افزود: قارچ های سمی تاثیر مستقیم بر روی کبد داشته و اغلب منجر به از کارافتادگی آن می شود و شدیدترین نوع مسمومیت است.
 

کد مطلب 4291394

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