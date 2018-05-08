به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش بعد از ظهر سه شنبه در جلسه توجیهی نخستین جشنواره آیین محبت با بیان اینکه این جشنواره قرار است از ۲۱ تا ۲۶ اردیبهشتماه امسال در نمایشگاههای بینالمللی کاسپین زنجان برگزار شود، افزود: در این نمایشگاه ۱۵ دستگاه اجرایی و ۲۰ دستگاه همکار دانشگاه علومپزشکی را همراهی خواهند کرد. همچنین ۲۱ موسسه خیریه حوزه سلامت با ما همراه خواهند بود.
وی با بیان اینکه بیشک برگزاری این جشنواره میتواند گامی مؤثر در راستای گردهمایی همه ارگانهای دولتی و خصوصی و خیریههای حوزه سلامت باشد، ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره آگاهیبخشی برای همه مردم و جوانان بوده و اولویت اولیه دانشگاه علومپزشکی نیز آموزش و پیشگیری است.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان زنجان گفت: مطالبه گری در حوزه سلامت به مشارکت بیشتر مردم، دولتها، حکومت ها منجر می شود و این موضوع محوری ترین مساله در اجتماعی سازی سلامت بشمار می رود.
قزلباش اجتماعی کردن سلامت را از اهداف امسال دانشگاه علومپزشکی دانست و تصریح کرد: آنچه که باید بدان توجه داشت این است که امروز در کنار سلامت جسمی باید به سلامت روانی نیز اهمیت ویژهای قائل بود، لذا امیدواریم جشنواره آیین محبت بتواند تاثیرگذاری خود را در همه ابعاد داشته باشد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان زنجان با تاکید بر اینکه توسعه پایدار نیازمند انسان سالم است، از عرضه ایدههای خوب در حوزه سلامت در جشنواره آیین محبت خبر داد و اظهار کرد: مردم باید در حوزه سلامت مطالبهگر باشند؛ چرا که اجتماعی کردن سلامت یک ضرورت اساسی است.
قزلباش با یادآوری اینکه حضور خود مردم در عرصه سلامت به دلیل اینکه ۷۵ درصد سلامت اجتماعی باید توسط مردم تأمین شود، از اهمیت ویژهای برخوردار است، خاطرنشان کرد: یکی از ایدههایی که در چند روز اخیر مطرح شده، راهاندازی کتابخانه سلامت در روستا و شهرها است که این ایده میتواند در قالب این نمایشگاه پختهتر شده تا به بهترین نحو به مرحله اجرایی برسد.
نظر شما