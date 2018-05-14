همه امکانات را در اختیار پیام رسان ها قرار دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عباسی شاهکوه امروز در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اختلالات اخیر شبکه اینترنت کشور پس از فیلترینگ تلگرام تاکید کرد: ما دائما در حال رصد و بررسی شبکه زیرساخت ارتباطی کشور هستیم و در صورتی که گزارشی از اختلال به ما ارائه شود آن را رفع می کنیم اما طی چند روز اخیر در این زمینه چیزی به ما منعکس نشده است.

وی با بیان اینکه اپراتورها باید مشکلات را در این زمینه به ما منعکس کنند تا آن را رفع کنیم، خاطرنشان کرد: طی چند روز اخیر مشکل حادی در شبکه زیرساخت کشور گزارش نشده است و چنانچه قطعی نیز در شبکه وجود داشته باشد به دلیل وجود ظرفیت های بالای شبکه ارتباط و دسترسی مردم و اپراتورها را دچار مشکل نمی کند.

وی در پاسخ به این سوال که از زمان قطع تلگرام و پروتکل HTTPS کاربران با اختلال در دسترس مواجه هستند، گفت: در رابطه با سرعت و کیفیت اینترنت در شبکه ارتباطی کشور طی چند روز اخیر مشکلی نداشتیم.

تمامی امکانات را در اختیار پیام رسان ها گذاشتیم

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد گلایه برخی پیام رسان ها از نبود ظرفیت پهنای باند و بروز اختلال در ارائه سرویس گفت: شرکت زیرساخت مطابق با مصوبه مرکز ملی فضای مجازی امکانات و پهنای باند در اختیار پیام رسان های بومی قرار داده و تاکنون چیزی در این زمینه کم نگذاشته است. اگر این پیام رسان ها بیشتر از ظرفیت موجود نیاز داشته باشند باید آن را به زیرساخت اطلاع دهند تا فضا و پهنای کافی در اختیارشان قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ اختلالی در شبکه زیرساخت در این مورد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اینکه سرعت پیام رسان ها پایین است ارتباطی به امکانات زیرساخت ندارد چرا که تاکنون این پیام رسان ها بسیار کمتر از پهنای باندی که در اختیارشان قرار داده ایم استفاده کرده ایم.

وی تاکید کرد: به ازای هر پیام رسان شرکت ارتباطات زیر ساخت ۵۰ گیگا بیت پهنای باند رایگان در اختیارشان قرار داده است و مطابق با بررسی های ما این میزان هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد: بحث شبکه تحویل محتوا( CDN) مربوط به شرکت ارتباطت زیر ساخت نمی شود و در این مصوبه نیز که زیرساخت تکلیف نشده بلکه پیام رسان ها باید خودشان این مراکز را ایجاد کنند.

وی گفت: شواهد نشان می دهد مصرف پهنای باند از گیت وی بین الملل پس از فیلترینگ تلگرام کاهش پیدا کرده اما آمار مشخصی در دست نداریم و تحلیل میزان مصرف کاربران نیز در وظایف زیرساخت نیست.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه ترانزیت ارتباطات بین الملل طی دو سال گذشته از ۲۰۰ گیگابیت به ۱.۵ ترابیت رسیده است خاطرنشان کرد: هدف رسیدن به ۳۰ ترابیت ترافیک ترانزیت ارتباطی است که امیدواریم محقق شود.