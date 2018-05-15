مسجد پایگاه سیاست اسلامی است/ نقش مسجد در سازندگی جامعه

آیت الله «سید هاشم بطحایی» به مناسبت دهه تکریم مساجد و غبارروبی مساجد در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مساجد بهترین مکان برای ارتباط با معبود هستند، افزود: نقش مساجد در تعلیم و تربیت و سازندگی در جامعه بی نظیر است، چرا که مسجد متعلق به یک شخص نیست و متعلق به همه مردم است و همه حق استفاده از این مکان مقدس را بدون منت دارند.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش مهم امام جماعت در مسجد گفت: امام جماعت یک مسجد به عنوان روح مسجد از نظر اخلاقی ، علمی ، تقوا و پرهیزگاری است و رفتار ایشان نزد مردم زیر ذره بین است و امام جماعت را به عنوان الگو برای خود در نظر می‌گیرند .

آیت الله بطحایی اظهار کرد: مسجد همیشه از صدر اسلام تا به امروز محل پویایی جامعه بوده است؛ انقلاب اسلامی ایران از مساجد صادر شد و در هشت سال دفاع مقدس مساجد نقش بسیار مهمی را ایفا کردند و مکانی امن برای رزمندگان بود.

وی خاطر نشان کرد: شور و موفقیت رزمندگان در زمان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مدیون مساجد بود؛ همانطور که مساجد در پیدایش انقلاب نقش به سزایی داشتند امروز هم در حفظ و بقا انقلاب، مساجد نقش مهمی دارند، در واقع می توان گفت مسجد پایگاه سیاست اسلامی است.

وی در پاسخ به این سوال که برای جذب جوانان به مسجد چه باید کرد، گفت: بهترین راه حل برای جذب جوانان به مسجد علاوه بر برگزاری برنامه های متنوع علمی و فرهنگی همراه با اهدای جوائز باید مجری و خواننده ادعیه در مساجد خوش صدا و جذاب باشد.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مساجد مکانی مناسب برای ترویج سبک زندگی اسلامی است، گفت: تنها عاملی که باعث پیوند محکم بین خانواده ها می شود ایمان و رعایت حقوق یکدیگر است و این فضا را فقط می توان در مکتب مسجد و آن هم با امام جماعت عالم یافت.

وی در پایان گفت: مسجد مهمترین محور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دانشگاهی است که همه خوبی ها از مسجد صادر می شود.



دهه تکریم و غبارروبی از تاریخ (۲۰ شعبان) آغاز و مساجد استان تهران امسال با شعار «مسجد پایگاه همه کارهای نیک» در آستانه ماه مبارک رمضان به غبارروبی مساجد می‌پردازند.