به گزارش خبرگزاری مهر؛ حمید محمدی در نشست کاربردی یکروزه مدیران ستادی و استانی سازمان حج و زیارت درباره برنامه های انجام شده در حوزه حج تمتع ۹۷ و عتبات عالیات توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با اشاره به اعزام زائران حج تمتع ۹۷ گفت: اعزام ها به کشور عربستان از تاریخ بیست و هفتم تیرماه آغاز خواهد شد.رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه با تاکید بر بهره گیری از پیام رسان های بومی در ارتباط با زائران، عوامل و مردم تصریح کرد: سازمان تفاهم نامه ای با پیام رسان گپ امضا کرده است؛ مدیران نیز در استان ها زائران را به این سمت رهنمون کنند.

محمدی با اشاره به آسیب شناسی حح سال گذشته اظهار کرد: آسیب شناسی حج سال گذشته صورت گرفته است و جلسات توجیهی در استان ها برای برنامه ریزی هر چه بهتر در ایام حج تمتع ۹۷ انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: باید برخی محدودیت ها و دغدغه های این سفر از سوی مدیران بیان شود تا زائران نیز در این رابطه به همراهی بپردازند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه برخی از مشکلات و دغدغه ها در این سفر به سازمان حج و زیارت برنمی گردد، افزود: برخی از مشکلات مربوط به شرایط کشور میزبان است که از آن جمله می توان به محدودیت های اسکان و هتل در مدینه اشاره کرد.

محمدی با بیان اینکه باید توضیح کامل در خصوص هتل های مدینه منوره داده شود، گفت: این توضیحات به ویژه برای کسانی که مدینه بعد هستند، ضروری محسوب می شود چرا که آنها از هتل های مکه به هتل های مدینه منتقل می شوند و قطعا دغدغه هایی را در این رابطه مطرح خواهند کرد.

وی به موضوع حمل و نقل شهری در ایام حج تمتع اشاره کرد و افزود: موضوع تعطیلی حمل و نقل از روز پنجم تا چهاردهم ذی الحجه باید مورد توجه و اطلاع رسانی زائران قرار گیرد و در این راستا مدیران کاروان ها وظیفه سنگینی خواهند داشت.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: غالب زائران ما فقط یک بار به سرزمین وحی و حج تمتع سفر می کنند بنابراین منتقل کردن اطلاعات دقیق برای آنها ضروری خواهد بود.

به گفته محمدی ، موضوعاتی نظیر رعایت قوانین کشور میزبان، مسائل ایمنی، توجه به هشدارها، تاکید بر احترام متقابل، پرهیز از بی احترامی و درگیری، عدم خروج به صورت انفرادی و .... باید مورد توجه قرار گیرد.

حجاج ایرانی نمونه ای از نظم و انضباط

وی تصریح کرد: همانطور که همه بر منظم بودن حجاج ایرانی اذعان دارند باید این مهم مجددا مورد لحاظ قرار گیرد ؛ حجاج ایرانی باید نمونه ای از نظم و انضباط باشند و در این راستا مدیران استانی نیز وظایف خود را دارند.

رئیس سازمان حج و زیارت خطاب به دست اندرکاران ذیربط اظهار کرد: امسال وظیفه ما از سال گذشته سنگین تر است چرا که انتظارات مردم بالاتر رفته و ما نیز باید با برنامه ریزی مدون به پیشبرد فعالیت ها بپردازیم.

تاکید بر ارزشیابی کارگزاران در موسم حج تمتع

محمدی به موضوع ارزشیابی اشاره کرد و افزود: در موسم حج تمتع همه کارگزاران باید مورد ارزشیابی قرار گیرند و حتی مجموعه ستادی هم از این مهم مستثنی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: امیدواریم حجی عزتمندانه و موفق را شاهد باشیم و در این راستا همه باید سعی و تلاش لازم را انجام دهند.رئیس سازمان حج و زیارت به موضوع شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و توضیح داد: از ماههای گذشته کارگروهی برای بحث سوغات با استفاده از توان داخلی و فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت که این مهم نیز نیازمند اطلاع رسانی مناسب خواهد بود.

محمدی با بیان اینکه رایزنی هایی از سوی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری با برخی شرکتها انجام گرفت، گفت: این رویکرد برای حمایت از کالای با کیفیت ایرانی خواهد بود و در این رابطه شاهد تاثیرات مثبتی نظیر جلوگیری از خروج ارز، کاهش بازارگردی، حمایت از کارگر ایرانی و ... خواهیم بود.

وی تصریح کرد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته یک بسته پیشنهادی از سوغات برای زائران تهیه شده است که این بسته های سوغات می تواند حتی با قیمتی مناسب تر و با کیفیتی بالاتر در اختیار زائر قرار گیرد.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به موضوع پزشکی حج تمتع گفت: در بحث معاینات و پزشکی به طور جد از ورود معدود افرادی که به اعتیاد گرایش دارند جلوگیری شود چرا که اینگونه افراد در صورت حضور مشکلاتی را برای خودشان، کاروان و سازمان به وجود می آورند.

محمدی در ادامه به موضوع جامه دان حجاج اشاره کرد و گفت: در رابطه با انتخاب جامه دان ها باید دقت لازم صورت گیرد؛ یعنی جامه دان ها باید مطابق ابعاد تعیین شده باشد.

تاکید بر رقابت جدی در حوزه عتبات عالیات

رئیس سازمان حج و زیارت به موضوع عتبات عالیات نیز اشاره کرد و گفت: رسما اعلام کردیم که با فضای ایجاد شده در این حوزه، نیازمند رقابت جدی تری هستیم.

محمدی توضیح داد: الگوی ۱۰ سال گذشته سازمان فقط بر مبنای شرکت شمسا حرکت می کرد اما این رویکرد تغییر یافته و بحث اعزام های استانی به طور جد در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برای جذب زائر دو عامل ارائه خدمات مناسب و قیمت ارزان تر جزوه ضروریات محسوب می شود که ما نیز به شرکت های مرکزی استان ها مجوز دادیم که برای اعزام های عتبات فعال شوند و در این بازار رقابتی به جذب زائران بپردازند؛ استان هایی که دارای توان هستند باید در این عرصه وارد شوند و ما نیز هیچ عذر و بهانه ای را نمی پذیریم.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در بحث ارز عتبات عالیات نیز رایزنی ها و توافقاتی صورت گرفته است که امیدواریم تاثیرات مثبت آن را شاهد باشیم.