در عرصه رسانه کشور سردرگمی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز جهانی ارتباطات با انتقاد از سیاستگذاری در عرصه رسانه در کشور، گفت: امسال روز جهانی ارتباطات با حواشی همراه بوده و صحبت های متعددی مطرح شده است که اگرچه نمی خواهم به این حواشی بپردازم اما می خواهم واقعیت هایی را در این زمینه مطرح کنم.

وی با بیان اینکه شاهد وجود یک سردرگمی در سیاست گذاری حوزه رسانه در کشور هستیم، خاطرنشان کرد: شاهد هستیم که مردمی که به نظام علاقه مندند و نمایندگان مجلس را انتخاب کرده و به دولتمردان رای می دهند، دچار بلاتکلیفی و چالش شده اند. روزی مجلس قانون ممنوعیت ماهواره را مطرح می کند و دستگاه قضا حکم آن را ارائه می دهد و پلیس موظف به جمع آوری ماهواره ها می شود که این مسئله نارضایتی مردم را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در اینجا اشکال کار از کجاست، که اگر پلیس خلاف حکم قضایی عمل کند قهرمان است و اگر وفق مقررات عمل کند، خائن محسوب می شود. در زمینه فیلترینگ نیز موضوع همین است. فیلتر و فیلترشکن معلول علتی بالاتر هستند.

جهرمی با اشاره به اینکه این چالش از قبل نیز در شبکه های اجتماعی مانند اورکات، فیس بوک، وی چت و وایبر نیز وجود داشت، ادامه داد: هم اکنون مسئله تلگرام است و باید دید بعد از تلگرام موضوع به کجا ختم می شود.

وی با انتقاد از وجود سردرگمی در سیاستگذاری این حوزه تاکید کرد: باید یک سیاست و تکلیف را مشخص کنیم و نباید با سیاستهای مختلف، نیروها و منابع انسانی را تغییر داده و نابود کنیم.

وی با اشاره به اینکه سیاست دولت باید در تقابل با افکار عمومی مشخص باشد، گفت: هم اکنون ما با چالشی روبرو هستیم و عده ای وظیفه ما را توسعه می دانند و برخی می گویند آن را متوقف کنیم. خواهشی که از مسئولان دارم این است که دور هم بنشینند و این چالش را حل کنند.

وی با تاکید بر اینکه در کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی فضای مجازی و مجلس می توانند در این زمینه سیاستگذاری کنند، اضافه کرد: روزی بار عدم تکلیف رسانه ای روی دوش پلیس است و امروز این مشکل روی دوش وزارت ارتباطات قرار گرفته است و فردا معلوم نیست چه می شود.

وی با اشاره به اینکه دیدگاه ها را شفاف بیان کرده تا حقایق برای جامعه روشن شود، اضافه کرد: نباید فضا طوری باشد که نتوانیم واقعیت ها را بگوئیم. نباید افکار عمومی را به سمت خودفیلتری سوق دهیم. اگر دیگران ما را نقد کنند، جای خیلی از موضوعات عوض خواهد شد.

جهرمی با تاکید بر اینکه همه دل در گرو نظام، انقلاب، دین و مردم داریم، اضافه کرد: نقاط وحدت آفرین بسیاری در کشور وجود دارد و نباید مردم را بلاتکلیف کنیم.

وی با اشاره به اینکه منابع انسانی را نابود نکنیم، گفت: کاری نکنیم که مدیران جرات گفتن حقیقت را نداشته باشند چرا که ما با وحدت و همدلی می توانیم سهم مناسب و مطلوبی از فضای مجازی در دنیا داشته باشیم و نمود این مسئله فعالیت جوانانی است که بدون رانت دولتی، کسب و کارهایی راه انداخته اند که به بیش از ۵۰ میلیون مشترک سرویس می دهند. این توان در اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وجود دارد و با سیاستگذاری نادرست نباید این اکوسیستم را تغییر دهیم.