درخواست افزایش محدوده تردد خودروهای ارس پلاک درسطح آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان عصر امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه منطقه آزاد تجاری ارس یکی از مهم ترین و صنعتی ترین مناطق آزاد کشور است، اظهار کرد: در کشور هفت منطقه آزاد تجاری وجود دارد که منطقه آزاد تجاری ارس یکی از این هفت مناطق آزاد بوده و مکمل اقتصاد پر رونق استان آذربایجان به حساب می آید.

وی افزود: طبق قانون مناطق آزاد برای سرمایه گذاری، تسهیلات و امتیازاتی را هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی قائل شده تا انگیزه های سرمایه گذاری و حضور در این مناطق توسط سرمایه گذاران افزایش می یابد و به لحاظ موقعیت منطقه آزاد ارس و ارتباط با کشورهای ارمنستان، نخجوان، آذربایجان و حتی ترکیه دارای مشوق هایی چون معافیت مالیاتی ۲۰ ساله است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس تصریح کرد: برخی امتیازات و تسهیلاتی مثل لغو روادید با کشورهای همجوار و واردات خودرو از هر کشوری که به نام ارس شماره گذاری می شود می تواند به عنوان انگیزه های سرمایه گذاری باشد به طوری که تردد این خودروها تا محدوده تبریز هم می رسد و در برخی مناطق مجور تردد این دسته از خودروها در سطح استان نیز فراهم شده است.

نریمان در پاسخ به سوال محدوده تردد خودروهای ارس پلاک در آذربایجان شرقی به چه حدی است؟ گفت: محدوده منطقه آزاد ارس ۵۱ هزار هکتار است که به اواخر محدوده سیاسی خداآفرین، اصلاندوز، نوردوز و تبریز به شعاع ۵۱ هزار هکتار، تردد خودروهای ارس پلاک آزاد است ولی در برخی استان ها تردد خودروهای وارداتی از منطقه آزاد در سطح استان آزاد بوده و بنده درخواست صدور مجوز تردد سهل خودروهای ارس پلاک را کرده ام.

وی اضافه کرد: استاندار آذربایجان شرقی با درخواست افزایش محدوده تردد خودروهای ارس پلاک در سطح استان موافقت کرده اند که این امر مستلزم طی مراحل اداری بوده تا در سطح استان آذربایجان شرقی تردد خودروهای ارس پلاک بدون مشکل انجام گیرد به طوری که صدور این مجوز به نفع استان است چراکه تردد خودروهای مدل جدید و با آلایندگی کم زیست محیطی در کاهش آلودگی هوا موثر است.