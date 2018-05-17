به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز پنجشنبه در تماس تلفنی «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر با وی، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان به دولت و ملت قطر، گفت: جمهوری اسلامی ایران محاصره دولت وملت قطر را اقدامی نادرست و ناعادلانه دانسته و از توسعه مناسبات و همکاری‌ها با قطر به عنوان کشوری دوست و همسایه‌ استقبال می کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت و ملت ایران در شرایط گوناگون در کنار دولت و ملت قطر بوده و خواهد بود، از برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در راستای توسعه همه جانبه روابط دو کشور استقبال کرد.

روحانی با بیان اینکه راهی برای حل اختلافات جز گفتگو و مذاکره وجود ندارد، افزود: ایران همواره آماده گفتگو درباره مسائل منطقه با کشورهای منطقه خلیج فارس است، اما متاسفانه در این بین برخی کشورها تصور میکنند که باید راه دیگری جز گفتگو را انتخاب کنند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هیچ قدرت و ابرقدرتی نمی‌تواند جایگزین همکاری خوب بین همسایگان در منطقه باشد.

روحانی با اشاره به اقدام دولت آمریکا در خروج یکجانبه از برجام، آن را به مصلحت آمریکا و دیگر کشورهای طرف مذاکره با ایران ندانست و گفت: خوشحالیم که امروز اکثر کشورهای جهان این اقدام آمریکایی ها را نپذیرفته و آن را محکوم کرده اند.

رئیس جمهور اقدام همچنین دولت آمریکا در انتقال سفارتخانه خود به قدس شریف را تحریک آمیز و کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را جنایتکارانه و برای جامعه جهانی تاسف برانگیز دانست و با اشاره به برگزاری اجلاس فوق العاده سازمان همکاری اسلامی در استانبول، گفت: کشورهای اسلامی باید در این اجلاس پاسخ مناسبی در برابر این ظلم و جنایت بزرگ از خود بروز دهند.

«شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» نیز در این گفتگوی تلفنی، حلول ماه مبارک رمضان را به دولت و ملت ایران تبریک گفت و با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو کشور در بخش‌های مختلف و تقدیر از مواضع سازنده ایران در رابطه با بحران قطر، خواستار توسعه همه جانبه مناسبات تهران-دوحه شد.

امیر قطر با محکوم کردن اقدام دولت آمریکا در انتقال سفارت خود به قدس شریف و محاصره غزه و کشتار مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، گفت: اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در استانبول فرصت مناسبی برای رایزنی و گفتگو درباره مسائل و معضلات منطقه ای است.

وی با اشاره به تنش آفرینی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایران کشوری قدرتمند در منطقه است و معتقدیم اختلافات و مسائل بین المللی باید تنها از طریق گفتگو حل و فصل شود.