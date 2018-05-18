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روز جهانی موزه - گسترش موزه های دنیا و همکاری همه جانبه ی علمی، فرهنگی و صنعتی، در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین برنامه هایی مؤثر است که دارای خطوط اساسی همکاری مشترک و دو جانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد.

بر اساس همین عقیده، در قطعنامه ی شماره ی پنج ِ دوازدهمین مجمع عمومی کمیته ی بین المللی موزه ها ایکوم (ICOM) که در ۲۸ مه ۱۹۷۷ میلادی درمسکو برپا شد، روز ۱۸ مه برابر با ۲۸ اردیبهشت به عنوان روز جهانی موزه ها اعلام شد  و از آن سال در روز جهانی موزه درهمه ی کشورهای عضو، مراسمی به مورد اجرا گذاشته می شود.
 

کد مطلب 4299800
  1. فیلم
  2. فرهنگ و اندیشه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

اختصاصی;

به مناسبت گرامی داشت روز جهانی موزه

به مناسبت گرامی داشت روز جهانی موزه

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