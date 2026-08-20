https://mehrnews.com/x3cRcv ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵ کد مطلب 6922547 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵ نوحهخوانی در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در حرم رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از نوحه خوانی در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در حرم رضوی را مشاهده میکنید. دریافت 23 MB کد مطلب 6922547 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای رواق دارالذکر در چهلم تدفین رهبر شهید مدیحهخوانی و سینه زنی در چهلمین روز تدفین رهبر شهید در حرم رضوی حضور گسترده زائران در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در حرم امام رضا(ع) حضور داریوش ارجمند در رواق دارالذکر آغاز مراسم چهلم تدفین «آقای شهید ایران» در حرم امام رضا(ع) ارجمند: رهبر شهید انقلاب جایگاهی ویژه در تاریخ ایران دارند نوای «المستغاث بک یا صاحب الزمان» زائران رضوی در چهلم تدفین رهبر شهید برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد رهبر شهید
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