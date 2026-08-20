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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

نوحه‌خوانی در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در حرم رضوی

نوحه‌خوانی در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در حرم رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری از نوحه خوانی در مراسم چهلم تدفین رهبر شهید در حرم رضوی را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6922547

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