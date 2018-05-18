تصویب دستورالعمل تأمین مالی جمعی در شورای عالی بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی گفت: در راستای اجرای تفاهم‌نامۀ سه جانبه میان وزیران امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل تأمین مالی جمعی روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ در شورای عالی بورس به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل پس از تدوین ابتدایی با همکاری اغلب ذینفعان، برای تصویب نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع شد، اظهار داشت: جهت نهایی سازی این دستورالعمل، کمیتۀ تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طی بیش از ۱۰ جلسۀ کارشناسی، این دستورالعمل را نهایی کرد و پس از طرح در هیئت مدیرۀ سازمان، در شورای عالی بورس مطرح و تصویب شد.

دبیر شورای عالی بورس افزود: تأمین مالی جمعی، یکی از جدیدترین روش‌های تأمین مالی در سطح جهان محسوب می‌شود که بر بستر اینترنت و از طریق سکو یا پلتفرم‌های طراحی شده جهت تأمین مالی صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری که هر متقاضی تأمین مالی جمعی می‌تواند از طریق سکو یا پلتفرم طرح، ایده یا موضوع فعالیت خود را در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده، اعلام کرده و با پذیرش معیارهای مشخص برای افشای اطلاعات مربوط به طرح یا ایدۀ خود، در بازۀ زمانی معین، اقدام به تأمین مالی عمومی کند.

محمدی توضیح داد: در اغلب کشورهایی که تأمین مالی جمعی امکانپذیر است، اوراقی در اختیار تأمین‌کنندگان قرار می‌گیرد که در آینده تبدیل به ماهیت جدیدی می‌شود؛ به‌عنوان مثال در صورتی که شرکت پس از طی مدت معین در بورس عرضۀ عمومی شود، اوراق در اختیار تأمین کننده‌گان، تبدیـل به سهـام می‌شود (در اصل، یک راهبرد خروج از سرمایه‌گذاری در این روش تدبیر شده است).

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از کارکردهای اصلی روش تأمین مالی جمعی می‌توان به تأمین مالی انواع طرح‌های خرد، نوآورانه و زودبازده اشاره کرد؛ مواردی مانند ساخت یک اپلیکیشن موبایل، یک نرم افزار رایانه‌ای، مرمت و بازسازی بناها، ساخت ساختمان، تولید فیلم و سریال و هر آنچه که در قالب مشارکت بتوان ایجاد کرد، از جمله کارکردهای تأمین مالی جمعی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، تهیه کنندۀ یک فیلم به‌عنوان متقاضی تأمین مالی، می‌تواند با مراجعۀ به عامل (سکوی تأمین مالی جمعی) و عقد قرارداد تأمین مالی جمعی، اقدام به تأمین منابع مالی از طریق تأمین مالی جمعی کند و پس از فروش فیلم تهیه شده، بازده حاصل از فروش فیلم را میان تأمین کنندگان (سرمایه‌گذاران) به اندازۀ سهم آنها از مشارکت، توزیع کند.

محمدی اظهار داشت: براساس دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب شورای عالی بورس، متقاضی از طریق انتشار گواهی شراکت که به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و از ثبت نزد سازمان معاف است، قادر است تا سقف ۲۰ میلیارد ریال از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی، تأمین مالی عمومی انجام دهد.

وی ادامه داد: همچنین سقف تأمین مالی طرح‌های باز در هر سکو ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است و تأمین مالی از این طریق برای شرکت‌های بزرگ به‌خصوص شرکت‌هایی که در بورس و فرابورس پذیرش شده‌اند (به‌غیر از بازار شرکت‌های کوچک و متوسط) منع شده است تا رقابت صرفاً برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و دارای طرح و ایده صورت پذیرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به این ترتیب می‌توان اذعان داشت که بستر مناسب و گسترده‌ای برای تأمین مالی جمعی فراهم شده است. در این دستورالعمل، تلاش شده با تعیین برخی الزامات، به مقولۀ ریسک و کاهش آن نیز توجه شود.

به گفته دبیر شورای عالی بورس، اخذ موافقت اصولی و همچنین مجوز فعالیت از طریق کارگروه ارزیابی شرکت فرابورس ایران صورت می‌گیرد و از مهمترین الزامات اعطای موافقت اصولی، نهاد مالی بودن یا عقد قرارداد با نهاد مالی از سوی شرکت‌های بیرونی (عاملین تأمین مالی جمعی) است. اینکه کدام یک از نهادهای مالی قادرند اقدام به تأمین مالی جمعی کنند متعاقباً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام خواهد شد.

محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد: اقدامات سازمان بورس و بازار سرمایه در راستای ایجاد بستر لازم و مناسب برای تأمین مالی جمعی، منجر به تأمین نیازهای مالی شرکت‌هایی شود که ایده‌های نوآورانه داشته و با تأمین مالی از طریق بازار سرمایه امکان حرکت رو به جلو برای ایشان فراهم آید.