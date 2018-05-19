گوگل هدست مستقل واقعیت افزوده می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این هدست با همکاری شرکت تایوانی کوانتا ساخته می شود که از جمله تولیدکنندگان مشهور رایانه است.

اگر چه این طرح هنوز در مراحل اولیه خود است، اما اخبار آن از طریق منابع نزدیک به گوگل به رسانه ها درز کرده است.

گفته می شود هدست یادشده شباهت هایی با هدست هولولنز مایکروسافت دارد که نمونه اولیه آن در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و کارکردهای مختلفی در حوزه های آموزشی، صنعتی و حرفه ای دارد.

استفاده از این هدست بدون نیاز به رایانه یا هرگونه وسیله الکترونیک جانبی انجام می شود. در این هدست از چند دوربین و میکروفون هم استفاده شده و فعلا نام Google A۶۵ برای آن انتخاب شده است.

تراشه مورد استفاده در این هدست که در هولولنز مایکروسافت هم مورد استفاده قرار گرفته، تراشه چهار هسته ای QSC۶۰۳ کوالکوم بوده که بر مبنای معماری ARM طراحی شده است.

گوگل پیش از این تجربه ناکام طراحی یک هدست واقعیت افزوده اختصاصی به نام گوگل گلاس را داشته است که در سال ۲۰۱۳ عرضه شد، اما به علت ضعف های مختلف با انتقادهای گسترده ای مواجه و تولید آن متوقف شد.