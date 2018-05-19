به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهنام رضایی دبیر چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت از برگزاری این جشنواره در ۳ حوزه اصلی دانشآموزی، دانشجویی و صنعتی (طرحها و دستاوردهای فناورانه دریایی کشور) خبر داد و گفت: مسابقات رباتهای زیردریایی ROV، جشنواره دانشآموزی، شناورهای هوشمند، طرحها و دستاوردهای فناورانه دریایی کشور، همچنین مسابقات جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی و ایده بازار از بخشهای این جشنواره ملی به شمار میروند.
رضایی افزود: شناسایی و معرفی اختراعات فناورانه، طرحها و ایدههای دانش بنیان، جذب سرمایهگذاری برای طرحهای دانش بنیان و تجاریسازی، بسترسازی برای کاربردی کردن پژوهش و فناوریها و همچنین شناسایی توانمندیهای پژوهشیها و فناوری دریایی در استانهای کشور از اهداف این جشنواره در حوزه طرح و دستاوردهای فناورانه دریایی هستند.
دبیر چهارمین جشنواره دریا مسیر پیشرفت گفت: حوزه دانشجویی نیز با اهداف تشویق دانشجویان برای کار با موضوعات مرتبط با دریا، ترویج مسائل علمی و فناوری در ساخت شناورهای هوشمند و ریاتهای زیردریایی، توسعه خلاقیت و نوآوری در دانشجویان، آشنایی با امور مهندسی و ساخت و همچنین تربیت نیروهای متخصص و مساعدت و هدایت اشتغال دانشجویان برگزار میشود.
رضایی با بیان اینکه حوزه دانشآموزی از اهمیت بالایی برخودار است، گفت: آشنایی دانش آموزان و خانوادهها با دریا و اهمیت آن برای کشور، هدایت تحصیلی دانش آموزان نخبه و علاقهمند به سمت رشتههای تحصیلی مرتبط با دریا، حمایت از طرحهای خلاقانه (ابداعات و اختراعات) در بخشهای مختلف مرتبط با دریا و تبدیلشدن امور دریا به یک موضوع مطرح در فعالیتهای دانش آموزان از اهداف جشنواره است که در این بخش دنبال میکند.
وی محورهای نهایی شده این جشنواره را دریا و حفاظت محیطزیست، جایگاه و اهمیت خلیج فارس، کشتیسازی، نقش استراتژیک دریا برای کشورها، جایگاه دریا در کشور ایران، مشاغل دریایی، دریا و صنعت توریسم و گردشگری، نقش دریا در تأمین انرژی، دریانوردی، سکوهای دریایی، دریا و شهرهای ساحلی، دریا و تأمین امنیت غذایی کشور، دریا و حماسههای دفاع مقدس و بنادر و حملونقل دریایی اعلام کرد.
چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی ۱ تا ۳ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
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