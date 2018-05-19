به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری در حاشیه اجلاس بین المللی اقتصاد(آستانه فروم) در آستانه قزاقستان گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایارن و قزاقستان قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود، سطح روابط دو کشور به دو برابر وضعیت فعلی افزایش می یابد.

وی افزود: حجم فعالیت‌های اقتصادی ایران با دنیای خارج حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است و اقتصاد قزاقستان نیز به عنوان یک اقتصاد بزرگ در آسیای مرکزی ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی را دارد که ضروری است روابطمان را با این کشور به نحو گسترده ای افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه بازار قزاقستان بازار بسیار خوبی برای صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی است، تصریح کرد: ظرفیت‌های ترانزیتی و همکاری‌های مواصلاتی در زمینه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی میان دو کشور وجود دارد و تلاشمان این است که روابطمان در زمینه‌های صنعتی، معدنی و تجاری را گسترده تر کنیم.

شریعتمداری با اشاره به مذاکرات خود با نخست وزیر قزاقستان، اضافه کرد: با نخست وزیر قزاقستان در خصوص توسعه روابط و حمایت از صدور روادید به شکل مطلوب تر رایزنی کردیم و ایشان دستورات لازم را برای سفارتخانه‌شان در تهران صادر کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: باید در زمینه روابط بانکی قدم‌های خوبی برداریم و اگر از دو موافقتنامه کنسولی و بانکی خود خود با کشور قزاقستان درست استفاده کنیم و روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود، سطح روابط دو کشور به دو برابر وضعیت فعلی افزایش می یابد.

در حاشیه این اجلاس موافقت نامه ترجیحات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط معاونان نخست وزیران این اتحادیه و محمد شریعتمداری «وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران» امضا شد..