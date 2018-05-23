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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۴

نگاهی به سبک بازی حریف ایران؛

اسپانیا چه تاکتیکی در جام‌جهانی خواهد داشت؟/ ابهام در خط حمله

اسپانیا چه تاکتیکی در جام‌جهانی خواهد داشت؟/ ابهام در خط حمله

سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا ترکیب نهایی تیمش برای بازی‎های جام جهانی روسیه را معرفی کرده و این تردید به وجود آمده که او چطور از بازیکنانش بازی خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حالا که خولن لوپتگی، سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا لیست ۲۳ نفره تیمش برای بازی‎های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را اعلام کرده است، این تردید پیش آمده که چطور او می‎خواهد بهترین بازی را از بازیکنان تیمش بگیرد.

چیزی که واضح است اینکه سرمربی تیم بازیکنان قدرتمندی را در اختیار دارد، ترکیبی که با آن‌ها هم می‎تواند بین بازی‌ها و هم در طول آن‌ها تغییرات تاکتیک دهد. او مخصوصا در خط حمله تنوع زیادی دارد.

در بازی‎های انتخابی او از تیمی استفاده کرد که اسکلت اصلی‎اش را ۹ بازیکن ثابت تشکیل می‎دادند. داوید دخئا، دنی کارواخال، سرخیو راموس، جرارد پیکه، یوردی آلبا، سرخیو بوسکتس، آندرس اینیستا، کوکه و داوید سیلوا همه در همه بازی‎ها حضور داشتند و ایسکو کسی بود که ثبات نداشت. اما حالا که ایسکو در بسیاری از بازی‎های اخیر رئال مادرید خوش درخشیده است شاید بتواند جایگاهش را در ترکیب تیم تثبیت کند.

در نتیجه تنها پستی که درباره‏اش تردیدهایی وجود دارد حمله است که همان قسمت اصلی تیم لوپتگی است. گزینه سنتی دیگو کاستا است، اما اگر سیستم مورد استفاده ۹ کاذب باشد شاید او روی مارکو آسنسیو هم حساب بازی کند. همچنین بعد از عملکرد عالی در بازی مقابل آرژانتین نباید تیاگو آلکانتارا را هم نادیده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا در گروه دوم رقابت های جام جهانی با تیم های پرتغال، ایران و مراکش همگروه است و در نخستین دیدار به مصاف تیم ملی پرتغال خواهد رفت. 

کد مطلب 4303912

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