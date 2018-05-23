خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر زمانی که فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان بوشهر را می‌شماریم، بی‌شک نگاهی ویژه به موضوع آبزی‌پروری داریم و این ظرفیت به عنوان قابلیتی مهم در استان بوشهر محسوب می‌شود.

استان بوشهر با برخورداری از بیش از ۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در کنار خلیج فارس فرصت بی‌نظیری برای پرورش آبزیان دارد و تاکنون اقدامات خوبی نیز در حوزه آبزی‌پروری در این استان انجام شده است.

بیش از ۶۰ درصد میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تولید می‌شود و اقداماتی نیز برای افزایش سطح زیرکشت میگوی پرورشی در این استان صورت گرفته است که می‌تواند سهم استان در تولید میگوی کشور را بیشتر کند.

علاوه بر میگو، پرورش ماهی نیز می‌تواند صرفه اقتصادی بالایی را داشته باشد که در سطح کشور نیز علاقمندان بالایی دارد و می‌تواند به صنعتی پررونق در استان بوشهر تبدیل شود.

هرچند که اکنون چند طرح پرورش ماهی در استان بوشهر فعال شده است ولی از همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان در این حوزه استفاده نشده است و استان بوشهر قابلیت بیشتری برای پرورش ماهی دارد.

توسعه پرورش ماهی در استان بوشهر

مسئول اداره پرورش ماهی در قفس شیلات استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در جوار خلیج فارس فرصت خوبی برای پرورش آبزیان دارد که پرورش ماهی در قفس با جدیت دنبال می‌شود.

حامد رضایی از پرورش ماهی در قفس به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های شیلات نام برد و اضافه کرد: ظرفیت‌های پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر شناسایی و تدوین شده است و مجوز لازم در این زمینه صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر با روند صعودی روبرو می‌شود، خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید ماهی پرورشی در استان بوشهر تا پایان برنامه ششم توسعه باید به سالانه ۵۰ هزار تن برسد.

افزایش ظرفیت تولید ماهی پرورشی

مسئول اداره پرورش ماهی در قفس شیلات استان بوشهر با اشاره به انتقال تکنولوژی تولید بچه ماهی پرورشی در استان بوشهر افزود: مجوز تولید بچه ماهی سی‌باس برای پرورش در قفس، صادر شده که با انتقال تکنولوژی آن تولید این مهم در استان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: حمایت لازم از سرمایه‌گذاران در بخش پرورش ماهی در قفس صورت می‌گیرد و بانک‌ها نیز باید برای ارائه تسهیلات همکاری لازم و مناسب را داشته باشند تا مشکلات این بخش برای حمایت از بخش خصوصی رفع شود.

رضایی با بیان اینکه تاکنون سه پروژه ماهی در قفس در استان بوشهر به ظرفیت ۱۱ هزار ۳۰۰ تن در سال وارد مدار تولید شده است افزود: سال گذشته هزار و ۵۰۰ تن ماهی پرورشی در استان تولید شد که امسال به چهار هزار تن افزایش خواهد یافت.

مسئول اداره پرورش ماهی در قفس شیلات استان بوشهر ادامه داد: تاکنون موافقت اصولی به ظرفیت ۳۴ هزار تن پرورش ماهی در قفس در استان صادر شده است.

آبزی پروری در استان بوشهر حمایت می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت بالای استان در عرصه پرورش آبزیان اظهار داشت: حمایت ویژه‌ای را از توسعه پرورش آبزیان در سطح استان خواهیم داشت.

سعید زرین‌فر با اشاره به اینکه توسعه آبزی‌پروری یکی از برنامه‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: استان بوشهر قطب آبزی‌پروری است و اکنون ۱۰ سایت پرورش میگو در استان فعال است.

وی از تلاش برای رفع مشکلات بخش خصوصی فعال در حوزه آبزی‌پروری خبر داد و اضافه کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای پرورش آبزیان فراهم است و باید از این فرصت به بهترین صورت استفاده شود.

افزایش تولید ماهی و میگو در استان

معاون استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت مطلوب پرورش ماهی و میگو در سال جاری، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد بهبود وضعیت تولید میگو و ماهی در سطح استان بوشهر باشیم و تولید با رشد روبرو شود.

زرین‌فر رفع مشکلات سایت‌های آبزی‌پروری استان بوشهر را مورد تاکید قرار داد و افزود: اصلاح شبکه برقرسانی یکی از مطالبات فعالان این بخش است که به صورت جدی برای رفع این مشکل تلاش خواهیم کرد.

حمایت از پرورش ماهی در قفس

استاندار بوشهر بارها بر لزوم توسعه صنایع مرتبط با آبزیان در استان تاکید داشته است و حمایت خود از اجرای طرح‌هایی را در سطح استان بیان کرده است.

عبدالکریم گراوند ضمن تاکید بر توجه به پتانسیل استان در زمینه شیلات و آبزی پروری خواستار افزایش تولید میگوی پرورشی و اجرای پرورش ماهی در قفس شد.

وی با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهای جدید در این زمینه برای افزایش بهره وری بیشتر از مزارع پرورشی استان بوشهر، افزود: از همه ظرفیت​ ها برای بهبود وضعیت پرورش آبزیان در سطح استان استفاده می​ شود.

صدور مجوز طرح‌های پرورش ماهی در قفس

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: این بندر بیشترین مجوز طرح های پرورش ماهی در قفس را صادر کرده است.

مسعود قاسمیان افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی در استان بوشهر، طرح پرورش ماهی در قفس است که به تکثیر و پرورش آبزیان بویژه گونه های خوراکی و با ارزش اقتصادی در منابع آب های داخلی و در قفس های محصور اختصاص دارد.

وی ادامه داد: این طرح‌ها بیش از یک سال است که به منظور افزایش نرخ بهره برداری پایدار از منابع آب‌های داخلی، سود آوری اقتصادی و کاهش مخاطرات محیط زیستی در جهت حفظ گونه های بومی آبزی در استان بوشهر آغاز شده است.

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر درخصوص مجوز های صادر شده و در دست اقدام، بیان کرد: این اداره کل بیشترین مجوز را در خصوص پرونده های پرورش ماهی در قفس صادر کرده است.

پرورش ماهی در قفس در آبهای خلیج فارس

مدیرکل شیلات استان بوشهر از توسعه اراضی آبزی‌پروری در استان خبر داد و اظهار داشت: برنامه‌های خوبی در زمینه توسعه پرورش ماهی در قفس در آب‌های خلیج فارس داریم و حمایت لازم انجام می‌شود.

عباسعلی زنده‌بودی به اجرای طرح پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و افزود: پرورش ماهی در قفس در نقاط مختلف ساحلی استان بوشهر که دارای عمق و شیب مناسب است طراحی شده که تاکنون ۴۰ موافقت اصولی صادر شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مهمی در افزایش آبزیان از طریق آبزی‌پروری تدوین شده است خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه زیستگاه‌های آبزیان به سبب برداشت نامناسب نیاز به ترمیم و بازسازی دارد تولید آبزیان به روش آبزی‌پروری در اولویت برنامه‌ها قرار دارد بگونه‌ای که اکنون توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار دارد.

زنده‌بودی با تاکید بر توسعه پرورش ماهی در قفس تصریح کرد: یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات و رونق صید و صیادی توجه به صنعت پرورش ماهی در قفس است که با تامین زیرساخت‌ها می‌توان بخشی از این مشکل را برطرف کرد.

تاکنون طرح‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری در پرورش ماهی در قفس در استان بلوشهر تعریف شده است و باید با حمایت مناسب از این طرح‌ها زمینه توسعه پرورش ماهی در استان بیش از پیش فراهم شود.