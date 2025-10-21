  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۹

موسوی: قوانین تخصیص آب در اندیمشک نیازمند بازنگری است

موسوی: قوانین تخصیص آب در اندیمشک نیازمند بازنگری است

اهواز - سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهرستان اندیمشک در حوزه آبزی‌پروری، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های تخصیص آب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی، آب و منابع طبیعی شهرستان اندیمشک که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد بر ضرورت بازنگری در قوانین تخصیص آب برای توسعه شیلات تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و منابع آبی ارزشمند این شهرستان اظهار کرد: اندیمشک با وجود برخورداری از رودخانه دز، سد کرخه و شرایط اقلیمی مناسب، تاکنون نتوانسته جایگاه شایسته‌ای در حوزه آبزی‌پروری کسب کند و این موضوع نیازمند اصلاح سیاست‌های تخصیص آب است.

موسوی با بیان اینکه استان‌های هم‌جوار با منابع مشابه عملکرد موفقی در حوزه شیلات داشته‌اند، افزود: اندیمشک هنوز از ظرفیت‌های خود در این بخش به‌طور کامل بهره‌برداری نکرده و این عقب‌ماندگی باید با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی جبران شود.

سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان سرانه مصرف آبزیان در اندیمشک را کمتر از میانگین استانی دانست و گفت: با توجه به جمعیت شهرستان، این میزان قابل قبول نیست و باید با توسعه زیرساخت‌ها و فرهنگ‌سازی، مصرف آبزیان افزایش یابد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۲۵ هزار تن محصولات آبزی‌پروری در اندیمشک، اظهار داشت: تحقق این هدف با توجه به ظرفیت‌های موجود کاملاً امکان‌پذیر است و می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد منطقه ایجاد کند.

موسوی پرورش ماهیان خاویاری را از دیگر ظرفیت‌های مهم شهرستان دانست و افزود: کشاورزانی که مجوز برداشت آب دارند، می‌توانند بدون نیاز به مرجع دیگر، مجوز تولید تا سقف ۱۰ تن ماهی را دریافت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح قوانین تخصیص آب و تسهیل در صدور مجوزها، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه پایدار در حوزه شیلات شهرستان خواهد بود.

