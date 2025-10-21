موسوی: قوانین تخصیص آب در اندیمشک نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی شامگاه دوشنبه در نشست بررسی مسائل کشاورزی، آب و منابع طبیعی شهرستان اندیمشک که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد بر ضرورت بازنگری در قوانین تخصیص آب برای توسعه شیلات تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و منابع آبی ارزشمند این شهرستان اظهار کرد: اندیمشک با وجود برخورداری از رودخانه دز، سد کرخه و شرایط اقلیمی مناسب، تاکنون نتوانسته جایگاه شایستهای در حوزه آبزیپروری کسب کند و این موضوع نیازمند اصلاح سیاستهای تخصیص آب است.
موسوی با بیان اینکه استانهای همجوار با منابع مشابه عملکرد موفقی در حوزه شیلات داشتهاند، افزود: اندیمشک هنوز از ظرفیتهای خود در این بخش بهطور کامل بهرهبرداری نکرده و این عقبماندگی باید با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی جبران شود.
سرپرست ادارهکل شیلات خوزستان سرانه مصرف آبزیان در اندیمشک را کمتر از میانگین استانی دانست و گفت: با توجه به جمعیت شهرستان، این میزان قابل قبول نیست و باید با توسعه زیرساختها و فرهنگسازی، مصرف آبزیان افزایش یابد.
وی با اشاره به هدفگذاری تولید ۲۵ هزار تن محصولات آبزیپروری در اندیمشک، اظهار داشت: تحقق این هدف با توجه به ظرفیتهای موجود کاملاً امکانپذیر است و میتواند تحولی جدی در اقتصاد منطقه ایجاد کند.
موسوی پرورش ماهیان خاویاری را از دیگر ظرفیتهای مهم شهرستان دانست و افزود: کشاورزانی که مجوز برداشت آب دارند، میتوانند بدون نیاز به مرجع دیگر، مجوز تولید تا سقف ۱۰ تن ماهی را دریافت کنند.
وی در پایان تأکید کرد: اصلاح قوانین تخصیص آب و تسهیل در صدور مجوزها، زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه پایدار در حوزه شیلات شهرستان خواهد بود.
نظر شما