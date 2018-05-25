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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۸

استقلالی‌ها شرایط تمدید جباروف را فراهم می‌کنند

استقلالی‌ها شرایط تمدید جباروف را فراهم می‌کنند

هافبک باتجربه و ازبکستانی استقلال دوست دارد فصل بعد در حالی برای آبی‌پوشان بازی کند که خانواده‌اش نیز در کنارش باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرور جباروف هافبک ملی پوش و ازبکستانی استقلال علیرغم سن بالایی که دارد عملکردی بسیار مطلوب از خود به نمایش گذاشت تا جایی که خیلی‌ها معتقدند او بهترین بازیکن فصل پیش آبی‌ها بود. عملکرد وی باعث شد تا تمدید قرارداد با این بازیکن در اولویت‌های مدیران باشگاه قرار گیرد. جباروف هم از حضور در استقلال راضی بود و برای تمدید قرارداد هم مشکل خاصی نداشت و شاید مذاکرات نهایی وی با استقلال تنها اندکی بر سر مسائل مالی طول بکشد.

جباروف البته درخواست دیگری هم دارد و آن هم امکان حضور خانواده‌اش در تهران است که استقلالی‌ها با این موضوع هم مشکلی ندارند. از همین رو مسئولین باشگاه استقلال در نظر دارند تا شرایط تحصیل فرزند جباروف را هم در تهران ایجاد کرده تا این بازیکن باتجربه با کمترین دغدغه فصل آینده برای آبی پوشان بازی کند. 

کد مطلب 4304075

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