«کل به جز» به جشنواره ای در ایتالیا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «کل به جز» ساخته وحید حسینی نامی به بخش مسابقه جشنواره «لوکانیا» در ایتالیا راه یافت و این فیلم یکی از ۱۴ فیلمی است که در بخش فیلم کوتاه داستانی نمایش داده می شود.

جشنواره «لوکانیا» از ۱ تا ۵ آگوست ۲۰۱۸ برابر با ۱۰ تا ۱۴ مردادماه برگزار می شود.

این جشنواره یک جشنواره فیلم مستقل است که از سال ۱۹۹۹ در پیستیچی ایتالیا برگزار می شود.

عوامل ساخت «کل به جز» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سید وحید حسینی نامی، تصویربردار: سعید محمد پناه، صدابردار: علی صفایی‌فر، طراح تولید و مدیر هنری: نوید نامی، عکاس: مهسا جمالی، دستیار کارگردان: علی همراز، مجری طرح: شهرام شهنازیان، مدیر تدارکات: رضا فتحی، تدوین: سیدوحید حسینی نامی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: روزبه شمشیری، صداگذار: حسین قورچیان، موسیقی: مهران پورمندان، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران.

فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه‌ای «کل به جز» روایت سرنگونی مجسمه آهنی یک دیکتاتور است که بعد از ذوب شدن در قالب اشیایی کوچک تکثیر شده و به حیات خود در زندگی مردم ادامه می‌دهد.