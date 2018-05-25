به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «هیچکس» ساخته الهام طرقی به سیزدهمین دوره جشنواره Neum در بوسنی و هرزگوین راه یافت. این جشنواره از ۳۰ ژوئن تا ۷ جولای برابر با ۹ تا ۱۶ تیرماه برگزار می شود.

همچنین این انیمیشن به تازگی به یازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه BUEU اسپانیا راه پیدا کرده است. این جشنواره از ۷ تا ۱۵ سپتامبر برابر با ۱۶ تا ۲۴ شهریور برگزار می شود.

چندی پیش نیز «هیچکس» به پانزدهمین جشنواره فیلم کوتاه بلغارستان با عنوان «In The Palace» راه یافته بود.

این جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار است و از فیلم‌هایی که در آن به نمایش درمی‌آیند به عنوان فیلم‌هایی با کیفیت تایید شده اسکار یاد می‌شود.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «In The Palace» از ۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ برابر با ۲ تا ۹ تیرماه در کاخ کویین ماری شهر بالچیک که در کنار دریای سیاه واقع است، برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن ۹ دقیقه ای که در سال ۱۳۹۵ تولید شده، آمده است: «داستان در مورد گربه ای سفید رنگ است که در شهری با ساکنان سیاه رنگ زندگی می کند. هیچکدام از ساکنان شهر به او توجه نمی کنند چون متفاوت به نظر می رسد. حتی گربه های سیاه او را مورد اذیت و آزار قرار می دهند تا اینکه در اوج ناامیدی یک پرنده سفید کوچک را ملاقات می کند.»

سایر عوامل «هیچکس» عبارتند از نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، لی اوت، استوری بورد، انیماتور، رنگ، طراحی، فضا و کاراکتر: الهام طرقی و دستیار تهیه: الهه طرقی، آهنگساز: میلاد موحدی و صداگذار: فرشید جلیلی و محمد عباسی.

این انیمیشن، پایان نامه کارشناسی ارشد الهام طرقی در دانشگاه تربیت مدرس بوده است.