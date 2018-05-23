نحوه حضور استارتاپها در الکامپ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، ثبتنام کسبوکارهای نوپا در سالن «الکام استارز» بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ از پنجم خردادماه جاری آغاز میشود و تا دوازدهم خرداد ادامه دارد.
استارتاپهای علاقهمند به حضور در نمایشگاه الکامپ از ابتدای وقت اداری شنبه پنجم خردادماه از طریق سایت elecom-stars.com میتوانند نسبت به ثبتنام در این رویداد اقدام کنند.
امسال سالن الکام استارز میزبان کسبوکارهای نوپا در گروه های مختلف خواهد بود. گروه نخست که بخش عمده سالن الکام استارز را تشکیل میدهد، به استارتاپهایی که از مرحله ایده فراتر رفتهاند و اقدامات اولیه برای پیاده و تجاریسازی طرحهایشان را طی کردهاند، اختصاص دارد.
غرفه استاندارد استارتاپ ها با پرداخت ۷۵۰هزار تومان با فضا و میز اختصاصی در اختیار این گروه از متقاضیان قرار میگیرد.
گروه بعدی شامل صاحبان ایده میشود. دارندگان ایده فارغ از اینکه به مرحله اجرایی رسیده باشند یا خیر میتوانند برای پیدا کردن سرمایهگذار یا شتابدهنده یا دریافت مشاوره جهت تکمیل نقشه تجاری ایدههایشان در این بخش حضور یابند.
فضای نمایشگاهی اختصاصیافته به صاحبان ایدهها شامل کانتر و فضای جلسه اشتراکی برای مذاکرات است که با پرداخت ۲۵۰ هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
علاوه بر آن فضایی برای استارتاپهای بزرگتر که علاقهمند به حضور در غرفههای بزرگتر هستند، در نظر گرفته شده است. این گروه طبق تعرفههای رسمی شرکت سهامی نمایشگاهها فرصت حضور در نمایشگاه الکامپ و سالن الکام استارز را خواهند داشت.
بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۶ تا ۹ مردادماه به مدت چهار روز توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور برگزار خواهد شد و کسبوکارهای نوپایی که بر بستر فناوری اطلاعات ایجادشده و به فعالیت میپردازند، میتوانند جهت حضور در این نمایشگاه اقدام کنند.
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