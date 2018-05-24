مناطق محروم استان مانند آوج نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله بابایی صالح در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که روز پنجشنبه در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه اعتبارات استان جوابگو نیست و همچنان در ردیف پایین قرار دارد و اگر در گذشته هر سال مسئولان تلاش بیشتری می کردند امروز وضعیت بیشتری داشتیم.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل مشکلاتی که داشتیم از مجلس فرصت گرفتیم تا جذب اعتبارات با زمان بیشتری جذب شود اما امسال این کار ممکن نیست و مدیران باید تلاش بیشتری داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

بابایی صالح تصریح کرد: با تلاش انجام شده یک میلیارد تومان برای صدا و سیما، ۵ میلیارد تومان برای اداره راه، ۳ میلیارد تومان برای مساجد، ۱ میلیارد تومان برای ورزش و دو میلیارد تومان برای بهداشت و درمان گرفتیم تا این دستگاهها بتوانند برنامه های خود را اجرایی کنند.

نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: شهرستان آوج یک منطقه محروم است و به آن کمتر توجه می شود و مردم این شهر از داشتن حتی یک استخر بی بهره اند و این وضعیت باید بهبود یابد.

بابایی صالح گفت: در خصوص اعتبارات بخش نفت و گاز باید به مناطق محروم بویژه شهرستان آوج توجه ویژه شود تا بخشی از مشکلات را حل کنیم.

وی برای پیگیری مشکلات استان در صورت درخواست مدیران دستگاههای اجرایی اعلام آمادگی کرد.