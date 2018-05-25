به گزارش خبرگزای مهر، «درساژ» به تهیه کنندگی سیمرا برادری و روح الله برادری پس از تقدیر ویژه هیات داوران در جشنواره برلین و کسب جایزه بهترین فیلم اول از جشنواره جهانی فجر، در تازه ترین حضور خارجی خود در یازدهمین دوره جشنواره گرانادا که از تاریخ ۳ تا ۱۰ ژوئن (۱۳ تا ۲۰ خرداد ماه) در اسپانیا برگزار می شود در بخش مسابقه به رقابت می پردازد.

همچنین به طور همزمان «درساژ» در شصت و پنجمین دوره جشنواره سیدنی استرالیا در بخش جنبی حضور خواهد داشت. این رویداد هم در تاریخ ۶تا ۱۷ ژوئن (۱۶ تا ۲۷ خرداد ماه) برگزار می شود.

در این فیلم علی مصفا، شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی فر، علیرضا آقاخانی، سیامک ادیب، جلال فاطمی، لویی سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط رضایی، به آفرید غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند.