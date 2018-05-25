  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۳۶

«درساژ» به گرانادا و سیدنی می‌رود

«درساژ» به گرانادا و سیدنی می‌رود

فیلم سینمایی«درساژ» اولین ساخته پویا بادکوبه در ادامه حضورهای موفق بین المللی در جشنواره سیدنی استرالیا و گرانادا اسپانیا به رقابت می پردازد.

به گزارش خبرگزای مهر، «درساژ» به تهیه کنندگی سیمرا برادری و روح الله برادری پس از تقدیر ویژه هیات داوران در جشنواره برلین و کسب جایزه بهترین فیلم اول از جشنواره جهانی فجر، در تازه ترین حضور خارجی خود در یازدهمین دوره جشنواره گرانادا که از تاریخ ۳ تا ۱۰ ژوئن (۱۳ تا ۲۰ خرداد ماه) در اسپانیا برگزار می شود در بخش مسابقه به رقابت می پردازد.

همچنین به طور همزمان «درساژ» در شصت و پنجمین دوره جشنواره سیدنی استرالیا در بخش جنبی حضور خواهد داشت. این رویداد هم در تاریخ ۶تا ۱۷ ژوئن (۱۶ تا ۲۷ خرداد ماه) برگزار می شود. 

در این فیلم علی مصفا، شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی فر، علیرضا آقاخانی، سیامک ادیب، جلال فاطمی، لویی سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط رضایی، به آفرید غفاریان، شایان فصیح زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند.

کد مطلب 4305844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه