ضرورت پیروی از رژیم غذایی کم چرب برای بازماندگان سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر «روآن چلبووسکی»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان هوپ کالیفرنیا، در این باره می گوید: «مطالعه ما اثبات می کند زنانی که بعد از سن یائسگی مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده می شوند و دارای رژیم غذایی کم چرب هستند عمر طولانی تری دارند.»

به گفته این تیم تحقیق، زنانی که دارای رژیم غذایی کم چرب هستند کمتر در معرض ریسک ابتلا به انواع تهاجمی تر سرطان سینه قرار دارند.

حال محققان به بررسی حدود ۴۹ هزار زن بعد از سن یائسگی که از رژیم غذایی عادی خودشان یا رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات و غلات کامل پیروی می کردند پرداختند.

در طول ۸.۵ سال مطالعه رژیم غذایی، ۱۷۶۴ زن مبتلا به سرطان سینه شدند. شرایط این زنان به طورمیانگین تا ۱۱.۵ سال بعد از تشخیص تحت نظر بود.

در مجموع مشخص شد نرخ بقاء زنانی که از رژیم غذایی کم چرب پیروی می کردند در مقایسه با زنانی که رژیم غذایی عادی و رایج را داشتند ۲۲ درصد بیشتر بود.

به گفته محققان، در بررسی مرگ بیماران مبتلا به سرطان سینه هم مشخص شد که ۶۸ زن از گروه رژیم غذایی کم چرب فوت کردند درحالیکه در گروه رژیم غذایی عادی، ۱۲۰ نفر جان شان را از دست داده بودند.

محققان تاکید می کنند رژیم غذایی تاثیر مستقیم بر طول عمر دارد. رژیم غذایی سالم تر موجب افزایش طول عمر هم در بازماندگان سرطان و هم جمعیت عمومی می شود.