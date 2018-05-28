۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

حمایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از شرکت های دانش بنیان

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در راستای سرمایه گذاری در طرح های دارای توجیه اقتصادی شرکت های دانش بنیان دانشگاه ها در فراخوانی از این شرکت ها خواست طرح های خود را به این صندوق ارسال کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با توجه به اهداف و ماموریت های تعیین شده در سند راهبردی، موضوع حمایت و سرمایه گذاری در طرح های دارای توجیه اقصادی شرکت های دانش بنیان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در دست بررسی و اقدام قرار داده است.

برهمین اساس شرکت های فعال در مجموعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا پایان خرداد ماه فرصت دارند طرح ها و پیشنهادهای اقتصادی شرکت های عنوان شده را به معاونت برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند تا در راستای توسعه فعالیت های  شرکت های دانش بنیان گامی موثر برداشته شود.

زهرا سیفی

