حمایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از شرکت های دانش بنیان

به گزارش خبرنگارمهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با توجه به اهداف و ماموریت های تعیین شده در سند راهبردی، موضوع حمایت و سرمایه گذاری در طرح های دارای توجیه اقصادی شرکت های دانش بنیان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را در دست بررسی و اقدام قرار داده است.

برهمین اساس شرکت های فعال در مجموعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تا پایان خرداد ماه فرصت دارند طرح ها و پیشنهادهای اقتصادی شرکت های عنوان شده را به معاونت برنامه ریزی و امور سرمایه گذاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند تا در راستای توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان گامی موثر برداشته شود.