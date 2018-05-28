کسی نمی تواند قدرت ‌موشکی را نابود کند/ می ترسند به پناهگاه بروند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم افتتاح مسجد امام حسن علیه السلام دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین علیه السلام گفت: شهدا برای دفاع از کشور و حریم ولایت و امامت جان خود را فدا کردند.

وی ادامه داد: جوانان ما به پیروی از شهدا لباس جهاد پوشیدن تا بر تن ملت ما لباس عزت بپوشند.

سردار سلامی با بیان اینکه ساخت مساجد و تعمیر آن از عهده کسانی بر می آید که به خدا و روز جزا ایمان دارند گفت: مساجد جلوه های تمدن اسلامی هستند که زندگی ما را دربر گرفته اند ، معماری شکوه هر تمدنی است و ساخت این مساجد نشان می دهد که ما آمده ایم که تمدنی غنی و بی پایان را بنا نهیم و این تمدن سازی را از ساخت مسجد معراج مردان خدا آغاز کرده ایم.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب گفت: سپاه مثل مسجدی است که از ابتدا بر ذات تقوا بنا شده و در آن مردان الهی هستند. تاسیس سپاه معجزه ذهن الهی امام خمینی بود و بعد توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی این شجره طیبه تنومند شد و آوازه رویت شد و قدرتش اعتبار جهانی یافت و تاثیر آن در افق های دور دست شرق و غرب و شمال و جنوب عالم دیده شد.

سردار سلامی با اشاره به جنگ تحمیلی گفت: دشمنان به داخل مرزهای ما نفوذ کرده و همه جهان علیه ملت ما بسیج شدند ، این ملت تاریخ سختی را پشت سر گذاشت اما سختی ها با شیرینی تمام شد.

وی ادامه داد: حالا ببینید جنگ چه شد و دشمنان ما کجا هستند در این کشور از اسلام دفاع شد، ایمان جان گرفت ، زنان به حجاب بازگشتند و جوانان به نساجد و روح جهاد به ملت دمیده شد و جایی که تسلط قدرت های شیطانی بود به میدان جهاد تبدیل شد و شهادت برای جوانان ارزو شد .

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: امروز انقلاب اسلامی ما با قدرت ایستاده و به ملتهای منطقه کمک می کند که از میهن خود دفاع کنند.

وی افزود: دشمنان آمده بودند تا ما را از جغرافیای عالم محو کنند اما می بینند جغرافیایی از قدرت شکل گرفته و همه در مقابلشان می ایستند و در بلاد اسلامی جای مانور ندارند.



سردار سلامی با اشاره به به اقدامات گروه های تروریستی در سوریه و تشکیل داعش توسط آمریکایی ها گفت: آنها به سوریه حمله می کنند اما سیاستهایشان خورد می شود یا به پایگاهی حمله می کنند اما چند روز بعد سرزمین های اشغالی به آتش کشیده می شود.

وی افزود: در حالی که ترامپ از برجام خارج می شود و فکر می کند کاری بزرگی کرده روز بعدش سرزمین های اشغالی به آتش کشیده می شود . این واقعیت رخ داده است، بماند که برخی مزدوران سعی می کنند یاس را در جامعه پخش کنند ، اما جامعه ما شبیه کشورهای تحریم شده نیست.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به به برخی مشکلات اقتصادی در کشور اظهار داشت: اگر ما مشکل اقتصادی داریم مشکل آنها بیش‌تر از ما است، فرانسه که یک کشور مدرن غربی است در روزهای گذشته شاهد خبرهای زیادی بود.

در امریکا ۴۱ میلیون انسان گرسنه هستند اما آیا در کشور ما هم چنین است.

وی افزود: در کشورما مشکل هست اما می دانیم که نباید به دشمن تکیه کرد، پس هر چه زمان گذشته شجره سپاه قدرت گرفته و امروز به درجه ای از قدرت رسیده که وزیر خارجه امریکا در ۱۲ شرط می گوید ایران باید به حضور خود در منطقه پایان دهد ، این یعنی آنها نمی توانند چنین کاری کند و از ما می‌خواهند خودمان این کار را انجام دهیم .

سردار سلامی تصریح کرد: آنها فکر می‌کنند ایران باید توسعه موشکی خود را خاتمه دهد اما چون نمی‌توانند ما را مجبور کنند از ما می‌خواهند خودمان چنین کاری کنیم.

وی ادامه داد: آنها در حالی که کشور را تحریم می کنند تصور این را دارند که ایران خود را خلع سلاح می کند در حالی که امروز قدرت و نظام ایران بخش هایی از جامعه اسلامی را تحت تاثیر قرار داده ، آنها تصور می کنند ایران این قدرت و حضور و نفوذ را کنار می گذارد اما نمی دانند که این نفوذ فیزیکی نیست بلکه باور اسلام است و این نفوذ وجود دارد و هیچ کس نمی تواند آن را از بین ببرد و فقط می تواند در برابر گسترش آن تسلیم باشد.

جانشین فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند قدرت ‌موشکی را نابود کند و اگر می ترسند به پناهگاه بروند گفت‌: حداکثر کار آنها تحریم کردن است اما ایران غنی است و تحریم پذیر نیست؛ ایران قوی است پس خواب آشفته نبینند.