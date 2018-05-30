  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

چرا بازاریابی شبکه‌ای به مردم و اقتصاد کشور ضربه می‌زند؟

غده سرطانی به نام نتورک و بازاریابی شبکه‌ای

غده سرطانی به نام نتورک و بازاریابی شبکه‌ای

موج «بازاریابی شبکه‌ای» هر چندسال یکبار با شکل و شمایل جدید در کشور اوج می‌گیرد و جوان‌های زیادی را به امید فرداهای بهتر دنبال خود می‌کشاند. اما آیا بازاریابی شبکه‌ای قانونی و شرعی ست؟

مجله‌مهر: ماجرای بازاریابی شبکه‌ای در ایران به شرکت‌های هرمی یا به اصطلاح «گولد کوئست» بر می‌گردد. شرکت های بی‌نام و نشانی که از مردم دعوت می‌کردند تا با خرید چند کاغذ بی‌اعتبار وارد شبکه شوند و دیگران نیز به این کار تشویق کنند. بعدها پای کالاهای لوکس نیز به این برنامه‌ها باز شد تا اینکه بعد از مدتی غیر شرعی و غیرقانونی بودن این شرکت‌های بی‌نام و نشان بر سر زبان‌ها افتاد و چیزی نگذشت که اعضا بعد از مدتی پی به کلاهی که سرشان رفت بردند؛ ولی خیلی دیر شده بود. اما شیوه بازاریابی شبکه‌ای در ایران تمام نشد بلکه بهانه‌ای شد تا هربار یک سری شرکت قدم علم کنند و این بار خودشان در وهله اول ضد «گلد کوئست» حرف بزنند و دوباره جذب عضو کنند. یکی از ایراداتی که به شرکت‌های هرمی و گلدکوئستی وارد بود رسیدن سرشاخه های آن ها به خارج از کشور و فروش اقلام لوکس و غیرقابل استفاده بود. در چندسال اخیر دوباره موج دیگری از شرکت های بازاریابی شبکه ای و به اصطلاح نتورکی سر بیرون آورده‌اند که با فروش شبکه‌ای کالاهای مصرفی به این نوع بازاریابی شکل دیگری دادند. شرکت‌هایی که با نام و نشان و تبلیغات‌های بسیاری ظاهر می‌شوند و کنفرانس‌ها و همایش‌های روان شناسی زیادی برگزار می‌کنند. همایش‌های پرهزینه‌ای که کمی تعجب برانگیز به نظر می‌رسد و برای همین بهانه‌ای شد تا سراغ این موج فراگیر برویم.

در چندسال اخیر شرکت‌های نتورکی بیش از پیش قد کشیده‌اند و اقدام به برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های بزرگی در سراسر کشور کردند و حتی از پدران آمریکایی بازاریابی شبکه‌ای دعوت کرده‌اند. تیم باشگاهی فوتبال تاسیس کرده‌اند و اعلام می‌شود که مجوز رسمی نیز از وزرات صنعت معدن و تجارت نیز دارند و زیر نظر این مجوز به فعالیت‌هایشان به طور رسمی ادامه می‌دهند و اقدام به عضوگیری کنند. موج گسترده بازاریابی‌های شبکه‌ای میان افراد مختلف به خصوص جوان‌ترها باعث شده تا در میان هر خانواده چند نتورکر پیدا شود که اقدام به فروش کالا و عضوگیری می‌کند. نتورکرهایی که از هر محیطی برای جذب عضو و فروش محصولاتشان استفاده می‌کنند. جمع‌های فامیلی، دوستانه، محل کار و یا حتی مکان‌های عمومی مثل مترو، اتوبوس و تاکسی جاهایی ست که نتورک‌ها رویش حساب باز می‌کنند. جملات انگیزشی، تصور آینده‌ای با شکوه، دوندگی‌های بیش از حد همه چیزهایی ست که نتورک‌ها از سوی لیدرهایشان می‌شنوند و به سمت آن تشویق می‌شوند و هیچ عجیب نیست که بعد از مدتی روحیه دلالی و کاسب‌کارانه پیدا کنند و دیر یا زود همه تصوراتشان را برباد رفته ببینند.

اما آیا واقعا بازاریابی شبکه‌ای شغل است؟

آیا این شغل به درآمد خوبی خواهد رسید؟

بازاریابی شبکه‌ای واقعا قانونی و شرعی است؟

بازاریابی شبکه‌ای چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟

همه این سوالات و ده‌ها سوال دیگر باعث شد سراغ چند محقق بازاریابی شبکه‌ای و یا نتورک مارکتینگ برویم تا در این باره از آنها سوال کنیم.

«زهرا کلیدری» دانشجوی رشته اقتصاد است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی از کارشناسان اقتصادی و حقوقی حدود ۲ سال به صورت شبانه‌روزی روی موضوع شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تحقیق و مطالعه کرده‌ است. کلیدری بعد از آن سراغ جداشدگان از نتورک می‌رود و از حرف‌ها و گزارش‌های جداشدگان مطالب مهمی تهیه می‌کند تا از طریق فضای مجازی به دست عموم مردم برساند. او این افراد را که قربانیان نتورک بودند به نام «توابین نتورک» نامگذاری کرده‌است.

نتورک شغل کاذبی که با شرکت‌های هرمی تفاوتی ندارد

اگر بخواهم در مورد این شبه شغل و شبه تجارت توضیح بدهم اینطور شروع می‌کنم که نتورک یک اشتغال کاذب است. همه درباره مجوز داشتن این شرکت‌ها می‌پرسند؛ اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این‌ها بزک شده همان شرکت‌های هرمی هستند و تغییر خاصی در این شرکت‌ها رخ نداده‌است، تنها کالاهای لوکس و گران قیمت حذف شده‌ و به جای آن کالاهای‌ مصرفی جایگزین شده‌است. به شرکت‌های هرمی در زمان خودش حمله غلطی شد چرا که کسی نگفت این شرکت‌ها مشکل زیربنایی دارند بلکه به کالاهایشان خرده گرفتند که در حال حاضر کالای مصرفی را جایگزینش کردند .دومین تغییر این است که در روش باینری شما تنها موظف به معرفی دو زیر شاخه به شرکت‌ها بودید اما در حال حاضر عملا محدودیتی برای جذب اعضا وجود ندارد و شما می‌توانید افراد زیادی را به عنوان زیر مجموعه تان معرفی کنید.

کالاهای وارداتی موجود در نتورک‌ها قیمت بی‌جهت بالایی دارند.

فرض کنید قیمت کالایی مثل خودکار، بیرون از این سیستم فروش ۱۰۰۰ تومان باشد و شما این محصول را در این شرکت ها باقیمت بالاتری مثلا ۲۰۰۰ تومان عرضه کنید ( که بعضا به دلیل خلاء نظارتی حاکم بربازاریابی شبکه‌ای این گران فروشی ها رخ می‌دهد ) شما وارد سیستم های هرمی سابق شده اید حال میخواهد هر نام و مجوزی داشته باشد . طبق بررسی‌های ما کالای این شرکت‌ها اکثرا از کشورهایی مانند بلاروس،امارات و ترکیه و... وارد کشور می‌شوند. در بررسی‌هایی که درباره قیمت محصولات یکی از این شرکت‌ها به مواردی برخوردیم که کالاها با ۱۰ برابر افزایش قیمت یعنی چیزی حدود ۱۰۰۰درصد افزایش وارد شبکه می‌شدند و این ارقام قابل تامل بود.

 کافیست شما در اینترنت قیمت‌ها را در سایت‌ کشورهای تولید کننده چک کنید. چرا باید این کالا این میزان افزایش قیمت داشته باشد؟ آن هم کالایی که تولیدش تکنولوژی عجیب و غریبی ندارد و خودمان هم می‌توانیم تولید کنیم. باید گفت که در بازاریابی‌شبکه‌ای شما وارد بازی با نتیجه برد _ باخت خواهید شد و شرکت به عنوان طرف برنده و نت ورکر ها در جایگاه بازنده این بازی قرار دارند
چرا که شرکت ها اطمینان دارند محصولاتشان توسط اعضایی که موظف به خرید ماهیانه هستند خریداری می‌شود

نتورک به هیچ عنوان شغلی ایجاد نکرده‌است

شرکت‌های نتورکی همه‌ جا اعلام می‌کنند که ما شغل ایجاد کرده‌ایم؟ شما چه شغلی ایجاد کرده‌اید؟ شما اول طرف را مصرف کننده می‌کنید. هیچ تضمینی هم نمی‌دهید که این کالا اگر خوب نبود، اگر فاسد شد و اگر هر مشکلی داشت قبول کنید تازه در نقش بعد او را تبدیل به بازاریاب خودتان نیز می‌کنید. به این صورت که بازاریاب باید افراد دیگر را نیز جذب خودش کند. اینکه همان سیستم شرکت‌های هرمی است. 

برخلاف ادعاهای مطرح شده نتورک روش مدرنی نیست

چه کسی گفته‌است که بازاریابی شبکه‌ای یک روش مدرن است؟
این که افرادی ادعا می‌کنند نت ورک درکشورما روش نوین فروش‌محصولات در عصر ۲۱ است ادعای مضحکی است بلکه باید گفت این روش، به فروش قرون وسطایی شبیه تر است تا فروش مدرن! چرا که افراد باید زمان زیادی را صرف توجیه کردن طعمه هایشان برای خرید محصولات بکنند، که این کار هم بیشتر به صورت حضوری و چهره به چهره انجام می‌شود!
اینجا اینترنت تنها ابزاری برای تسریع فروش است. اینجا در واژه شبکه سوءاستفاده شده‌است. عده‌ای به ما خرده می‌گیرند که چرا در برابر تغییر تحول و تکنولوژی موضع می‌گیرید؟ دقیقا چه تغییر و تحولی رخ می‌دهد؟ یک سری نیروی انسانی را به سنتی‌ترین شکل به کار می‌گیرید که شبکه انسانی تشکیل بدهید. طرف توی پارک قرار می‌گذارد که صورت به صورت یک چیزی را توضیح دهد. این کجایش تحول است؟
در واقع نیروی کار داخلی ما که باید در مسیر تولید کشور قرار گیرد در شرکت های بازاریابی شبکه‌ای ما دلال های خوبی برای محصولات مصرفی کشورهای خارجی می‌شویم... نت ورک مارکتینگ در کشور ما نه باعث حذف واسطه ها شده و نه باعث ایجاد شغل شده بلکه واسطه ها رو از شکلی به شکل دیگه تبدیل کرده و حس اشتغال رو برای بیکاران و جوانان سرزمینم به وجود آورده ، فقط همین

نتورک‌های ایرانی حتی به قوانین نتورک جهانی به هیچ عنوان پایبند نیستند

مدیر یکی از این شرکت‌های بازاریابی خانمی است که کشور آمریکا را به عنوان کشوری که نتورک در آن جریان دارد مثال می‌زند. سردسته شرکت‌های نتورکی در آمریکا «دونالد ترامپ» ‌است. اصلا ترامپ بنیانگذار شرکت‌های نتورکی است. بررسی کنید می‌بینید درآمد ترامپ اصلا از این شرکت‌ها نیست. سرمایه‌داری بوده که این کار را هم انجام داده‌است. وقتی این شرکت‌های آمریکایی را بررسی می‌کنید. می‌فهمید قانونی به نام FTC در آن حاکم است. یکی از شروط این قانون این است که کالا حتما حتما و بازهم تاکید می‌کنم حتما قیمتش از داخل فروشگاهها کمتر باشد. یعنی اگر قیمت برابر هم باشد توجیه اقتصادی ندارد و نکته بعد اینکه آن کالا باید در فروشگاه باشد. یعنی یک محصول بهداشتی علاوه بر شبکه در داروخانه هم باشد. اما می‌بینیم که اصلا اینطور نیست. در حالیکه یکی از این شرکت‌ها محصولی که تحت نام برند خودش در بازار عرضه می‌کند یک چیز است اما محصولی که در شبکه توزیع می‌کند چیز دیگری است. این دو شرط مهم این قانون است ولی وقتی می‌گوییم چرا اینطور است؟ می‌گویند خب نمی‌شود چون انحصار این محصول برای ماست و به هر قیمتی که می‌خواهند توزیع می‌کنند. هیچ معیاری هم برای سنجش قیمت وجود ندارد چون این محصول در بازار نیست که با آن سنجیده شود. وقتی‌ می‌گوییم در بازار محصول مشابه قیمت کمتری دارد کیفیت را بهانه می‌کنند که کیفیت چیزی نیست که به سادگی سنجیده شود. بازه مشخصی ندارد.

مجوز نتورکی‌ها از مجلس نیست!

قوانین کشورما به این صورت است که بالاترین قانون در کشور ما قانون اساسی است. بعد از قانون اساسی، قوانینی ست که در مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تایید شورای نگهبان می‌رسد. بعد از این قوانین در مرتبه پایین‌تر آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها هستند که توسط وزرات‌خانه‌ها تعیین می‌شود.

حالا سوال این‌جاست: آیا بازاریابی شبکه‌ای قانون است؟ خیر. صرفا یک مجوزی است که توسط یک آئین‌نامه در صنعت و معدن تجارت صادر شده‌است. روزی که این مجوز تایید شد فکر نمی‌کردند اینقدر مشکل ایجاد شود و اینقدر این شرکت‌ها بزرگ شود. اگر این موضوع پایش به مجلس باز شود آنجا گلوی این مشکل را می‌گیرند. چون آنجا طبق قانون اخلالگران اقتصادی، چنانچه شما برای کسب سود و درآمد اقدام به شبکه‌سازی انسانی کنید و فرد دیگری را برای سود جذب کنید. طبق مجازات اخلالگران اقتصادی باید با شما برخورد شود.

نتورک به هیچ عنوان مجوز شرعی ندارد!

من از طریق دانشگاه و حوزه علمیه و مراجع این موضوع را بررسی کردم. مراجع به خصوص آیت الله مکارم شیرازی روی حرام بودن این کار تاکید داشتند. بنده اوایل که به دفتر مراجع استفتا می‌فرستادم قریب به اکثریت اعلام می‌کردند که جایز نیست و یا حتی بنا بر احتیاط واجب اصلا ورود نکنید.

اصلا بحث شرعی را کنار می‌گذاریم چون عده‌ای می‌گویند ما شرع را قبول نداریم. برای همین به شما می‌گویم همه کشورها سیستم‌های هرمی بلا استثنا خط قرمزشان است. چون باعث می‌شود پایه‌های اقتصادی این کشورها سست شود. دقیقا مثل موریانه‌ای که ریشه‌های نظام اقتصادی را می‌خورد. یک نظام کوهی گسترده که توزیع سازمان یافته انجام می‌دهد این در حالیست که کشور ما به تولید نیاز دارد. وقتی ما تولیدی نداریم این همه توزیع نشان دهنده چه چیزی می‌تواند باشد؟

یک سری از افراد به خاطر کار نکرده مزد می‌گیرند. من کالا را به شما می‌فروشم و از شما پورسانت می‌گیرم. شما به خواهرتان می‌فروشید در صورتیکه خواهر شما را نه دیده‌ام نه می‌شناسم و این سلسله همینطور ادامه پیدا می‌کند که از نظر شرعی درست نیست.

نتورک اعضای خود را افسرده می‌کند

آموزش هایی مثل فن سخنوری و القاء حس اعتماد به نفس و انگیزه ایجاد کردن در افراد به ذات بد نیست اما در صورتی که کاخ رویا ها و آمال و آرزوهای افراد بر روی آب بنا شود می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد. با یک مثال این موضوع را مطرح می‌کنم. شما مدیر یک شرکت هستید می‌خواهید از دست یکی از کارمندانتان خلاص شوید و او را محترمانه اخراج کنید. اما این کار را نوع دیگری انجام می‌دهید. ۱۰ درصد کارهایش را بیشتر می‌کنید اما ۱۰۰ درصد حقوقش را بیشتر می‌کنید. یک مدت این کارمند با این حقوق کار می‌کند. اما شما بعد از مدتی ۱۰ درصد کار را از او می‌گیرید و متعاقبا حقوقی را هم که به او اضافه کرده بودید می‌گیرید. شک نکنید خودش می‌رود. چون احساس می‌کند اگر حقوق قبلی خودش را بگیرد در حقش اجحاف شده‌است و به او زور گفته می‌شود. شبیه این اتفاق در این شرکت‌ها می‌افتد. فردی که وارد این شرکت‌ها می شود با فردی که از آن خارج می‌شود تفاوت دارد. جامعه‌شناسان ما باید روی موضوع کار کنند. وقتی شما سقف آرزوهای یک فرد را به ۱۰۰ یا هزار می‌رسانید؛ اگر به این ها نرسد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر به اون پورشه‌ای که روزهای اول لیدر قول ایمانی داده نرسد چه اتفاقی می‌افتد؟ این آدم چقدر افسرده می‌شود؟ اگر اینطور بود و قرار بود همه آدم‌ها پولدار شوند که در حال حاضر کل کشور باید پورشه سوار می‌شد.

نتورک بعد کوچکی از ابعاد این شرکت‌هاست

یک سوال مهم درباره نتورک وجود دارد. چرا برای فروش کالاهای مصرفی این همه سرمایه‌گذاری فرهنگی در حجم گسترده می‌شود؟ فیلم می‌سازند. سمینار برگزار می‌کنند چرا؟ چون یکی از ابعاد کوچکش نتورک است. وقتی بررسی می‌کنید می‌بینید چرا باید «جان میلتون فاگ» می‌گوید من می‌آیم برای شما برنامه نتورک برگزار کنم؟ چرا «رندی گیج» عید نوروز را به ما تبریک می‌گوید؟ لطفا بروید و رزومه این آدم‌ها را در بیاورید و بخوانید. چه چیزی این وسط وجود دارد که این افراد بد سابقه باید ایران بیایند و پدر ایمانی نتورکرهای ایرانی باشند. چه عقیده‌ای در حال آموزش است؟ چرا وقتی جان میلتون فاگ وقتی قرار است به ایران بیاید قیمت صندلی که در شیراز رزرو می‌شود بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان است. شما جمله به جمله کتاب‌های این افراد را وقتی می‌خوانید تبلیغ تفکر لیبرالیسم است؟ چرا؟ کاش یکی به ما جواب بدهد که چرا این اتفاقات در کشور می‌افتد؟

«هادی علیائی نیا» کارشناس حقوقی ست که حدود دوسال به صورت دقیق و میدانی به مطالعه بازاریابی شبکه‌ای از منظر فقهی و حقوقی پرداخته‌ است. ایشان چندی قبل مهمان برنامه زنده مناظره از شبکه اول سیما با موضوع بازاریابی شبکه ای بود و مدتی پس از برنامه اعلام کرد که نامه‌ای با موضوع تقاضای مناظره کارشناسی و فنی بصورت تک به تک را به معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال و رونوشت آن را به دفتر مقام معظم رهبری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، مراجع تقلید و دستگاههای قانونگذار و قضایی فرستاده‌است. با وی درباره بازاریابی شبکه‌ای در ایران گفتگو کردیم.

فقه ما این نوع بازاریابی را معادل مفت‌خوری می‌داند

ما بازاریابی شبکه ای را در قیاس با شرکت های هرمی سابق دقیقا مطالعه کردیم تا متوجه شویم که اشتراکات و تفاوت هایشان در چیست. در ادامه متوجه شدیم عمده تفاوت هایی که برای بازاریابی شبکه ای نسبت به شرکت‌های هرمی ذکر می‌ شود تفاوت‌های شکلی و ظاهری است.
از سوی دیگر وقتی از منظر شرعی به موضوع نگاه می‌کنید؛ متوجه می‌شوید که مراجع محترم تقلید حداقل ۲۵ بار به غیرشرعی بودن بازاریابی شبکه‌ای اشاره کردند. یعنی در این باره به مجموعه سوالاتی با محتوای واحد با الفاظ مختلف ولی با مفهوم واحد پاسخ داده‌اند. مثلا یکی از مراجع فرموده‌است جایز نیست. دیگری فرموده‌ است وارد نشوید. اشکال دارد. اجازه داده نمی‌شود و الفاظی از این دست در حالی که معنی همه این‌ها به لحاظ فقهی به معنی حرام و غیرشرعی بودن است. برای اطمینان این نکته را باز از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء کردیم و گفته ما تایید شد. از سوی دیگر استفتاء مقام معظم رهبری از آن جهت که بسیار فنی و دقیق صادر شده است این دوستان به شدت به آن شبهه وارد می‌کنند و حتی با تحریف کردن این استفتاء آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند که این ظلم بزرگی ست.
مقام معظم رهبری می فرمایند بازاریابی شبکه ای صورت شرعی ندارد و این چنین موارد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد و در صورت نبود قانون باید از مجرای قانونی آن اقدام گردد.
حالا وقتی قانونی در این باره وجود ندارد، مرجعی که باید قانون را به وجود بیاورد و قانونگذاری کند کجاست؟ ایا غیر از مجلس و شورای نگهبان است؟ متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. اتفاقا بلعکس قانونی وجود دارد که فعالیتهای شبکه ای به این نحو را جرم انگاری کرده است.
فقه ما این نوع بازاریابی با واسطه را معادل مفت‌خوری دانسته و برای همین هم حرام شرعی اعلام کرده است. قاعده فقهی اکل مال به باطل به زبان ساده همان مفت خوری ست. در عمل هم ادعاهای لیدرها را که بررسی کنید می‌بینید دقیقا همین اتفاق دارد می‌افتد. چون می‌گویند شما بعد از حدود ۴ سال بازنشسته می‌شوید و تیم شما کار می‌کند و شما فقط میخورید. اما در بازاریابی ویزیتوری یا بلاواسطه این مشکل وجود ندارد.
مجوز های بازاریابی شبکه‌ای هم در امتداد تفسیر به رای های یک وزارت خانه صادر شده است که از نظر مناسبات حقوقی و قانونی این نحو ورود یک وزارت خانه به چنین مسئله ای ایرادات جدی فنی و حقوقی دارد و به شدت مخدوش است.

مجوز بازاریابی شبکه‌ای تراوش یافته یک وزارت‌خانه و تفسیر به رای از قانون است

بنده به عنوان یک کارشناس حقوقی، زیربناها و موجودیت بازاریابی شبکه‌ای را مورد مطالعه دقیق کارشناسی قرار دادم که آیا این موجودیت از نظر قوانین عالیه‌ای کشور مورد قبول هست یا خیر؟ که دیدیم متاسفانه نیست و این چیزی که ما به عنوان مقررات بازاریابی شبکه‌ای در داخل کشور می‌دانیم تنها ناشی از برداشتهای بحث برانگیز و مخدوش یک وزارت خانه‌ است. یعنی در یک وزارت خانه نشسته‌اند و تفسیر به رای درباره قوانین کشور انجام دادند و با این تفاسیر آئین‌نامه و مقرراتی تصویب کردند و با این مقررات جواز کسب صادر نموده اند.
گفته اند که این نوع کسب ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی میگنجد ولی وقتی از منظر قانونی و حقوقی بررسی می‌کنید می‌بینید که بازاریابی شبکه‌ای به هیچ عنوان ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی نمی‌گنجد. اگر خود ماده ۲ را مطالعه کنید متوجه خواهید شد. ماده ۲ یک تعریف از فرد صنفی را ارائه داده‌ است اما بازاریابی شبکه‌ای یک روش کسب درآمد است. ما نمی‌توانیم یک روش کسب درآمد را ذیل یک تعریف بگنجانیم. این دوستان این موضوع را ذیل این تعریف گنجاندند. و بعد اقتضائات پیش آمده را ذیل قوانین دیگری گنجانده‌اند. یعنی تلاش شده که بازاریابی شبکه‌ای را با تفسیر به رای در دل قوانین و آئین‌نامه‌ها جاسازی کنند.

بازاریابی شبکه‌ای غده سرطانی بدخیم در دل آئین‌نامه‌های سالم و قانونی است

بند «ز» ماده واحده قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور بازاریابی شبکه‌ای را به کل رد می‌کند. این بند در سال ۸۴ برای مبارزه با بازاریابی شبکه‌ای در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید. بند ز اینطور تعریف می‌کند که هر شرکت یا موسسه‌ای که به منظور کسب درآمد اقدام به جذب اعضا کند به نحوی که اعضا،اعضای دیگر را جذب کرده و به شکل زنجیره و شبکه انسانی سازماندهی کنند کارشان مجرمانه است و کسب در آمد از این طریق خلاف قانون و دارای مجازات است و اگر هم ثابت شود فعالان این عرصه برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور این کار را انجام می‌دهند برایشان مجازات تا اعدام هم در نظر گرفته شده‌است.این قانون قانون مجلس است و چون مجلس پیشتر به این موضوع ورود کرده‌است،مرجع صلاحیت دار برای اظهار نظر در خصوص بازاریابی شبکه‌ای جدید باز هم خود مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است.اگر دوستان ادعا می‌کنند این نوع بازاریابی سالم است این ادعا حتما و قطعا باید به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان برسد نه اینکه راسا وارد مسئله شوند و این موضوع را در کشور به جریان بیندازند.متاسفانه دوستان طور دیگری ورود کردند و بازاریابی شبکه ای را در پوشش قوانین دیگری قرار دادند و تلاش کردند صورت قانونی به آن دهند.من همه جا گفته‌ام بازاریابی شبکه‌ای یک غده سرطانی بدخیم است که در دل آئین‌نامه‌های سالم و قانونی به نحو هوشمندانه‌ای جاسازی شده‌است.
سوال ما از دوستان بازاریابی شبکه‌ای همیشه این بوده که چرا اصرار دارند این موضوع را در قالب لایحه و یا طرح به مجلس نبرند و اگر اصراری ندارند چرا نمیبرند؟
سوال مهم دیگر اینکه چرا این به قول خودشان طفل تو پا را با اصرار زیاد در کشور اجرا کردند در حالی که خودشان هم با اطمینان از آن صحبت نمیکنند و نسبت به آن با تردید سخن میگویند و از طریق آزمون و خطا به آن پرداخته اند؟مگر جوانان کشور موجودات آزمایشگاهی هستند؟
متاسفانه ما همیشه شاهدطفره رفتن از پاسخ به این سوالات از سوی دوستان بودیم.

این سه ویژگی نشان می‌دهد بازاریابی شبکه‌ای غیرقانونی است
همه می‌توانند با سه سوال روبروی بزرگترین لیدرهای بازاریابی شبکه‌ای قرار بگیرند.
۱/آیا در بازاریابی شبکه‌ای باید به منظور کسب در آمد جذب اعضا کنیم؟
۲/آیا این جذب اعضا به این نحو است که هر بازاریاب میتواند و باید بازاریاب دیگری را جذب کند و به عنوان زیر مجموعه خودش سازماندهی کند؟
۳/آیا این جذب اعضا به این نحو به شکل زنجیروار ادامه دارد؟
این سه ویژگی دقیقا سه ویژگی مهمی است که در بند ز ماده واحده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به آن اشاره شده‌است و آن را جرم تلقی کرده‌است. جالب است که تعریف آیین نامه های مربوطه از بازاریابی شبکه ای هم دقیقا واجد همین سه ویژگی ست.

بازاریابی شبکه‌ای محکوم به شکست است!

بازاریابی شبکه‌ای به طور کلی ابعاد مضر همه جانبه‌ای دارد. اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، روانشناختی و حتی امنیتی. به این دلیل که شما یک فقیر اقتصادی هستید. آنها شما را در یک بهشت برین اقتصادی ذهنی و تخیلی جا می‌دهند و به شما انگیزه‌های نجومی و غیر معقول می‌دهند. شما با این انرژی و انگیزه شروع به کار می‌کنید و آبرو و داروندارتان را وارد می‌کنید. بعد از ۴ تا ۵ سال شکست بدی می‌خورید. افسرده می‌شوید و تمام آرزوها و آمال‌تان را بر بادرفته می‌بینید. براساس مطالعات ما این نوع کسب در باقی کشورها بیش از ۹۰ درصد شکست خورده است و باقی هم سود ناچیزی داشتند. شرکت Amway که معروفترین شرکت بازاریابی شبکه ایست جزو ۱۰ برند آخر بنگاههای اقتصادی دنیاست و خود آمریکا این شرکت را به لحاظ اقتصادی قبول ندارد. به خاطر اشباعی هم که در این شرکت ها رخ می دهد و به خاطر اقتضائات ذاتی که دارند محکوم به شکست هستند و فقط برخی از رئوس شبکه سودهای زیادی می‌کنند وگرنه عمده افراد بدنه شبکه شکست قطعی می‌خورند.

نتورک با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و عکس عمل می‌کند

اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری موکدا آن را در دستور کار قرار دادند سه محور اصلی دارد. اول تولید محوری، یعنی کشور به سمت تولید حداکثری برود. دوم صادرات محوری، یعنی مازاد تولید خودمان را صادرات کنیم و در حوزه مصرف هم آحاد مردم باید مصرف بهینه داشته باشند. وقتی نسبت بازاریابی شبکه‌ای را با اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. می‌بینیم که کاملا برعکس است. بازاریابی شبکه‌ای اساسا بر بازاریابی و واسطه‌گری و دلالی استوار است نه بر تولید. بنابراین انرژی که جوان‌ها می‌گذارند صرف تولید نمی‌شود، صرف بازاریابی می‌شود. می‌گویند یکی از شرکت‌ها کارخانه تولید کرده، خیلی خوشحال می‌شویم که بشنویم این شرکت‌ها کارخانه تولید کنند و ما آرزو می‌کنیم اینقدر توسعه پیدا کند که این جوان‌ها در کارخانه مشغول به کار شوند و در خط تولید فعال شوند نه اینکه واسطه فروش باشند. خود وزارتخانه اعلام کرده که واردات کالاهای بازاریابی شبکه ای یکی از دغدغه های ماست. ناچار شدن به واردات در ذات و ماهیت بازاریابی شبکه ای ست و قابل حل هم به نظر نمیرسد. در بسیاری از جلسات به مخاطبانشان که آنها اسمش را می‌گذارند شریک تجاری ولی ما می‌گوییم قربانی تجاری، می‌گویند که ما باید به جایی برسیم که بتوانیم یخچال را به اسکیمو بفروشیم. یعنی این قدر بتوانیم روی روان و ذهن مردم کار کنیم که اگر اسکیمو هستند حس نیاز به یخچال کنند. این خلاف اقتصاد مقاومتی است. مصرف بهینه موضوعی نیست که فقط برای کشور ما مهم باشد برای همه مردم دنیا اهمیت دارد که بازاریابی شبکه‌ای آن را نقض می‌کند.
برخی مدعی شدند که شورای نگهبان آیین نامه بازاریابی شبکه ای را تایید کرده است، این ادعا اصلا صحت ندارد و شورای نگهبان هیچ آیین نامه ای را در این خصوص تایید نکرده است. آن چیزی که شورای نگهبان تایید کرده چند بند از یک ماده یک آیین نامه قدیمی ست نه تمام آیین نامه. همان آیین نامه هم ملغی شد و آیین نامه جدید هیچ تاییدی از شورای محترم نگهبان ندارد.

کد مطلب 4309365

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
      19 37
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      با سلام مطلب بسیار عالی بود سوال من اینست که اگر این کار بجای اقلام مصرفی در کار تحقیقی علمی انجام شود باز هم اشکال دارد؟
    • سجاد IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
      85 47
      پاسخ
      بنده با زن و 2تا بچه، وقتی کار نیست، نمیتونم بیافتم به گدایی که، خودِ شما باشی زمان گدایی نمیگی: جوونی تو، برو کار کن؟! من مجبورم حداقل از این شرکتا دو لقمه نون گیرم میاد بخورم. (حتی اگه مفت باشه)
      • IR ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
        8 3
        حالا وایسا تا در بیاد
      • سلمان جاسبی IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
        10 2
        اقا سجاد کی گفته این دو لقمه نون رو فقط میشه از این شرکتها در آورد شما کاری باش هرجایی که بگی جای کار هست
      • بهنام IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
        5 3
        خداییش ته توجیه بود :|
    • ... IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
      56 31
      پاسخ
      ببخشید سرکار خانم کلیدری از تجربه شکست خودش میگه و چی از این صنعت میدونههه؟؟؟
      • ماری IR ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
        51 22
        قربانیان زیادی هستند که شبیه ایشون هستند.من بعد۵سال،باافسردگی کامل انصراف دادم.بالاسریهاباابرویم تجارت کردندومالم راخوردندقیمت اجناس گران بودومجبوربودم گران بفروشم.شمام ۵سال کارکن تاخودت تجربه کنی...
      • جواد IR ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
        10 3
        دانشجوی اقتصاده. این همه مطالعه کرده شما میگی چی میدونه؟ دیگه شرمنده .... میخوای نوبل اقتضاد رو هم بگیره؟
    • میلاد حبیب اللهی US ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
      44 27
      پاسخ
      محتوای جالبی بود و به نویسنده آن می بایست جایزه خلاقیت داد . ترامپ سر دسته شرکت های نتورکی خودش از تمامی جک های سید کریمی که شنیدم تاثیر گذار تر بود . ممنون از همگی
      • تمام پولم رابه گه نرک دادم CA ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
        17 16
        ترامپ تاجرکالایه شرکت هرمی گه نرک تمام پول هات رامیگیره مجبورت میکنه تمام پول های خانوادت ودوربریات هم بگیری بیای بهش بدی بعدکالایی که 10هزارتومان پولشه باید100هزارتومان بخری شماحکم پادوبرای این شرکت
      • پدرام شکارچی IR ۰۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
        23 25
        سلام جناب حبیب اللهی . اگر خاطرتون باشه 7 سال پیش یه نشست باهم در این مورد داشتیم. خدا رو شکر که هرچی اون زمان تو ذهن ما بود الان داریم . نتوورکر و رستگار باشید .
      • میلاد حبیب اللهی FR ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
        5 3
        ترامپ سهام دار یک شرکت نتورک آمریکایی به اسم ACN است که حوزه خدمات مخابراتی مانند اینترنت می باشد . نه محصول 10 هزار تومان رو 100 هزار تومان شما بخری
      • میلاد حبیب اللهی FR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
        6 0
        بهتره شما قیمت کالاهای شرکت مورد نظر رو که به جای اینکه بعد از پیوستن به اون شرکت متوجه بشید قبلش با تحقیق متوجه بشید . اون موقع انتخابتون صحیح خواهد بود
    • مهدی IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
      70 42
      پاسخ
      ببینید اصلا مقایسه شما و ما هردوشون درسته انگار یک عدد 6 نوشته شده و شما از پایین نگاه میکنید و میبینید 9 هست ما نگاه میکنیم و میبینیم 6 هست الهی شکر - بهترین رویداد زندگیم شروع نتورکم بود و هست و ...
      • IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
        67 57
        متاسفم برات قربانی عزیز!وقتی ۵شش سال کارکردی آخرشم به رویاهایی که بهت وعده میدن نرسیدی اون وقت میفهمی تو چه دامی افتادی بیچاره.فعلا بتاخت برو....تابه کله بخوری زمین سرت بشکنه!عقل هم خوب چیزیه!!!!
      • Mojtaba IR ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
        7 8
        دوست عزیز که به ایشون میگی قربانی،متوجه همه چیز نیستی شما/شما از کجا میدونی که همه نتورک ها،کلاه برداری هستش،و یا وعده وعیدهای الکی میدن،امیدوارم که اینو بدونی که بعضی هام شرکت دارن، لوازم خانگی دارن
    • رضا IR ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
      74 25
      پاسخ
      با سلام و احترام به نویسنده گرامی میشه شما بفرمایید چندبار شرکت های نت ورک را از نزدیک بررسی کردی ؟ برای تحلیل چندبار از کالاهای مصرفی آن استفاده کردید ؟ و ...
      • مجتبی IR ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
        10 5
        من به جای ایشون بارها رفتم ودیدم وشرکت کردم ومصرف کردم کاملا موبه مو حرفهاش درست وبی نقصه
    • فرامرز IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
      49 16
      پاسخ
      اعتبار چنین مقاله ای و تحقیقاتش فقط به همون که گفته ترامپ سر دسته تمامی شرکت های نتورکی دنیاست. شرکت های نتورک امریکا از سال 1945 شروع شدن.ترامپ هنو خاکشم شکل نداده بودن.
    • مجتبی IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
      79 31
      پاسخ
      بله قبول دارم حرفتون رو. نتورک به هیچ وجه یک شغل نیست نتورک یک سبک زندگیست... برید اطلاعاتتون رو بیشتر کنید خانم محترم
      • mehdi IR ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
        10 8
        بله سبک دروغ گویی و پرویی است
    • م علیزاده IR ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
      51 19
      پاسخ
      حاضرم این خانم و تحقیقات شبانه روزی شون رو به مناظره دعوت کنم . آدرس ایمیلم هست می تونید وقتش رو تعیین کنید در خدمت هستم .
    • دلشاد IR ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
      67 21
      پاسخ
      اگر عده ای موفق نشده اند این به دلیل نقص نتورک نیست. چه بسار افرادی هم که بطور جدی به آن پرداخته اند و بسیار موفق بوده اند. اینکه فقط با افراد ناموفق صحبت شود یک طرفه به قاضی رفتن است
    • دلشاد IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
      48 19
      پاسخ
      چه بسیار جوانانی که در کارخانه ها و فروشگاهها و مشاوران فروش مشغول بکارند. که اگر اینها بیکار بودن برای کشور فاجعه ببار می آورد. کاری که دولتها نتوانستن طی 40 سال انجام دهند نتورکها با بذل سرمایه خود
    • دال IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
      40 58
      پاسخ
      بازاریابی شبکه‌ای؛ غده‌ای سرطانی در حال حاضر، در ایران، بازاریابی شبکه‌ای به نظر من هم بَزَک کرده شبکه‌های هرمی است. خود و عزیزانتان را از این غده سرطانی خطرناک، باتلاق مانند، سراب مانند، اغفال کننده
      • morteza IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
        66 36
        سلام . خدمت شما عرض کنم که ما تجارت ورشکسته نداریم ،بلکه تاجر ورشکسته داریم. و هر کسی که در یک کاری موفق نشد دلیل بر این نیست که اون کار مشکل داره. نتورک بهترین و زیباترین شغل دنیاست.
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      57 17
      پاسخ
      بازاریابی شبکه‌ای با جذب نفر شبکه‌های (هرمی) تفاوت اساسی دارند. به زودی کالاهای وارداتی از گردونه ی فروش شرکتها خارج خواهند شد و فقط کالاهای تولید خود شرکتها مجوز فروش دارند
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      53 15
      پاسخ
      حتی اگر کارگران یک کارخانه در ایران منتظر فروش نتورکت باشند حرف شما در مورد ایجاد اشتغال نشدن را باطل می‌کنه نتورک ادعای مدرن بودن ندارن بلکه روشی که موجوده رو داره سیستماتیک بهره برداری میکنه
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۲۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      43 13
      پاسخ
      این شغل بر مبنای امورش و نظارت پیش میره. هر جا که آموزش صحیح باشه و نظارت صحیح‌تر ، روش اجرا هم در مسیر درست و جهانی حرکت خواهد کرد. وقتی کار گستردگی پیدا می‌کنه نظارت هم باید از درون و برون باشه که ه
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      46 13
      پاسخ
      نتورک یک صنف هست و مجلس در مورد اصناف قانون داره، بازاریابی شبکه‌ای یک روش فروش هست ، چرا باید قوانین مجزا از اصناف داشته باشه؟ همه ی مشاغل میتونن هم درست و هم نادرست اداره بشن
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      38 13
      پاسخ
      وقتی به صورت عام میپرسید نتورک مارکتینگ حلال است یا حرام؟ پاسخ شما قطعأ «حرام است» است. چون حرام خورها هم داعیه نتورک دارند و مخلوط هستند. مراجع ما قضاوت نمی‌کنند بلکه پاسخ درست به سؤال غلط شما میدهند
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      41 13
      پاسخ
      در مورد افسردگی، شما هر موقع که راه اشتباهی رو در پیش بگیرید ، موقع برگشت حال خوبی ندارید بازاریابی شبکه‌ای اصولی حال همه ی بازاریابانش عالی هست. نتورک مارکتینگ ۲‌بخش دارد نتورک ( کوچک) و‌ مارکتینگ
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      50 20
      پاسخ
      شما در بازاریابی شبکه‌ای وقتی به مقام مفت‌خوری می‌رسی که پوست از سرت کنده شده درآمد عالی در این شغل زحمات بسیار زیاد و طاقت فرسایی داره. نتورکر دستش تاول نداره اما قطعاً مغزش تاول زده هست
      • محمد IR ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
        50 24
        نون مشکل دار با زحمت زیاد توجیه نمیشه قاچاق مواد مخدر هم زحمت داره هم پول داعش هم زحمت زیاد میکشن و پول خوب میگیرن به نظر شما میشه به اوانا بگی حلال خور!!؟
    • مرتضی مطهری نژاد IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
      35 11
      پاسخ
      پاسخ باقی ادعاهای شما هم در دل پاسخهای قبلی بنده هست. نتورک مارکتینگ در صورت موفقیت یک بازاریابی جهانی هست و در صورت شکست بازگشت به یک روش فرسوده ی سنتی
      • امیرحسین IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
        4 1
        فروش به صورت چهره به چهره و توام با کمی التماس و خیابان متر کردن برای پیدا کردن مصرف کننده لوسین بدن به نظر شما روش مدرن؟
      • ستار IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
        8 0
        الان سه سال از این همه تلاش برای اثبات ادعاتون به درستی نتورک میگذره. کاش می‌شد فهمید که الان وضعیت نتورک خودت و کسایی که وارد کردید چجوریه!!! اگه بیشتر از 40 درصد هم به موفقیتی که می‌گید ، خودتون و اعضای شبکه تون رسیده باشید خوب دمتون گرم این کار سراب نبوده.
    • ناجی IR ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      57 23
      پاسخ
      مقاله تون رو خوندم ، هر تغییری که وارد جامعه میشه از دو دیدگاه قابل بررسی هست تهدید یا فرصت شما جنبه تهدیدش رو پررنگ کردین و یک دیدگاه کاملا مغرضانه و یک طرفه به قضیه دارید ، من معلم هستم دو سال هست د
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
      41 20
      پاسخ
      بزرگترین غده سرطانی در کشور ما فساد، اختلاس، عدم شایسته سالاری و ... است. نتورک مارکتینگ هزار برابر بهتر از اینایی که است الان در کشور ما غول شده اند.
    • سجاد IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
      34 13
      پاسخ
      سلام. وقتی که دولت بی لیاقت ما کاری واسمون نمی کنه ! اون شرکت هایی که نیرو می خوان باید 2 سال سیابقه داشته باشی تا کلا 1/5 میلیون بهت پول بدن و از صبح تا شب بری کار کنی ، نت ورک بهترین گزینه هست
    • ملک محمد IR ۰۵:۵۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
      36 6
      پاسخ
      درود به شما آقای مطهری نژاد عزیز.شما در رابطه با هر موضوعی سراغ افراد شکست خورده برید قطعا جواب های ناامید کننده میشنوی.از هرکس که طلاق گرفته بپرسی ازدواج کنم یا ن؟قطعا جوابش منفیه و تا دلت بخواد از م
      • homayon IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
        3 1
        طبق ادعای شرکت های نتورک سیاستشون به صورت win-win هست. پس درصورتی تیم فرد به سود میرسه که خود فرد هم سود کنه..حالا سوال من از شما اینه که با این سیاست چرابایدافراد ناموفقی در نتورک وجود داشته باشه؟
    • ملک محمد IR ۰۵:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
      25 10
      پاسخ
      از مصیبت های زندگی مشترک میگه!پس با این تفاسیر زندگی مشترک یعنی جهنم و نباید هیچکس سراغش بره؟یا اگر یک نفر سوپرمارکت زد و ورشکست شد دیگه کل مغازه ها تعطیل کنن؟چرا نرفتید از افراد موفق در این تجارت
    • ملک محمد IR ۰۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
      29 5
      پاسخ
      مطلب بذارید و دلایل موفقیتشون در نتورک رو نمیگید؟حداقل یکم مطالعه کنید تا بدونید که الان بازاریابی شبکه ای یک صنف هست و علاوه بر اینکه تحت نظر صنعت و معدن و تجارته قوانین مخصوص به صنف بازاریابی داره
    • ملک محمد IR ۰۵:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
      34 8
      پاسخ
      همونطور که دوست خوبمون گفت وقتی جنس های ایرانی فروش بره دوباره بجاش تولید میشه و کارگر ها کار میکنن.غده های سرطانی آدمهایی مثل شما هستین که بدون اینکه اطلاعاتی داشته باشید همینجوری ی مشت مطلب میذارین
    • حسین IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      20 8
      پاسخ
      شماکه جز توابین نتورک هستید.اشتباه میکنید. رییس جمهور امریکا چرامیگه اقتصاد منو نتورک نجات داد؟چرا دوست دارید روی اشتباهتون اصرارکنید؟؟چراشمابه علت عدم آگاهی دارید به مردم کشورتون خیانت میکنید؟
    • امیر IR ۲۳:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
      37 10
      پاسخ
      با عرض سلام به خانم کلیدری تبریک عرض می کنم که در حالی که دانشجو هستند، هم متخصص نتورک مارکتینگ شده اند و هم کارشناس امور فقهی و یک حقیقت عجیب کشف کرده اند که نتورک مارکتینگ همان شرکت های هرمی هستند.
    • امیر IR ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      11 5
      پاسخ
      ادامه در خصوص مجوز و آیین نامه، ایشان که الحمد لله دارای مدارج عالی در دانشگاه هستند باید بدانند که آیین نامه های اجرایی در چارچوب قوانین بالادستی مصوب ، توسط دستگاه های مربوطه صادر می شوند و..
    • امیر IR ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      10 4
      پاسخ
      اگر قرار باشد هر آیین نامه ای برای تصویب به مجلس ارسال شود، کلی آیین نامه روی هم تلنبار می شود و باعث اخلال در قانونگذاری خواهد شد و این نقض غرض است.
    • امیر IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      12 3
      پاسخ
      در نیمه دوم سال 95 آقای محترمی به نام برومند به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و عنوان کرد که این نتورکی که راه افتاده است حرام است، دیوان موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد
    • امیر IR ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      13 3
      پاسخ
      جوابیه شورای نگهبان در تایید مباح بودن این سیستم بود و پیرو این نظر، مجددا از امام خامنه ای استفتاء شد و ایشان با شرط تایید شورای نگهبان این نوع معامله را فی نفسه بلا اشکال اعلام فرمودند
    • امیر IR ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      17 7
      پاسخ
      امسال که سال 97 است کلیه محصولات خارجی حذف و فقط محصولات داخلی در نتورک عرضه می شود و در مورد قیمت هم من شخصا مقایسه می کنم و قیمت مناسب تر را انتخاب میکنم ولی با محصولات تقلبی چکار کنیم؟
    • امیر IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
      14 13
      پاسخ
      حالا من یکی نه فقیه هستم و نه صاحب نظر آنچنانی که خود را در هر زمینه متخصص بدانم و تابع قوانین کشورم هستم. اما امثال این خانم دانشجو بهتر است بجای طرح مباحث شعاری بروند کمی مطالعه دقیق داشته باشند
    • امیر IR ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
      6 3
      پاسخ
      بنظر من هیچ کنترل و نظارتی برروی تبلیغات کالا ها نیست چون هرکسی دارد تبلیغ می کند ، خودشرکت یک تبلیغ ساده می کند و بقیه اغراق و وقتی به یک گرهی می رسیم نمی دانیم از چه کسی شکایت کنیم
    • نیما IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
      16 7
      پاسخ
      عناوین کلی این مطلب و استدلال ها بسیار سطحی و ضعیف هستند.طبق شناخت اینجانب این نوع بازاریابی و بطورکلی نتورک فاقد هر گونه ایرادی است.بجز اینکه شرکت تامین کننده کالا تعهداتش را بخوبی محقق ننماید.
      • محمد صادق IR ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
        1 0
        به عنوان یه نتورکر و کسی که 4 ساله داره نتورک کار میکنه این دقیقترین و پخته ترین دیدگاهی بود که توی نظرات دیدم. البته عدم عمل به تعهدات دلایل مختلفی میتونه داشته باشه مثل مشکل در تامین مواد اولیه که د
    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
      15 6
      پاسخ
      سلام دوستان عزیز لطفا به وبسایت های معتبر مراجعه کنید...این مطالب سعی کرده نتورک رو خراب کنه...من خودم دانشجوی بازاریابی شبکه ای هستم و رشته های DBA از امسال داره در دنشگاه ها تدریس میشه
    • نتورکر IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
      22 4
      پاسخ
      خانم کلیدری شما اگر واقعا دلسوز مملکت و جوونا و دنبال اطلاع رسانی درست به مردم هستین :روش درست تحقیق اینه که به تعداد نصف شکست خورده ها به موفق هاهم مراجعه میکردین. آدم شکست خورده راهی جز شکست بلدنیست
    • نتورکر IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
      23 7
      پاسخ
      خانم کلیدری؟؟؟؟؟ چند مدت نتورک کار کردین؟؟؟؟ رشته شما اقتصاده از شما چنین سوالهای مبتدی و بدون آگاهی بعیده.
    • حامد IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
      11 2
      پاسخ
      باسلام خیلی جالبه با صرف این همه زمان برای تحقیق در بحث حقوقی و فقهی نتیجه گیری بسیار ضعیف و سطحیه دوست حقوق دان اگر ایین نامه ای از نظر حقوقی یا شرعی مشکلی داشته باشه و اجرایی شده باشه به راحتی
    • حامد IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
      9 0
      پاسخ
      از طریق دیوان عدالت قابل پیگیریه ک اتفاقا دوستان دلسوزی همچون شما زخمت کشیدن و با همین ادعای خلاف شرع بودن طرح شکایت به دیوان عدالت کردن دیوان عدالت هم ارجا به شورای محترم نگهبان کرد و نتیجه
    • حامد IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
      7 1
      پاسخ
      نتیجه ی شکایت در سایت شورای نگهبان عدم مغایرت با موازین شرع بود لینکش http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=vBn1dxOEF3U=&TN=+YmQoBqiDl6cn/yWjaVTxg== نمیدونم دوسال وقت صرف چی کردن
    • حامد IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
      7 2
      پاسخ
      اخرین استفتا از سایت مقام معظم رهبریچنانچه آیین نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد. لینک:
    • حامد IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
      8 4
      پاسخ
      لینک سایت مقام معظم رهبری http://leader.ir/fa/content/17054/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C
    • پدرام شکارچی IR ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
      12 2
      پاسخ
      تمامی مباحث اینجا احتیاج به یک مناظره 4-5 ساعته داره . لطفا اون مدرکی که میفرمایید آقای ترامپ سرکرده نتوورک ماکتینگ دنیا هستند رو نشون بدین ما هم مطلع شیم . و شمایی که از فرمایش رهبری دم میزنید...
    • پدرام شکارچی IR ۰۴:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
      8 8
      پاسخ
      ایشون فرمودند اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و کالای داخلی . اونی که میخواید ببینید رو تحقیق کنید . در حال حاضر شرکت نیوشا کامل محصول خودشو تولید میکنه. شرکت تلفیق هنر کاملا صنایع دستی میفروشه...
      • IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
        0 0
        تلفیق هنر؟؟؟آرره جون خودشه.15میلیون ضرر کردیم تولیدی در کار نبود فقط کالاها رو می خرن و به دیگران می فروشن.مفت خوری حقیقی بود تلفیق هنرفقط اسمش قشنگ بود
    • پدرام شکارچی IR ۰۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
      15 18
      پاسخ
      شرکت پنبه ریز اکثرا تولید داخل ه شرکت بادران محصولات داخلی اضافه کرده . یکم با تحقیق حرف بزنید بد نیست. در ضمن هنوز مملکت انقدر بی صاحب نشده که 7 میلیون نفر وارد یه کار غیر قانونی بشن و کسی چیزی نگه.
      • بهار IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
        12 2
        من از شرکت پنبه ریز شامپو و کرم خریدم.هم گرون بود و هم بی کیفیت.شما با فروش این محصولات به دوستان و اقوامتون سر اونها رو کلاه میزارید و برای سود هد مجموعه جیب عزیزانتون رو خالی میکنید.
    • پدرام شکارچی IR ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
      11 10
      پاسخ
      نتوورکر و رستگار باشید آینده ازان انسان های هدفمند ه چه با نتوورک چه بی نتوورک نتوورک به ذات خود ندارد عیبی / هر عیب که هست از نتوورکر ی ه ماست. خوشحال میشم یک جلسه حضوری در خدمت خانم کلیدری باشم
    • سیما IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
      15 17
      پاسخ
      دام چیه دقیقا؟ کالای مصرفی با قیمت مناسب به مردم میدیم. زور که نکردیم بهشون. احتیاج ندارن نخرن. حتما باید برن تو مغازه محصول گرونتر با کیفیت پایین بخرن؟ این مقاله کاملا موضع داره.
    • سیما IR ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
      19 13
      پاسخ
      قططططعا اگه مورد شرعی یا مشکل قانونی داشت تا حالا جلوش گرفته شده بود.
    • شبنم امینی RO ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
      17 24
      پاسخ
      چقدر مغرضانه نوشته شده این مطلب.به خوانندگان پیشنهاد میکنم بعد از خوندن نظرات دانشجوی اقتصاد که در این مقاله از تجربیات و ناکامی هاش گفته برن مقاله هدف بازاریابی شبکه ای آقای دکتر احمد روستا رو بخونن
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
      46 43
      پاسخ
      نتورک یعنی غارت - فساد - دروغ - فروش اجناس بنجل وگران خارجی - بت پرستی - نابودی زمان و استعداد جوانان - سرخوردگی - افسردگی - سراب - بن بست و ............. .
    • سعید IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
      20 10
      پاسخ
      سلام کاش قبل از انتشار اینجور مطالب حداقل یک بار مصرف کننده محصول باشید و حداقل یک بار تحقیق کنید که جنس هایی که تولید میشه کالای ملی هست و مغرضانه توی یک رسانه مطلب نذارید
    • نتورکر IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
      24 17
      پاسخ
      بنده در یک شرکت بازاریابی مشغول هستم که کالاهای آن تماما در ایران تولید میشود و خودم و اطرافیانم از کیفیت محصول راضی هستیم. شما اگر قصد تحقیق در مورد نتورک داشتید چرا به سراغ بازندگان این تجارت رفتید
    • سروش IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
      13 19
      پاسخ
      سلام حتما مدرک تحصیلی نویسنده ی این طلب رو چک کنید، احتمالا همکلاسی مرحوم کردان بودن.
    • جبار IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
      21 8
      پاسخ
      75 درصد از محصولات این شرکتها طبق الزام دولت باید ایرانی باشه. حالا به نظر شما در اثر فروش کالای ایرانی اشتغال تولید نمیشه؟ لطفا یه کم بیشتر در این مورد مطالعه فرمایید.
      • محمد IR ۰۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
        15 19
        الزامات بله امام در واقعیت چیز دیگه ست من دو سال نتورک کردم پرزنتور هم بودم و تیم هم داشتم ولی 20% کالاها ایرانی بود و 50 درصد بسته بندیش ایرانی بود و بقیه وارداتی پس هیچ سودی واسه چرخه صنعتی نداره
    • مرتضی نصرالهی IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
      10 8
      پاسخ
      من لگ یک یکی از شرکت های نتورک هستم بخشی از صحبت های شما در مورد مفت خوری قبول دارم ولی باز هم دارم زحمت میکشم و هفته ای یکبار لایو ویدیو میگذارم، فقط نظارت روشرکت ها صفره و هرکس هر قیمتی داره میفروشه
    • مهران IR ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
      32 20
      پاسخ
      دوستم چهارسال پیش رفت توی نتورک من رفتم سرکار , بهش گفتم پاشو بیا اینجا نیرو میخواد با یه غرور کریح گفتش نه من رفتم نتورک دو سال دیگه کوپه زیره پامه الان بعداز چهارسال من 130میلیون دارم اون هنوز وله .
      • فرزاد IR ۰۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
        2 3
        ما یه جمله تو نتورک داریم خطاب به افرادی که بعد از مدتی فعالیت نتورک را ترک میکنند و از معایب دروغین نتورک میگن و اینکه :شمایی که میگی نتورک بد و ترکش کردی الان در حال حاضر چیکار میکنی دستاوردت چیه
      • ساسان IR ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
        1 1
        عجب یعنی شما در 48 ماه گذشته 2700 حقوق گرفتی و چیزی از این پول خرج نکردی پس چطوری از پس هزینه زندگی بر آمدید به ما هم یاد بدهید
      • IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
        1 1
        دوستتون به درد نتورک نمیخوره
    • alirezass IR ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
      22 16
      پاسخ
      سلام من کاملا با این مطلب مخالفم. حتی یک کلمه اش هم درست نیست. ایشون از روی عقده ی شخصی خودشون این مطلب رو منتشر کردن من خودم از این محصول استفاده کردم و آموزشاش واقعا زندگی ادم رو عوض میکنه
    • محمد IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۴
      26 16
      پاسخ
      یعنی این خانم کلیدری‌ از رابرت کیوساکی اقتصاد دان معروف دنیا بیشتر میدونه ؟ متاسفم واقعا
    • رضا اسفندیاری IR ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۰
      10 9
      پاسخ
      دمتون گرم به خدا شما خیلی خوبین
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
      51 18
      پاسخ
      من تاپ لیدربودم با۳۴۰زیرمجموعه.بعداز۵سال کارفهمیدم همش رو هواست.یکی ازاعضام فوت کردبقیه هم رفتندتامجموعه ام ریخت.تاپلیدرهاآبروموبردندودرجلسه عمومی کلاغ پربهم دادند.بخاطرپول باابروی آدم تجارت میکنند...
      • sama IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
        2 2
        آقای "تاپ" لیدر چه جور تاپ لیدری بودین که مرگ یکی از 340 نفر مجموعه تونو ریخته به هم. همون خوب که ریخته به هم
      • علی GB ۱۷:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
        3 2
        دوست عزیز 340 نفر سازمان نمیشه تاپ لیدر
      • رزا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
        3 1
        اگه تاپ لدر بودی که میتونستی دوباره مجموعه بسازی :)
      • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
        0 1
        مال کدوم شرکت بودی
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
      42 26
      پاسخ
      خواهرمن بعد از۵سال کار،باافتضاح اومدبیرون.آدمهای این سیستم باهرنوع فساداخلاقی واردمیشن وهیچ نظارتی روشون نیست.فقط تعدادمجموعه مهمه.بی اخلاقی بیشترازدرآمده.کسانی که میموننداخلاقیات اصلابراشون مهم نیست
    • شاهین IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
      38 19
      پاسخ
      دراین شرکتهافقط پول مهم است اینکه چقدرسودبه بالاسریهات میرسونی.ازنظراخلاقیات هیچ نظارتی براین شبمه نیست.درشرکتی که من کارکردم چاقوکش وزندانی هم عضوبود.نظارت انسانی ازطرف هیچ نهادی نیست وجرمها،رخ میدهد
    • حمیدی IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
      31 38
      پاسخ
      خانم محترم امیدوارم به معنی واژه حق الناس واقف باشید.اطلاعات غلط منتشر کردن و افراد زیادی رو به اشتباه انداختن عین حق الناس هستش که به گردن شما افتاده و امیدوارم در جهت رفعش برای آرامشتون قدمی بردارید
    • یلدا ناصری AE ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
      32 48
      پاسخ
      متاسفم واقعا براین مقاله مردم میان تو گوگل سرچ کنن اطلاعات بگیرند اونوقت شما این مقاله که با هیچگونه اطلاعاتی در مورد نتورک نوشته شده رو گذاشتی تو سایت نتورک یه شعل بسیار عالیه ک درکش رو هر کسی نداره
      • سعید IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
        5 1
        کسی هست آیا به دقت وبا عمق زیاد به پیام ها و بد و بیراه های این هایی که به نویسنده مقاله توهین می کنند نگاه کرده باشه ؟ دقت کردین ؟ می دونید چرا با این همه غلظت زیاد ناراحت شده اند و شاکی هستند؟ همه
    • مرتضی GB ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
      37 52
      پاسخ
      این محقق محترم چقدر زحمت کشیدن برای این تحقیقات ؛ ولی حیف که تحقیقاتشون کیلومترها با واقعیتهای بازاریابی شبکه ای فاصله داره. کاش این محقق بزرگوار یه مطالعه بر روی شرکتهای مجاز انجام میدادن
    • محسن RO ۲۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
      49 43
      پاسخ
      دوست خوب نویسنده اینکه شما با این لحن و تیترها یک صنعت رو زیر سوال میبرید نشانه ناراحتی شخصی شماست و باید این رو به شخصی که شما رو ناراحت کرده بصورت شخصی منتقل میکردید نه اینکه میلیونها نفر رو ...
      • IR ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
        12 2
        دوست عزیز، تجربش را می گه، که تو یاد بگیری، ولی خیلی ادم ها تا سرشون به سنگ نخوره عبرت نمی گیرند، این شرکت ها اب از پایین به بالا هدایت می کنند، یعنی انرژی افراد می گیرند و اونا را به افسرده می کنند.
      • ناشناس IR ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
        0 1
        راستش من اخیرا پرزنت شدم . اگه محصولات ایرانی و از همه رقم فروخته بشه خوبه ولی فعلا محصولات سر به مهر فروخته میشه . می تونه بکشه روش بعد یه کمی به عنوان پورسانت بهم بده و من خوشحال بشم .
      • آیدا IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
        1 0
        بنظرم اینکه نمیتونیم بگیم شرکت مسعله داره یا اینکه پورسانت نمیده یا حرام هستش بنظرم راهی هستش ک میتونیم در امد داشته باشیم
      • جواد IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
        1 1
        داداش همچین میگی صنعت , انگار صنعت خودرو سازی المانه شامپوتو بفروش
      • IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
        0 0
        مشکل دارن ایشون انگار
    • مهدی IR ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
      1 0
      پاسخ
      سلاام اگه امکان داره یه شماره تماس بم بدین یا با من تماس بگیرید یه چن تا سوال مهم در مورد در این باب دارم 09360556291 این شماره تماس منه ممنونم اگه امکانش هست
    • gh IR ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۳
      3 1
      پاسخ
      همش چرتِ ًمحضه. مفت خوريه؟شما بيا فقط بشو ١٠ نفر. ناموسا اين حرفا رو از كجا اوردى؟ حلالترين نون، نون بازاريابى شبكه ايه من نميدونم ضربش به اقتصاد چيه؟شما از تخريب نتورك سود ميبريد. خدا ازتون نگذره
    • gh IR ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۳
      3 4
      پاسخ
      بنده نظر متفاوت با شما دارم، اگه حرفات راسته و مَردى آدرس ميدم بلند شو يك سال با من كار كن بعد برو مطلب بنويس.لعنت بهتون كه نون مردم رو ميبريد
    • مسعود IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
      1 7
      پاسخ
      خیلی جا خوردم دیدم توی همچین رسانه ای به راحتی چنین مقاله ای گذاشته میشه من ترجیح میدم فوتبال رو از کریس رونالدو یاد بگیرم تا اخراجی تیم دسته چهار یه لیگ نا معتبر بدون تعصب نظرات بزرگان دنیا رو بخونید
    • morteza IR ۰۶:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
      4 0
      پاسخ
      یک فرصت برای افرادی که به دنبال بازاریابی شبکه ای می گردند . خانم های خانه دار !!! افراد جویای کار!!! دانشجویان جویای شغل پاره وقت !!! افرادی که دنبال شغل دوم می گردید !!! حتی دانش آموزانی که تعطیلات
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
      1 0
      پاسخ
      لطفا تحقيق علمي انجامدهيد
    • رضا فرشچی IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
      3 1
      پاسخ
      چرا خانم کلیدری از افرادی که کارو ترک کردن پرسو جو کردن؟(شما اگر در شغلی شکست بخوری مقصر شما هستید یا شغل؟قطعا شما نتونستی تو اون شغل موفق بشی)پس برید از افرادی که موفق هستند دلیل موفقیتشونو بپرسید.
    • مرتضی قنبری IR ۰۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
      3 1
      پاسخ
      شما راجب نتورک نظر ندین خواهشا شما قانون کارت رو بگیر و راجب چیزی که تخصص نداری نظر نده
    • میلاد IR ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
      3 0
      پاسخ
      عزیز من در هر کاریرتلاش کنی نتیجه میگیری . الان روزگاری شده تا شبانه روز تلاش نکنی پولدار نمیشی و این اسمش مفت خوری نیست . مفت خور کسیه که توی یک اداره بیکار میچرخه و ماهیانه 90 ساعت اضافه کار میگیره
      • یلدا IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        1 11
        آفرین ! یکی نمی پرسه حوزه های علمیه تولید و صادرات چیه !؟
    • سعید IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سلام فکر نمیکنید زیادی دارید تند میرید و دارید راه را اشتباه میرید ؟؟ بهتر نیس روی بازاریابی شبکه ای بیشتر کار کنید و تحقیق کنید ؟؟ از نظر شما هر شغل و حرفه ای یه غده سرطانیه چون سیستم هرمی داره
    • موسی IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
      1 1
      پاسخ
      اگر فرض بر این باشه که محصول می فروشه، پورسانت می گیره، کاری به این ندارم، مشکل عمده این شرکت های هرمی گونه این، که افراد خام و ناشی را با تبلیغات می کشونند به شرکت و بهش محصول می فروشند با قیمت گرون
    • سلمان جاسبی IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
      14 2
      پاسخ
      واقعا متاسفم برای این همه وقت و هزینه و نیروی جوانی و این همه اعتبار و ارزشی که حرام نتورک میشه و بعد چند سال توهم و این همه بدو بدو آخرش میفهمی که فقط و فقط برای شرکت کار کردی و تو بازیچه ای بیش نبود
    • عبدالله رضایی IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
      2 1
      پاسخ
      شما اول تشریف بیاورید یه مدت نتورک اصولی کار کنید بعداً مطلب بنویسید.
    • مرتضی ایوبیان IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
      3 7
      پاسخ
      با سلام و احترام عزیزی که زحمت کشیدن و این مطلب و ارایه دادن امیداوارم تا چند سال اینده هم نظرشون همین باشه. روزی برسه که در مورد بازار یابی شبکه ای مخصوصا سیستم ام ال ام نظراتتنون عوض بشه
    • سالار IR ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
      8 3
      پاسخ
      بازاریابی شبکه ای درواقع دزدی قانونی با ظاهری موجهه! بازاریابان شبکه ای هیچ بازاری ایجاد نکرده و نمیکنن بلکه خودشون بازار هدف هستن که با شستشوی مغزی و وعد های رویایی ترغیب به خرید محصولات شرکت میشن!
    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
      4 1
      پاسخ
      کسی راجب یه تجارت میلیاردی نظر میده و مقاله مینویسند که میلیاردی درامدش باشه! حالا خودتون تا تهش برید!
    • دانیال IR ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
      2 2
      پاسخ
      درود بر شما و سپاس از مطلب مفیدتون ، علاوه بر تمام اینهایی که فرمودید ، افراد در نتورک دچار مسخ شدگی شدیدی می شوند که نمونه اش را در اکثر کامنتها مشاهده میکنیم .
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
      2 1
      پاسخ
      سلام وعرض ادب خدمت همه دوستان توی بخش اخر گفتید نتورک با اقتصادمقاومتی هم خوانی ندارد باید به شما بگم شما اول یک تحقیقی روی شرکتها بکنید بعد نظر بدید نظر بیحساب ارزش شما رو پایین میاره ممنون
    • آرمان IR ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
      2 1
      پاسخ
      لطفاً زمانی که از چیزی اطلاعات ندارید، مقاله منتشر نکنید. این کار کاملا قانونی و زیر نظر وزارت صنعت ، معدن و تجارت و از سال 90 این کار قانونی شده.
    • علی IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
      2 0
      پاسخ
      نتورک خروجی زیاد داره چون ورودیش زیاده.بیا ادم نشونت بدم 7 سال نتورک کار میکنه پول در نیاورد اف شد بیا ادم نشونت بدم 3 ساله کار میکنه پورسانت 2 رقمی استیبل دارهئمزخرفات ذهنتو به خورد مردم ساده نده.
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
      2 0
      پاسخ
      اگه اصولی کار کنی نتورک عالیه نمونشم زیاده وقتی میگیم بالاسری سود میبره مثل فروشه که مغازه دار سود میبره. خوب همه باید تلاش کنن بفروشنن تا سود ببرن
    • علیرضا US ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره‌تر اس جواب این نوشته را خیام سالها پیش داده
    • مهدی IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      2 1
      پاسخ
      با سلام من از دوستانی که سعی دارند با لفاظی ذهن ها را از مطالب زده کنند بدون هیچ مبنای علمی و تنها با لفظ اینکه مقاله واقعی نیست درباره نتورک من خواهش میکنم علمی نقد کنند یا مقاله ای علمی ارایه بدهند
    • مهدی IR ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      0 2
      پاسخ
      من یک سوال جدی دارم از دوستان نقاد اگر نتورک خوب چرا شرکتی که الگوی شماست (amway) شرکت تراز اولی نیست ؟؟
    • مهدی IR ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
      0 3
      پاسخ
      دوست عزیز نتورک صنعته؟! نتورک خیلی زور بزنه دزدی و گیج کردن مردم جهت خریده محصولیه که نه قابل رقابت در بازار آزاده نه هیچ تضمین کیفیتی روشه. فقط چون بهت رویا تزریق میکنن میخری و میگی اطرافیانتم بخرن.
    • کوروش IR ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
      0 1
      پاسخ
      اونها "خودشون" روزی در جایی به سراغتون میان، در غالب یک شخص خنده‌رو، کسی که شما رو درک می‌کنه، و به حرفهاتون اهمیت می‌ده، تا در نهایت بتونه درب دوستی رو به سمتتون باز کنه -- پس، حواستون خیلی جمع باشه.
    • marjan6970 DE ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      سلام دوستان خوبم متاسفانه هیچ کدام از این شرکت ها دقیقا نتورک مارکتیینگ نیستن. بلکه بیشتر بازاریاب خرده فروش هستن. اما من با شرکتی آشنا شدم که یقینا بهترین و سالم ترین سیستم نتوورک رو داره و واقعا پل
    • مرتضی صدر IR ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام بند ز اصلا تو قتون مجازات اخلال گران اصلا وجود نداره من الان همه موادشو می‌فرستم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ‌ماده 1 - ارتکاب هر یک ا
    • حاج احمد IR ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      صحبتهای شما رو خوندم ولی شاید جالب باشه براتون که طبق پلن و محصولات شرکت و کارخانه های متعدد، و البته صادرات، و البته محصولات دانش بنیان و یونیک در خاورمیان نشون میده شما از بیز هیچی نمیدونید
    • سیاوش IR ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چرا وقتی یک عده دارن با این صنعت پول در میارن و زندگی خودشون رو تامین میکنند میشه بد؟ مگه شما وقتی توی یک کارخانه کار میکنید و چند ماه هم حقوق نمیگیرید پول توی جیب صاحب کارخانه نمیکنید؟
    • تینا IR ۰۲:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
      2 1
      پاسخ
      نتورک دقیقا همان شرکت هرمی ست و از لحاظ قانونی و شرعی جایز نیست چون بهره و سود بدون کار داره و نتورک یک روش کلاهبرداری هست.
    • علی IR ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      با افتخار من نتورکرم اینکه تلفیق زندگی من تجارت صنایع دستی ی تجارت بزرگه
    • Arshida IR ۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
      1 32
      پاسخ
      🤣🤣🤣🤣واقعا متاسفم براتون ک درتلاشین با مطالب نادرست ذهن مردم پر کنین تا کی میتونین این کارو بکنین بالاخره یروز نت ورک جا میوفته تو ایران، مثل بقیه چیزا و کارا، قرار نیس همیشه تو عصر حجر زندگی کنیم
    • سعید IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام درمورد نتورک چندتا کتاب خوندید لطفا اطلاعات خود را بالا ببرید شرکتهای دارای مجوز همگی پروانه کسب از وزارت صنعت ومعدن دارند و وزارت اطلاعات ،پلیس فتا ودادستانی کل کشور بر انها نظارت دارند
    • ابراهیم IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      من واقعا واسه ایران دل میسوزه که زمانی که موفقیت ی کارجدید رومیبینن فقط میخوان زیراب زنی کارشکنی کنن که چرا این دسته دارن پیشرفت می کنن همش هم میگن اینا فقط توی خارج جواب میده وی ذره تحیق نمی کنن
    • میخله SI ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سوال اینجاست چرا شرکت های اینچنینی رو نمیبندن، هیچ کس ر این ها نظارتی نداره؟ این ها خودشون رو زیر نظر هلدینگ های بزرگ میدونن مثلا پنبه ریز میگه ما زیر نظر و از شرکت های ما تحت پلیمر بوشهر هستیم....
    • روح الله IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام ولی استفتاات رهبری به شرح زیر است: سؤال: همانگونه که مستحضرید آیین نامه ای توسط وزارت صنایع، جهت فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای تنظیم شده است، خواهشمند است نظر فقهی مقام معظم رهبری(مدظلّه ال
    • ع.ن .ز IR ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      چرت و چرند بود مطالبتون. دقیقا یکی از مزایای نتورک با کیفیت بودن محصولات و پایین بودن قیمتها نسبت به بازاره. هرکی عرضه کار کردن تو نتورک رو نداشته میاد میگه فریبم دادن و پولمو خوردن!!!
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
      1 1
      پاسخ
      مطالب خوب بود سوال من اینه که اگر شرکتی ÷یدا بشه که محصولات تولیدی داخلی و فروشگاههای داخلی را با کمترین قیمت کف بازار وبا تخفیف خیلی خوب بدست مردم برسونه بازم اشتباه هست
    • مهدی IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
      1 1
      پاسخ
      بازاریابی شبکه ای راهی برای تبادل مستقیم کالا از تولید کننده به مصرف کنندست.فرقش با قبل اینه که تولید کننده لازم نیست کالا رو بصورت انبوه تولید کنه و هزینه تبلیغات و انبار داری بده
    • مهدی IR ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
      1 0
      پاسخ
      تولید کننده بجای ۲۰میلیارد ۵۰ میلیون میده.بادران در حال حاضر ۸ تا کارخانه برای خودش داره ۱۱ تا خط تولید داره و اینکه ۹ درصد مالیات داره به دولت میده.کتاب فقه و اصول در بازاریابی شبکه ای رو بخون
    • امیرمحمد رحیمی فر IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
      2 0
      پاسخ
      بازاریابی شبکه ای از طرف شورای نگهبان به صورت شرعی و قانونی سال1394 مورد تایید قرار گرفت دوستان . دکتر حلت و دکتر آزمندیان و ایمان سرورپور و دکتر احمد روستا هم تاییدش کردن . easnaf.ir رو ببینید
    • فاطمه IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۴
      1 0
      پاسخ
      سلام.میشه بفرمایید جاکعه آماریتون دقیقا چه کسانی هستند؟؟؟
    • سارا IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
      0 1
      پاسخ
      کاملا با شما موافقم اغواگری زیاد، کالاهای بی کیفیت و گرون، فساد اخلاقی و افزایش طلاق چیزهایی هست که من طی چند سال کار کردن در این شرکت ها دیدم.
    • Mojtaba IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      دوست عزیز بدون که بعضی ها هم شرکت دارن،و لوازم مختلفی تولید میکنن،که میخوان با استفاده از این روش محصولات تولیدیشون رو بفروشن،و فقط مقداری از سودشون رو با فرد سهیم میشن ، پس الکی به کسی توهین نکن
    • شیروانی GB ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بنده خودم در یکی از نتورک ها کار میکردم و 4 تا لاین 100 تایی داشتم اما بر این باورم که کلا کار خوبی نیست شغل محسوب نمیشود و الان با مهارت کاری وارد یک شرکت شدم و دارم درامد از روی مهارتم کسب میکنم
    • سینا IR ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
      2 0
      پاسخ
      اول بفرمایید راهکاری هم دارید برای اشتغال جوانان که اینجوری حرف میزنید؟ دوم اینکه همونایی که میگن مفت خوریه خودشون با پول بیت المال بچهاشونو فرستادن اونورآب بعدم ما پراسپکتمون رو به شکل طعمه نمیبینیم
    • حامد ه IR ۱۶:۳۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام من تا الان هفت ساله تو نتورکم و می تونم بگم هیچ نارضایتیی ندارم من با شرکت شبکه بادران گستران کار می کنم و حقوق ماهیانه من با توجه به این که خیلی کم کار میکنم شش و نیم میلیونه من که کاملا راضیم
    • من ساعدم IR ۰۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      مرد باش ...حضوری بیا صحبت کنیم...
    • سعید IR ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
      1 0
      پاسخ
      الان بزرگترین شرکت ایرانی در این زمینه تمام کالاهاش رو در ایران تولید و حتی صادر هم می کنه
    • محمد IR ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
      1 0
      پاسخ
      چرت محض!!
    • سینا IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اون ادم عزیزی که این مطلب رو اینجا نوشته مشخصه که به هیچ عنوان درباره نتورک اطلاعاتی نداره یا با قصدی این رو منتشر کرده. واقعا برای اون افرادی که میگن نتورک جواب نمیده متاسفم.
    • مینا IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
      2 0
      پاسخ
      ای کاش کسی پیدا می شد تو این مملکت که یک درصد از حمایت این شرکت ها رو از آدم می کرد من مهندسم و تمام عمر فقط مهارت یاد گرفتم وسخت کار کردم الان برای پیدا کردن کار کم مونده به گدایی بیفتم
    • مینا IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
      1 0
      پاسخ
      برای شناختن این که یک شرکت کارش درسته یا نادرست نمی خواد راه دوری برید به وجدان خودتون مراجعه کنید آیا شرکتی که توش کار می کنید حقی رو ضایع می کنه؟
    • علی GB ۱۷:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
      2 0
      پاسخ
      امیدوارم روزی برسه که هرکسی بدون اطلاعات واسه خودش تحلیل راه نندازه و در یک رسانه ی این چنینی که مخاطب کمی هم نداره یک تجارتی که در همه جای دنیا قانونی انجام میشه رو با یکسری اطلاعات سطحی زیرسوال ببره
    • dariush52 IR ۰۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
      2 0
      پاسخ
      سلام به آمارهای شرکتی بازاریابی چند سطحی در اینترنت و قربانیان شرکت بیز و 9 دروغ بزرگ درباره شرکتهای یازاریابی چند سطحی در اینترنت نگاه کنید.
    • dariush52 IR ۰۲:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام به آمارهای شرکتی بازاریابی چند سطحی در اینترنت و قربانیان شرکت بیز و 9 دروغ بزرگ درباره شرکتهای یازاریابی چند سطحی در اینترنت نگاه کنید.
    • علی IR ۰۶:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
      1 0
      پاسخ
      من ثابت میکنم این خانوم یکی از طراحان نابودی صنعت و تولید در ایران است البته که نه سواد و درک کافی از صنعت وتولید دارد ونه صلاحیت اظهارنظر من 35 سال تولید کردم ونابودشدم
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
      1 2
      پاسخ
      بنظر من نتورک برای آدمای خاصی طراحی شده. آدم هایی که با کمی آموزش تبدیل به یک نتورکر بی نظیر میشن. مثلا خود من هیچ وقت نمیتونم تو نتورک کار کنم.عده ای چون نمیتونن، میگن: نتورک بده
    • بهار IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
      3 2
      پاسخ
      من از این شرکتها خرید کردم.جنسهای اشغال رو 3یا4 برابر قیمت میفروشن.اینقدر هم جنس هاشون بد هست که جرات ندارن تو فروشگاهها عرضه کنن.چون دستشون رو میشه چه جنس اشغالی دارن می فروشن.
    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
      0 1
      پاسخ
      خدایا شککررررررررررتتتتت که هنوز دیر نشده.. عاااشقتممممممممممممممممممم
    • ادیب NL ۰۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      3 1
      پاسخ
      مقاله تون واقعا کامل بود و دل سوزانه نوشته بودید حالا اگر کسی گارد میگیرهشما حرف درست و زدید و به قول شاعر سخن این بود و ما گفتیم تو خواه بشنو و خواه....بازم تشکر که راهنمایی خوبی بهم دادید خدا خیرتون
    • سیمین IR ۰۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
      1 2
      پاسخ
      خیلی ممنون از اظلاعات خوبتون
    • علیرضا کریمی IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
      1 1
      پاسخ
      واقعا برای نویسنده مطلب متاسفم که درک درستی از نتورک و بازاریابی شبکه ای ندارد و نا آگاهانه قلمفرسایی کرده است و تمامی مطالب گفته شده کذب و باطل است
    • علیرضا IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
      1 0
      پاسخ
      چرا باید به کسی توهم پورشه خریدن داد؟ نه ما تو نتورک کار میکنیم و فقط میگیم آقا اینجا میتونی یه درآمدی در حد کمک خرج ماهیانه ات داشته باشی ولا غیر حالا اگه اون نتونست کار کنه بدون هیچ مشکلی میره
    • هادی IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
      2 2
      پاسخ
      صدافسوس برای خبرنگران ما که ماهیت شغلشون که فقط تحقیق کردن،بی طرف بودن رو فراموش کردن.و خوبه که ما بدونیم نظر دادن خیلی راحته ولی تخصص همه نیست که در مورد کسب کار نظر تخصصی بدن.دنیا پر از آدم معمولی
    • masoud IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
      3 5
      پاسخ
      معلومه هیچی از نتوورک نمیدونی،یا اگه هم چیزی میدونی با دیدی کاملا منفورانه و یک طرفه تحلیل کردی،نتوورک کلی محاسن داره که دقیقا برعکس چیزیایی که شما گفتی،مثلا شرکتی که من توش هستم ۷۰درصد محصولاتش
    • مادر IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام پسر من بعد از 7 ماه که صبح تا شب رفت واز دانشگاهش زد و نه جذب کرد نه فروش چون نمی تونست دروغ بگه حالا لیدر شده آموزش میده برام جالبه کسی که ....لیدره
    • امیر IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
      1 1
      پاسخ
      سلام شمامیتونی فقط کالای تولید ایرانی رابخری وبه تولیدملی کمک کنی باوجود تلگرام وشبکه مجازی رفت امد بین اقوام کم شده که این خودش صله رحم است .وازپیامبران خداوند درس بگیر که کتاب اسمانی دارند
    • Zahra IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
      1 1
      پاسخ
      کارشناس عزیز ایران جوون ایرانی بخاطر سهمیه وبازارکساد ازطریق درس سرکارنمیره بخاطر نظر اقتصادی همین کارشناسا شغل هم توجامعه نیس بخاطرتحریم شغل ازاد رونقشو ازدست داده،دونفرم میان ایجاد شغل کنن نابودکنین
    • Zahra IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
      1 0
      پاسخ
      میدونین بادیدن کلمه ترامپ یاد چی افتادم؟😂😂 چندسال پیش میخاستن تلگرامو فیلترکنن یه مستندساختن گفتن علامت تلگرام شبیه علامت نازیای هیتلره 😂😂😂
    • ارام IR ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      5 1
      پاسخ
      دوستان گرامی من ی سوال دارم از نتورک های سینه چاک که فک میکنن گنج پیدا کردن... قبول دارید برای آوردن ی نفر به گروه اول باید چند بار به طرف زنگ بزنید این ی هزینه بعد باید با اون قرار بزارید و تو اون قرار بالاخره ی مسافتی برید و کرایه بدید یا ی چیزی بخورید بعد چندین روز فالو کنید و کلا هزینه داره
    • علیرضا IR ۰۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      من باید قبل از این که وارد بشم تحقیق میکردم واسم تجربه شد ک حتما تحقیق کنم
    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
      3 1
      پاسخ
      امروز به زور بعد چهار با نه که گفتم تقریبا میشه گفت وارد یکی از این شرکت ها شدم سرتا پا دروغ بودن از در و دیوارشون میباره ولی این شرکت ها چون الان اعضا معمولا نزدیک ترین فرد خانواده هست و نمی تونی بهش نه بگی رو هدف قرار داده مجبورت میکنن مجبور اقا ولمون کنین
    • reza US ۰۴:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
      5 0
      پاسخ
      چرا نتورکر ها انتقاد پذیر نیستن و کلا هیچ کدام از ایراد هایی که ازشون میگیریم را قبول نمیکندد و واقعا اگر این کار خوبه چرا انقدر با حرف زدن میخواهید حرفتون را به کرسی بشونید خب سرتونو به کارتون باشه تا موفق بشید چرا رابرت کیوساکی را مثل بقیه خارجی ها به ایران دعوت نمیکنید تا شماها را تایید کند؟
    • قادر IR ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
      1 0
      پاسخ
      با سلام.کاش این نویسنده الان بیاد و با یکی دوتا از موفق های این رشته هم صحبت بشه.به تنهایی خودتون میدوزین ومیبافین که چی؟اگر مخالف این کار هستین میتونین انتقاد کنین نه اینکه مسیر زندگی یه نفر رو به این شکل عوض کنین.هرکسی تو هرکاری اگه ایستادگی داشته باشه قطعا پیروز میدان خواهد شد.
    • محمد IR ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
      7 1
      پاسخ
      سلام دوستان به من گفتن بیا سرکار زندگیمو ول کردم رفتم دیدم همش دروغ الان به بدبختی فرار کردم ول کنم نبودن لعنتیا بخدا همش کذب و شستو شو مغزیه...
    • Alfs IR ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
      1 0
      پاسخ
      دوست خوب من ببخشید ولی شما که از نتوورک چیزی نمیفهمی چرا اطلاعات غلط میدی لیدر خودم که فامیل من هستش توی ماه 5 4 ملیون دراورد
    • امیر IR ۰۳:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
      13 1
      پاسخ
      خدا براشان نسازه سرماهم کلاه گذاشتن از کی باید شکایت کرد خدا براشان نساز ه با این کار کثیفشان
    • مینا IR ۱۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مطلب واقعا عالی بود .برای نشان دادن واقعیت آن را جار نزنید افراد حقیقت طلب خود به سمتتان می آیند .کسانی که نو این حوزه کار میکنند اولین کاری که میکنند بیان تو سایت های معتبر خبری مثل همین خبرگزاری مهر و بقیه سریع انتقاد شدید میکنن و میرن تو ایمیل هایی که مطالب و خوندن براشون دعوت به کار میفرستن
    • سعید IR ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
      1 0
      پاسخ
      خخخخخخخخخخخخخخخخخخ وای مردم از خنده واقعا باید استنداپ کمدین میشدین، الحق که استعداد زیادی در این زمنیه دارید خخخ
    • علی IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
      15 1
      پاسخ
      بهتر نبود اونایی که زیر این مطلب پست گذاشتن که اکثرا عضو شرکت هستند قبلا حرفاشون رو با هم یکی میکردن چون یکیشون میگه همه اجناس شرکت تولید داخل هستش و یکی دیگه شون میگه 50 درصد وارداتیه یا خبر ندارن یا از بس به این و اون دروغ گفتن عادت کردن من از محقق این تحقیق تشکر میکنم . کاملا درست گفته .
    • مجتبی FR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
      8 1
      پاسخ
      سوالم از دوستانی که سنگ نتوورک رو میزنن اینه که اگه توش به موفقیت رسیدین چرا اومدین این مقاله رو خوندین؟ چه چیزی برای شما اهمیت داشت وقتی به موفقیت رسیدین اومدین این متن رو خوندین تا اخرش و نظر هم دادین خخخخ قربانیان بی گناه
    • علی IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
      3 6
      پاسخ
      خانم محترم تو مملکت کار ریخته و من جوون ایرانی برم اونجا کار کنم؟ازم سابقه کار میخواد حداقل دوسه سال‌.بخوام برا خودم کار شروع کنم حداقل بیست میلیون سرمایه لازم دارم تازه بگیره یا نگیره.همین که بدون سابقه کاری وبا دوسه تومن سرمایه محصول با کیفیتشو دراختیارمن میذاره که بفروشم و هم من سود کنم هم اون
    • محمد IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
      0 1
      پاسخ
      قیمت کالا افسانه ای است
    • حامد جغتایی AE ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
      1 9
      پاسخ
      با عرض سلام و ادب بنده حدود 1/5 سال دارم نت ورک کار میکنم و اطلاعاتی که از مطالب فوق دریافت کردم واقعا بعید میدونم حاصل 2 سال تحقیق شبانه روزی باشه من ادعایی راجع به دونستن ندارم ولی باید به اطلاع خوانندگان این مطالب برسونم مطالب حاصل یک تحقیق خیلی خیلی سطحی هست.
    • حسین IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
      2 1
      پاسخ
      من چند وقته توی شرکت نفیس کار میکنم به نطر من نفیس از بین همه ی شرکت های نتورکی بهترینه حالا نه به خاطر اینکه الان توش کار میکنم نه، چون بقیه شرکت هارم امتحان کردم از همه نظر عالیه و درآمد خوبی ام داره …… حداقلش اینه ک اگر نهایتا به هر دلیلی نخواستین توش کار کنین هیچ سرمایه ای از دست ندادین.درضمن جد
    • الهه IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
      2 0
      پاسخ
      توضیحاتتون قانع کننده نبود.فقط گفتید اشتباهه و حرامه و انجام ندید و .... دلیل و منطق بیارید.چرا بعد چند سال طرف میبینه داراییش رو از دست داده؟؟؟؟؟ میگید مفت خوریه.خوب بورسم مفت خوری بود.چرا وقتی همین اقایان گفتن سرمایه تون رو بیارید بورس و سود کنید کسی نگفت مفت خوریه و آخرم پول مردم رو کشیدن بالا؟؟
      • یلدا IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
        1 0
        احسنت
    • محسن جعفری IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
      0 1
      پاسخ
      با درود خداقوت خداروشکر که سایتی هست و خداروشکر که آزادی انتقاد به هر دلیل و بدون دلیل وجود دارد. خسته نباشی نویسنده و خسته نباشی سردبیر مهرنیوز البته نه اینجا جایی که بخوام من هم با ۴ تا جمله شروع بکنم به تخریب روزنامه های کشور و بنگاه های شایعه پراکنی و نه علاقه ای دارم. تنها یه نکته ...
    • محسن جعفری IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۴
      0 0
      پاسخ
      آیا دین اسلام مشکلی داره یا مشکل تز مسلمونی ماست. نتوودک مارکتینگ عین زندگی و شخصیت آدمهایی که واردش میشن. هرکسی با شخصیتی که داره . و بحث کالا راه انداختید من نتوورکر کمپانی پنبه ریز هستم و البته از فروشنده های با فروش دو رقمی در هر ماه، با مقایسه محصولات با محصولات داخل بازار متوجه کیفیت میشید
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
      1 1
      پاسخ
      اگه کالای ایرانی باشه چی؟ بازم بهانه دارین؟
    • نیکو IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
      0 1
      پاسخ
      من نه موافق نتورکم نه مخالف ولی پیرو حرف و نقد شما دوست عزیز ..اگر تعداد کارخانه ها زیاد باشه دولت حمایت کنه کدوم جون دوی نداره بره سر کار وقتی که نیست ..من خودم بیشتر محصولات خارجی استفاده میکردم ولی دوستم منو با محصولات ایرانی با کیفیت اشنا کرد بهش اعتماد کردم خریدم شاید اگه دوستم نمی گغت هیچ
    • نیکو IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اگه به دوستم اعتماد نمیکرد این محصولات نمیخریدم .بعد وقتی فروش زیاد بشه کارخانه رونق پیدا میکنه اینحا حمایت دولت نیاز داره کنترل کیفیت نیاز داره ..تقصیر بازاریاب نیست اجناس از خارج بیاد اینجا بسته بندی بشه این به گردن ناظر هاستند اگه همه چی اصولی باشه چرخ تولید خواهد چرخید
    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
      2 3
      پاسخ
      نتورک بهترین راه حل برای خروج کشور از رکود اقتصادی است. چنانچه که در آمریکا بهترین برون رفت بود و در فروش مستقیم تعیین قیمت توسط اتاق صنعت و معدن انجام میشه و این مقاله آگاهی های لازم و صحیح را به خواننده نمی‌دهد.
    • AE ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۷
      9 1
      پاسخ
      ۵سال پیش با ترفند کمک به صنعت صنایع دستی وتامین مخارج کارگران این صنعت ۱۰ میلیون تومان صنایع دستی که ارزش ۳میلیون هم نداشت من وارد نتورک شدم وبعد ۲سال منحل وپول ها هم بر باد فنا رفت شکایت هم نتیجه نداد
      • حمید IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
        0 2
        سلام دوست عزیز ، از مبلغ 10 میلیون تومان خرید که صحبت می کنید معلومه اصولی کار نکردید 5 سال پیش هر فرد با یک کد ملی فقط و فقط سه میلون و سیصد تومان که بالاترین خرید بود می تونست خرید کند و وارد کارشود . شما چطور 10 میلیون خرید کردید من نمی دانم؟
    • بهروز IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      باسلام واقعا من ازسال 80 تاحال به شکلهای مختلف دیدم متاسفانه به همکارام واکثر دوستان اشنایان حتی خانواده من دگیرشون شدند متاسفانه ضربه خوردند متاسفانه جامعه ما اگربشه راحت پول دراورد پس مرض داریم کارکنیم متاسفانه بعضی ازدوستان ادعازرنگ بودنش میره ضرر میکنند نمونه برادرخانم خودم ودوتا پسرهاش بماند
    • حمید IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
      1 1
      پاسخ
      نتورک کارکردن جسارت می خواهد ، ندانم کاری ها و بلندپروازهای بی خود،یک شبه میلیاردشدن بدون تلاش و غیره خودمان را به پای نتورک نگذاریم .
    • amirmohammad IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
      3 2
      پاسخ
      دروغ بیش نیست عزیز جان لطفا قبل از اینکه مطلب بزاری راحبش بخون یا تجربه کسب کن اون های که نتونستن از نت ورک پول در بیارن از کم کاری خودشون هستش بنده الان داخل بیز فعالیت می کنم و الماس سیاه مجموعه هستم با در آمد ماهی ۸۰میلیون تومان پس لطفا راجب چیزی که نمیدونی نظر نده مرسی.
    • مهدی سمیعی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      1 3
      پاسخ
      توی دانشجو اومدی داری میگی چی خوبه چی بد؟ وای بحال ما که تو بهمون بگی نتورک خوبه یا بد. البته آدمای بی عرضه همیشه نتورک رو بد میدونن چون صورت واقعی خودشون رو داخلش میبینن
    • محمد IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      0 4
      پاسخ
      با سلام خدمت نویسنده ی این متن . میشه بگید شما آیا اصلا نتورک رو به طور کامل و از همه ی زوایا بررسی کردید یا خیر ؟ به نظر من شما اول برید به درستی و به طور کامل تحقیق کنید . بعدش بیایید نظر خودتون رو ارائه بدید.
    • طاهره IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      1 3
      پاسخ
      شرکت پنبه ریز در ایران و استان بوشهر فعالیت داره و محصولات در کارخانه های ایران تولید میشه آیا این هم میتونه باعث لطمه به اقتصاد کشور بشه
    • سونیتا IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
      0 3
      پاسخ
      درود روز بخیر بزارید اول درمورد این مطالبی که نوشته اید بهتون بگم اولا که شما یه جا نوشتین 5 سال کار کردین یه جا گفتین 6 سال بعدشم عدم موفقیت شما فقط خودتون هستید نه شرکت هست نه نت وورک هست نه محصول و نه هم قیمت
    • طوفان IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      16 0
      پاسخ
      اگر می خواهید مغزتان شسته شود و در کلاسهای تزریق دروغ شرکت کنید و عزت نفستان را فقط و فقط به خاطر پورسانت بالا سری ها بدهید وارد شوید. حتی امتحانشم ضرر داره. کلاسهای نحوه دروغ گفتن و روش های سر مشتری کلاه گذاشتن. دروغ پشت دروغ
    • یلدا IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 13
      پاسخ
      شورای نگهبان !؟ کیا هستند ایشون !؟ اینا تا حالا چی به نفع ملت ایران تایید کردن ؟! حوزه های علمیه چه محصولی تولید می کنند و چه محصولی صادر !؟ بنگاه های معاملاتی چی صادر می کنند و چه تولید ؟! اها چون مالیات می پردازند !؟ بگو دردشون چیه ؟!
    • اوج IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      16 0
      پاسخ
      کسی که وارد شد باید قید آبرو و خانواده و همه ارزش های اخلاقی و دینی و فرهنگی را بزند. باید مثل گدایان گردن کج کنی و در آخر هم سود به جیب بالاسری هایی که تعدادشون کمتر از ۱ درصد است می رود. مواظب باشید اصلا وارد نشوید اگر شدید زود بیاید بیرون .چون راه برگشتی ندار ید. اول مغزتان را می شویند و بعد ...
    • مرجان قاعد IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
      0 16
      پاسخ
      واقعاً این خانم رفته تحقیق کرده یا چون خودش نمیتونه موفق بشه داره این حرفارو میزنه . بازاریابی شبکه ای هم از رهبری وهم از مجلس خبرگان تاییدیه داره .اگرخواست براش میفرستم ببینه .چرا یه آدم که اطلاعات غلط داره این همه مطلب می‌نویسه.یه دلیل داره اونم اینه که شعار الکی وخوشی مردم رو نمیتونه ببینه.
    • سلمان IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
      2 41
      پاسخ
      خداروشکر برای من که خوب بوده این تجارت و خیلیا رو ب درآمد رسوندم من دانشجوی فوق لیسانس مهندسی هسته ای از دانشگاه امیرکبیر بودم که با این کار شگفت آشنا شدم و خداروشکر میکنم بابت این شغل. همه جا خوب و بد هست مهم اینکه تو کجایی این داستان وایسادی.. لامبورگینی ۴۰۰ تا میره حالا اگه نمیتونی باهاش برونی!!
    • رسول IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خدالعنت کنه کسی که کوئست راوارد ایران کرده فقط همین رامیگم که زندگی من رو به خاک سیاه نشاند
    • افسرده نشده IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خب که چی ؟ الان افسرده شدی اینو نوشتی ؟
    • ورامینی IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      تحقیقاتی که نوشته بودن یک روی سکه این شغل پرزحمت هست و بسیار اغراق آمیز استفاده از کلمات منفی برای تایید هرچه بیشتر مطالب. روز به روز برتعداد موفقین این نوع تجارت افزوده می‌شود. به دلیل رشد کیفی محصولات تولیدی. این نوع عرضه محصول باعث تشویق تولیدکنندگان داخلی شده است.

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